लेक गार्डा पर, परित्यक्त जैतून के बागों को नया जीवन मिला।

लेक गार्डा में, विडेल बियोनातुरा स्थानीय किस्मों को संरक्षित करते हुए, अनुसंधान का समर्थन करते हुए और युवा श्रमिकों को प्रशिक्षण देते हुए, हजारों उपेक्षित जैतून के पेड़ों को फिर से उत्पादन में ला रहा है।

वाल्टेनेसी की कोमल मोरेनिक पहाड़ियों से घिरा हुआ, प्यूग्नागो गार्डा झील के दक्षिण-पश्चिमी तट से केवल कुछ किलोमीटर दूर स्थित है। इटली की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील के संतुलनकारी प्रभावों से लाभान्वित, लोम्बार्डी का यह क्षेत्र एक सहस्राब्दी से अधिक समय से अंगूर और जैतून की खेती के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान कर रहा है।

इस विरासत की रक्षा करना ही हमारी प्रेरणा बनी हुई है, और यह वही है जो हमें उस जुनून और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाता है जिसने शुरू से ही इस परियोजना को प्रेरित किया। – मार्को पेनिटेन्टी, कृषि विज्ञानी और विडेल बायोनटुरा के संस्थापक

यहाँ, कृषि विज्ञानी मार्को पेनिटेन्टी ने 15 साल पहले परित्यक्त जैतून के बागों को बहाल करना शुरू किया, और एक ऐसी परियोजना शुरू की जो तब से 16,000 जैतून के पेड़ों तक फैल गई है।

उन्होंने ऑलिव ऑयल टाइम्स को बताया, "यह सब जैतून की खेती के प्रति मेरे जुनून से शुरू हुआ।" "मैं उस क्षेत्र की कंपनियों के लिए एक सलाहकार के रूप में काम कर रहा था, और हर दिन मुझे कई अछूते और उपेक्षित जैतून के बाग़ मिलते थे। अंततः, मैंने 250 पेड़ों वाले एक भूखंड के मालिक से संपर्क करने और उसे प्रबंधित करने की पेशकश करने का फैसला किया। वह मान गया, और मैंने इसे बहाल करने का काम शुरू कर दिया।"

वह पहली पहल बाद में एक पेशेवर संचालन बन गई, जिसने पेनिटेंटी की वर्तमान कंपनी, विडेल बायोनाचुरा के लिए आधार तैयार किया।

जैसे-जैसे और अधिक परित्यक्त जैतून के पेड़ इसकी देखभाल में आए, यह उद्यम बढ़ता गया। इस परियोजना में जोड़ा गया नवीनतम बाग 600 पेड़ों से मिलकर बना है, जिनकी जल्द ही छंटाई और उर्वरण किया जाएगा, ताकि उन्हें दो या तीन वर्षों के भीतर फिर से उत्पादन के लिए तैयार किया जा सके।

पेनिटेन्टी ने कहा कि इटली में जैतून के बागों को छोड़ देना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, जहाँ पीढ़ीगत बदलाव की कमी, कठिन भू-भाग और यंत्रीकरण में आने वाली बाधाएँ लागत बढ़ा देती हैं और जैतून की खेती को बनाए रखना दिन-ब-दिन मुश्किल बनाती जा रही हैं।

मार्को पेनिटेन्टी के विडेल बायोनैचुरा के नेतृत्व वाले पुनर्प्राप्ति परियोजना में जोड़ा गया नवीनतम बाग 600 पेड़ों से बना है, जिनकी जल्द ही छंटाई और उर्वरक डालने का काम किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें फिर से उत्पादन के लिए लाया जाएगा।

पेनिटेन्टी ने कहा, "ये निश्चित रूप से महंगे ऑपरेशन हैं, लेकिन वे क्षेत्र और समुदाय के विकास के लिए मौलिक हैं।" "यहाँ वाल्टेनेसी में, अन्य जगहों की तरह, जैतून की खेती केवल उत्पादन मूल्य के बारे में नहीं है। यह मानव गतिविधि से आकार दिए गए परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय भूमिका भी निभाती है, जिससे मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद मिलती है।"

उन्होंने आगे कहा, "इसके अलावा, जैतून के पेड़ों को इस क्षेत्र की एक परिभाषित विशेषता के रूप में संरक्षित किया जाना चाहिए, जो एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है।" "अंत में, लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं, जैतून की खेती उन लोगों के सामाजिक ताने-बाने का समर्थन करती है जिनका आजीविका इससे जुड़ी हुई है, जिसमें किसान, तकनीशियन, मिलर, आपूर्तिकर्ता और कई अन्य शामिल हैं।"

