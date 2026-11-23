"लेबनान के जैतून के तेल की उच्च गुणवत्ता निर्विवाद है, और इसे दुनिया भर में जाना जाना चाहिए," दक्षिणी लेबनान में पुरस्कार विजेता ओलिवेलो की संस्थापक दालिया यासिन ने ऑलिव ऑयल टाइम्स को बताया।

उनकी टिप्पणियाँ लेबनान के जैतून क्षेत्र पर सरकार के नए सिरे से ध्यान देने के बीच आई हैं। कृषि मंत्री निज़ार हानी ने जैतून उत्पादकों का समर्थन करने, उत्पाद की गुणवत्ता की रक्षा करने और धोखाधड़ी से लड़ने के लिए एक राष्ट्रीय पहल की मांग की है।

यह इतना महंगा होता जा रहा है कि मुझे नहीं पता कि क्या मैं वास्तव में अगले साल यह काम जारी रख पाऊँगा। – करीम अर्सानियोस, सोलर के संस्थापक

लेबनानी उच्च कृषि परिषद के अधिकारियों के अनुसार, इस मौसम की जैतून की फसल पिछले मौसम की तुलना में 30 प्रतिशत से अधिक रहने की उम्मीद है। फसल पकने के साथ तेल की उपज में सुधार होने से, परिषद और मंत्रालय दोनों अब 2026/27 की फसल वर्ष के लिए 30,000 टन जैतून तेल उत्पादन का अनुमान लगा रहे हैं।

यदि यह पुष्टि हो जाती है, तो यह पूर्वानुमान हाल के मौसमों से एक महत्वपूर्ण सुधार को दर्शाएगा, जिससे लेबनान का उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय जैतून परिषद द्वारा 2022/23 में दर्ज किए गए स्तर पर वापस आ जाएगा।

दक्षिणी लेबनान के किसान, जहाँ जैतून के बाग पारंपरिक रूप से राष्ट्रीय जैतून उत्पादन का 30 से 40 प्रतिशत हिस्सा हैं, इजरायली सैन्य अभियानों से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। मुद्रास्फीति और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों ने भी देश भर में खेती की लागत बढ़ा दी है।

इज़राइल के साथ अपनी सीमा बंद होने के कारण, लेबनान स्थल व्यापार के लिए सीरिया के साथ सीमा-पार मार्गों पर निर्भर है। देश में कोई चालू रेलवे नहीं है, और कुछ क्षेत्रों में, पावर ग्रिड दिन में केवल कुछ घंटे ही बिजली की आपूर्ति करता है। आपूर्ति श्रृंखलाएं भारी रूप से ट्रकिंग पर निर्भर हैं, जबकि बेरूत मुख्य समुद्री प्रवेश द्वार बना हुआ है। क्षेत्रीय अस्थिरता ने अंतरराष्ट्रीय शिपिंग को भी जटिल बना दिया है।

उत्तरी लेबनान में पुरस्कार विजेता सोलर के संस्थापक करीम अर्सानियोस ने कहा कि उच्च गुणवत्ता वाले जैतून के तेल का उत्पादन लागत भारी होती जा रही है।

उत्तरी लेबनान में सोलर के बागों में खड़ी चट्टानी ढलानों पर मजदूर हाथ से जैतून की कटाई करते हैं। संस्थापक करीम अर्सानियोस का कहना है कि बढ़ती मजदूरी लागत पारंपरिक कटाई के तरीकों के अस्तित्व के लिए खतरा है और यह पुरस्कार विजेता उत्पादक को यंत्रीकरण पर विचार करने के लिए मजबूर कर सकती है। (फोटो: सोलर)

अर्सानियोस ने ऑलिव ऑयल टाइम्स को बताया, "यह इतना महंगा होता जा रहा है कि मुझे नहीं पता कि क्या मैं वास्तव में अगले साल यह काम जारी रख पाऊंगा।"

उन्होंने सोलर की कटाई का हवाला देते हुए कहा, "हर साल, मजदूरों की कीमत में 30 प्रतिशत की वृद्धि होती है, और मैं तीन सप्ताह या उससे अधिक समय के लिए 40 मजदूरों को काम पर रखता हूँ," जिसमें जैतून को हाथ से तोड़ा जाता है और व्यक्तिगत रूप से छाँटा जाता है।

सोलर का प्रीमियम जैतून के तेल के उत्पादन का तरीका स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र और मिट्टी की जैव विविधता की रक्षा करने पर केंद्रित है। हालांकि, बढ़ती श्रम लागत कंपनी को अपनी कटाई के तरीकों को बदलने के लिए मजबूर कर सकती है।

उन्होंने कहा, "मैं सोच रहा हूँ कि या तो मुझे मशीनों से कटाई शुरू करनी होगी, जो कम खर्चीला होगा, या मुझे नहीं पता।"

अर्सानियोस ने कहा, "सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही है, और महंगाई के कारण कारोबार पहले जैसा नहीं चल रहा है, और लोग अब खर्च नहीं कर रहे हैं।" "इसलिए मुझे अपनी ओर से लागत कम करनी होगी, और अगर मैं ऐसा करता हूं, तो मैं उपभोक्ता के लिए कीमत कम कर पाऊंगा।"

कृषि मंत्रालय ने बाजार के अवसरों का विस्तार करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। हानी ने लेबनानी जैतून के तेल की भौगोलिक उत्पत्ति की स्पष्ट पहचान, विश्वसनीय ब्रांड और बेहतर विपणन के माध्यम से मजबूत मान्यता की मांग की है ताकि उपभोक्ताओं को यह समझने में मदद मिल सके कि वे जो तेल खरीदते हैं वह कहाँ से आता है।

हानी ने उत्पादन श्रृंखला में बेहतर प्रथाओं और वर्जिन या एक्स्ट्रा वर्जिन के रूप में वर्गीकृत जैतून के तेल के बड़े हिस्से की भी मांग की।

उन्होंने घरेलू खपत को एक और प्राथमिकता के रूप में बताया, वर्तमान खपत का अनुमान प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष लगभग चार लीटर है। अक्टूबर में, हनी ने इस क्षेत्र में और सहयोग पर चर्चा करने के लिए मैड्रिड में अंतर्राष्ट्रीय जैतून परिषद के अधिकारियों से मुलाकात की।

निर्यात संघर्षरत घरेलू बाजार के लिए एक विकल्प प्रदान करता है, लेकिन उत्पादकों का कहना है कि विदेश में बेचने में अपनी चुनौतियां हैं।

सोलर वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को सीमित मात्रा में निर्यात करता है। कंपनी लगभग 400 से 500 बोतलों की खेप के लिए हवाई माल ढुलाई पर निर्भर करती है, क्योंकि बड़े पैमाने के लिए समुद्री माल ढुलाई आम तौर पर अधिक किफायती होती है।

उत्तरी लेबनान में पुरस्कार विजेता जैतून तेल उत्पादक सोलर के संस्थापक करीम अर्सानियोस। अर्सानियोस का कहना है कि बढ़ती उत्पादन लागत और शिपिंग खर्च कंपनी के प्रीमियम जैतून तेल उत्पादन को बनाए रखने और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में विस्तार करने को दिन-ब-दिन और अधिक कठिन बना रहे हैं। (फोटो: सोलर)

अर्सानियोस ने कहा कि ईंधन अधिभार, टैरिफ और अन्य शिपिंग खर्चों ने परिवहन लागत में लगभग 35 प्रतिशत की वृद्धि में योगदान दिया है। उन्होंने कहा, अंतरराष्ट्रीय वाहकों के साथ एक कॉर्पोरेट खाते के माध्यम से मिलने वाली छूट के बावजूद, छोटे पैमाने के निर्यात को वित्तीय रूप से उचित ठहराना तेजी से मुश्किल होता जा रहा है।

उनके अनुसार, उपभोक्ता जागरूकता में सुधार हो रहा है, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में, लेकिन कई खरीदार अभी भी प्रीमियम तेलों को कम महंगे विकल्पों से अलग करने के लिए संघर्ष करते हैं।

अर्सानियोस ने कहा, "मुझे लगता है कि दुनिया के अधिकांश लोग वास्तव में यह नहीं समझते कि वास्तव में उच्च-गुणवत्ता वाला, एक्स्ट्रा-वर्जिन जैतून का तेल क्या होता है।"

कंपनी ने न्यूयॉर्क स्थित गोहर वर्ल्ड के साथ एक व्यावसायिक संबंध स्थापित किया है और अमेरिकी बाजार में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के लिए वितरकों की तलाश जारी रखी है।

इन व्यावसायिक दबावों के बावजूद, NYIOOC गोल्ड अवार्ड्स के विजेता सोलर और ओलिवेलो दोनों ने नवीनतम फसल से उत्साहजनक परिणाम बताए।

अर्सानियोस ने कहा, "नई फसल संतोषजनक थी, क्योंकि जैतून बहुत स्वस्थ और हरे थे।"

अर्सानियोस ने कहा कि बारिश ने उत्पादित कुछ जैतून के तेल की संवेदी विशेषताओं को प्रभावित किया, हालांकि सबसे भारी बारिश से पहले काटी गई बैचों ने उत्कृष्ट परिणाम दिए।