जल्द ही पेनिटेन्टी के साथ कंपनी के प्रबंधन में उनकी पत्नी, मारिया क्रिस्टीना प्लोडारी भी शामिल हो गईं, जो अब ग्राहक संबंध और संचार की देखरेख करती हैं।

यह जोड़ा, जो अब दो किशोर बच्चों, डैनियल और सोफिया के माता-पिता हैं, ने अपनी टीम में कम या बिल्कुल भी पूर्व कार्य अनुभव नहीं रखने वाले युवाओं के लिए कई पद आरक्षित रखे हैं।

विडेले बियोनातुरा द्वारा साल भर काम पर रखे गए 10 लोगों में से, चार 18 या 19 साल के हैं और अपना पहला पेशेवर अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। लिविया बोतलबंदी और आपूर्ति श्रृंखला की पता लगाने की क्षमता के लिए जिम्मेदार है, जबकि स्टेफानो और क्रिस पाओलो के साथ बागों में काम करते हैं, जो वर्तमान में स्कूल इंटर्नशिप पूरी कर रहा है।

पेनिटेन्टी ने कहा, "हमारा लक्ष्य उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने और गुणवत्ता-उन्मुख जैतून की खेती में करियर बनाने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता प्रदान करना है।" "यह दोनों पक्षों के लिए एक वास्तव में रचनात्मक अनुभव है। जहाँ हम उन्हें प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, वहीं वे कंपनी में नई जान फूँकते हैं।"

लेक गार्डा की किस्मों को उजागर करने के लिए, मार्को पेनिटे अपने बहाल किए गए बागों से लेसिन्नों के साथ-साथ देशी कासालिवा, गार्ग्ना और ट्रेप सहित मोनोवेरायटल तेलों की एक श्रृंखला का उत्पादन करते हैं।

उन्होंने आगे कहा, "वे एक बहुत अधिक खुली मानसिकता, उल्लेखनीय डिजिटल कौशल और जीवंतता, ताजगी और जुनून की एक अनूठी भावना के साथ, अपनी छाप छोड़ने और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की वास्तविक इच्छा भी लाते हैं।" "यह एक पारस्परिक रूप से समृद्ध करने वाला आदान-प्रदान है, और वे हमें उतनी ही प्रेरित करते हैं जितना हम उनका समर्थन करते हैं।"

कंपनी ब्रेसिया विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान कार्यक्रमों के साथ सहयोग करती है और पर्यावरणीय संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के माध्यम से, उन छात्रों को आकर्षित किया है जिन्होंने अपने शोध प्रबंध अनुसंधान के विषय के रूप में इस फार्म को चुना है।

दो अध्ययन पहले ही पूरे हो चुके हैं। पहले ने विभिन्न जैतून-प्रशिक्षण प्रणालियों के कार्बन पदचिह्नों की जांच और तुलना की। दूसरे ने उत्पादन के बाद के चरणों तक विश्लेषण का विस्तार किया, जिसमें मिल और बोतलबंदी गतिविधियों के कार्बन पदचिह्न का आकलन किया गया।

पडुआ विश्वविद्यालय के सहयोग से एक तीसरा अनुसंधान परियोजना चल रही है। यह वृक्षारोपण प्रथाओं के संबंध में मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच करती है, और बागों के भीतर पोषक तत्वों, सूक्ष्मजीवों, वनस्पतियों और जीवाणु समुदायों पर ध्यान केंद्रित करती है।

जैव विविधता को संरक्षित करना कंपनी के मुख्य मिशनों में से एक है। स्थानीय किस्मों को उजागर करने के लिए, यह अपने बहाल किए गए बागों से मोनोवेरायटल तेलों की एक श्रृंखला का उत्पादन करती है, जिसमें देशी कासालीवा के साथ-साथ गार्ग्ना और ट्रेप, जो दोनों ही अपर गार्डा क्षेत्र के विशिष्ट हैं, और लेक्किनो शामिल हैं।

लक्ष्य एक समर्पित ओलियोटेका (oleoteca) बनाना है जो लेक गार्डा के मोनोवेरायटल जैतून के तेलों की विविधता को प्रदर्शित करे।

अपने व्यापक अनुभव का उपयोग करते हुए, पेनिटेन्टी ने बहाली के काम के दौरान झील के पास कई ऐसे पेड़ों की पहचान की जो बेहतर-ज्ञात स्थानीय किस्मों से अलग प्रतीत होते थे। उन्होंने आनुवंशिक परीक्षण के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद को नमूने भेजे, जिससे पता चला कि उनमें से दो पेड़ों के पास अद्वितीय आनुवंशिक प्रोफ़ाइल हैं।

विडेले बियोनातुरा ब्रेसिया विश्वविद्यालय के साथ सहयोग करती है और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण, यह थीसिस अनुसंधान परियोजनाओं पर काम करने वाले छात्रों के लिए एक पसंदीदा स्थान बन गई है।

अगला कदम नए पहचाने गए कल्टीवारों का प्रसार करना और उनके प्रदर्शन, उत्पादकता, और वर्तमान जलवायु दबावों के प्रति उनकी सहनशीलता की निगरानी करना होगा।

6,000 पेड़ों के एक मुख्य ब्लॉक के साथ-साथ, कंपनी 500 से 1,500 पेड़ों के छोटे-छोटे बागानों में फैले और 10,000 पेड़ों की देखरेख करती है, जो भीतरी इलाकों से लेकर गार्डा झील के तटों तक फैले हुए हैं और पाँच नगर पालिकाओं में फैले हुए हैं।

अधिकांश बागों में छह गुणा छह और छह गुणा सात मीटर के पारंपरिक रोपण लेआउट का पालन किया जाता है। 1990 के दशक में लगाए गए एक छोटे हिस्से में छह गुणा तीन और पांच गुणा तीन मीटर की अधिक घनी दूरी है। कंपनी ने मूल्यांकन के तहत विभिन्न किस्मों के साथ कुछ गहन बाग भी स्थापित किए हैं, जो अनुसंधान के लिए परीक्षण भूखंड के रूप में काम करते हैं।

पुराने बागों में सामान्य मिश्रित रोपण के लिए प्रत्येक मोनोवेरायटल तेल का उत्पादन करने हेतु श्रमिकों को किस्म के अनुसार विशिष्ट पेड़ों की पहचान करने और उनकी कटाई करने की आवश्यकता होती है। भूमि के खंडित होने और खड़ी ढलानों तथा प्राचीन छतों की बार-बार मौजूदगी के साथ मिलकर, यह कर्मियों, मशीनरी और उपकरणों के समन्वय के लिए सावधानीपूर्वक योजना और अतिरिक्त कार्य की मांग करता है।

एक स्थानीय जैतून उत्पादक सहकारी समिति के सदस्य के रूप में, कंपनी वर्तमान में अपने जैतून समूह की चक्की में संसाधित करती है। अगला कदम अपनी खुद की चक्की स्थापित करना और संपूर्ण उत्पादन चक्र को इन-हाउस पूरा करना है।

कंपनी की गतिविधि का एक और क्षेत्र परित्यक्त अंगूर के बागों को बहाल करना है, जिनसे यह वाइन और बाल्समिक सिरका का उत्पादन करती है। अपने जैतून के तेल के साथ-साथ, कंपनी इन उत्पादों को आगंतुकों के लिए शैक्षिक अनुभवों में पेश करती है, जिसमें निर्देशित चखना, लंबी पैदल यात्रा और बागों के बीच पिकनिक शामिल हैं।

पेनिटेन्टी ने कहा, "कंपनी के मुख्य मिशनों में से एक गुणवत्ता वाले जैतून के तेल की संस्कृति और पर्यावरण के प्रति सम्मान के साथ इसके संबंध को बढ़ावा देना है।" "हमारे बागान एक नाजुक और भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं, और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है।"

पेनिटेन्टी ने कहा, "हमें लेक गार्डा क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से जमीन मालिकों से फोन आते रहते हैं, जो हमारी मदद मांगते हैं और बाग़ पट्टे पर देने की पेशकश करते हैं।" "हमारे पास इस तरह के उद्यम का समर्थन करने के लिए संसाधन और कार्यबल है, भले ही, इस समय, परियोजना का और विस्तार करना, मुख्य रूप से इलाके की विशेषताओं और भूमि के खंडित होने के कारण, तेजी से मुश्किल होता जा रहा है।"

उन्होंने आगे कहा, "उदाहरण के लिए, 1,000 पेड़ों वाले एक परित्यक्त बाग को बहाल करने के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश और दो से तीन साल की मेहनत की आवश्यकता होती है।" "एक स्थापित कंपनी उन लागतों को अपने वार्षिक बजट के हिस्से के रूप में वहन कर सकती है, लेकिन एक युवा किसान के लिए जो शुरुआत से शुरू कर रहा है, बाधाएं बहुत अधिक हैं।"

पेनिटेन्टी ने कहा, "इसलिए हमारा उद्देश्य प्रारंभिक बहाली का काम करना और अंततः इन कुछ बगीचों का प्रबंधन युवा किसानों या नए उद्यमों को सौंपना है जो उनके मूल्य को संरक्षित और बढ़ाने के इच्छुक हैं।" "इस विरासत की सुरक्षा करना हमारी प्रेरणा बनी हुई है, और यही वह है जो हमें उस जुनून और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाता है जिसने शुरू से ही इस परियोजना को प्रेरित किया।"