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि इस साल मेरा जैतून का तेल भी बेहद अच्छा है।"

उन्होंने समझाया कि काटे गए जैतून का लगभग 15 प्रतिशत प्रीमियम उत्पादन से बाहर रखा जाता है। फेंकने के बजाय, उन्हें अलग से बेचा या पीसा जाता है, और उससे बने कुछ तेल को स्थानीय रेस्तरां को आपूर्ति किया जाता है।

यासीन ने दक्षिण में भी इसी तरह के परिणामों की सूचना दी, जहाँ ओलिवेलो कृषि मंत्रालय के सहयोग से जैतून के पेड़ों को फिर से लगाने के प्रयास में भी योगदान दे रहा है।

यासीन ने कहा, "जब हम किसी बिक्री में सफल होते हैं, तो हम एक जैतून का पेड़ खरीदते हैं और उसे ऐसी जमीन पर लगाते हैं जहाँ हम किसानों की मदद कर सकें।"

ओलिवेलो अपनी खुद की मिल चलाता है और अपने ताज़ा उत्पादित जैतून के तेल को नियंत्रित परिस्थितियों में स्टेनलेस स्टील के कंटेनरों में संग्रहीत करता है।

हालांकि जेज़ीन क्षेत्र में ओलिवेलो के जैतून के पेड़ इज़राइली हमलों से सीधे प्रभावित नहीं हुए थे, लेकिन दक्षिणी लेबनान में कई अन्य बाग़ क्षतिग्रस्त, जले या उखाड़े गए थे।

यासीन ने कहा कि नुकसान और भूमि तक पहुंच पर प्रतिबंध उन किसानों के लिए खतरा है जो अपनी आजीविका के लिए जैतून की खेती पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा, "अब मेरी पहली प्राथमिकता दक्षिण की मदद करना है।"

लेबनानी अधिकारियों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने नुकसान की सीमा को दर्ज किया है। अक्टूबर के अंत में हानी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, इजरायली सैन्य अभियानों ने दक्षिणी लेबनान में लगभग 56,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को प्रभावित किया है।

सोलर के संस्थापक करीम अर्सानियोस का कहना है कि बढ़ती श्रम लागत पारंपरिक कटाई प्रथाओं पर दबाव डाल रही है, भले ही नवीनतम फसल ने उत्साहजनक परिणाम दिए हैं। (फोटो: सोलर)

यासीन के अनुसार, "कृषि मंत्रालय लेबनान में कृषि के सभी क्षेत्रों में बहुत काम कर रहा है। वे अब जैतून के तेल और पेड़ों पर और किसानों की मदद कैसे करें, इस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।"

मंत्रालय ने उत्पादकों को बैटरी-चालित जैतून-कटाई उपकरण वितरित करने की भी सूचना दी है।

यासीन ने कहा कि इस स्थिति ने अन्य उत्पादकों का समर्थन करने के लिए ओलिवेलो के विकास का उपयोग करने के उनके संकल्प को और मजबूत किया है। उन्होंने कहा, "हमें एक-दूसरे का समर्थन करने की जरूरत है।"

सोलर की तरह, ओलिवेलो को भी बढ़ती लागतों का सामना करना पड़ रहा है, विशेष रूप से ईंधन और कृषि इनपुट के लिए, क्योंकि लेबनान में गंभीर आर्थिक दबाव जारी है।

यासीन ने कहा कि ओलिवेलो वर्तमान में मुख्य रूप से लेबनान में बिक्री करता है, लेकिन उसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कतर और कुवैत में संभावित ग्राहकों से पूछताछ मिलती है। वह ऐसे वितरकों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए काम कर रही हैं जो कंपनी के एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल को अतिरिक्त बाजारों में ला सकते हैं।

अर्सानियोस ने कहा, "मुझे लगता है कि निर्यात ही एकमात्र समाधान है, लेकिन फिर भी, कीमतें इतनी महंगी हैं, इसलिए मुझे नहीं पता कि मैं कैसे समायोजन करूंगी।"

उनका मानना है कि ऐसे बाजार में उपभोक्ता विश्वास बनाना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहाँ जैतून के तेल में धोखाधड़ी और मिलावट की चिंताएँ खरीद के फैसलों को जटिल बना सकती हैं।

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि [उच्च गुणवत्ता वाला जैतून का तेल खरीदने का] सबसे सीधा और सबसे सुरक्षित तरीका वास्तव में उस उत्पादक को जानना है जो वास्तव में काम कर रहा है।"