इटली ने एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल के रूप में बेचे जाने वाले मिश्रणों पर नियम कड़े किए

इटली ने वर्जिन जैतून के तेल वाले मिश्रणों को घरेलू स्तर पर एक्स्ट्रा वर्जिन के रूप में विपणन करने पर रोक लगा दी है, जिससे उसे किसान समूहों का समर्थन और बोतलबंद करने वालों की कानूनी आपत्तियाँ मिली हैं।

मौजूदा नियमों की एक नई व्याख्या के साथ, इतालवी सरकार ने एक्स्ट्रा वर्जिन श्रेणी के चारों ओर एक नई सीमा रेखा खींचकर जैतून के तेल के बाजार में हलचल मचा दी है।

कृषि, खाद्य संप्रभुता और वन मंत्रालय द्वारा घोषित ये उपाय एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल को एक उच्च-गुणवत्ता वाले उत्पाद के रूप में संरक्षित करने के उद्देश्य से हैं।

एक मंत्रिस्तरीय परिपत्र इटली में उन उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है, जिन पर 'एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का तेल' लेबल लगा हो, जब उन्हें एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल को निम्न-श्रेणी के वर्जिन जैतून के तेल के साथ मिलाकर बनाया गया हो।

नई व्याख्या के तहत, ऐसे मिश्रणों को एक्स्ट्रा वर्जिन के रूप में विपणन नहीं किया जा सकता, भले ही वे इतालवी और यूरोपीय कानून के तहत स्थापित रासायनिक और संवेदी आवश्यकताओं को पूरा करते हों।

चूंकि उनके कुछ घटक निम्न-श्रेणी के तेल से बने हैं, इसलिए इन मिश्रणों को इसके बजाय वर्जिन जैतून के तेल के रूप में वर्गीकृत और लेबल किया जाना चाहिए।

वर्जिन और एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेलों को मिलाने को पहले की व्याख्या के तहत अनुमत माना जाता था क्योंकि यूरोपीय संघ के नियम इस प्रथा को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित नहीं करते हैं।

मंत्रालय ने तर्क दिया कि ऐसे मिश्रणों को एक्स्ट्रा वर्जिन के रूप में बेचना उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकता है। हालांकि, परिपत्र यह स्वीकार करता है कि मौजूदा नियामक ढांचा इस प्रथा को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित नहीं करता है।

अंतर्राष्ट्रीय जैतून परिषद के व्यापार मानक के अनुसार, वर्जिन जैतून का तेल केवल यांत्रिक या अन्य भौतिक साधनों द्वारा जैतून से प्राप्त किया जाता है।

इन्हें धोने, डिकैंटेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन और फ़िल्ट्रेशन के अलावा किसी अन्य उपचार से नहीं गुजारा जा सकता।

एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल में 100 ग्राम पर 0.8 ग्राम से अधिक मुक्त अम्लता नहीं होनी चाहिए और इसे अन्य कई भौतिक-रासायनिक और इंद्रिय संबंधी आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए।

तुलनात्मक रूप से, वर्जिन जैतून के तेल में 100 ग्राम पर 2 ग्राम तक की मुक्त अम्लता हो सकती है और यह विभिन्न इंद्रिय संबंधी आवश्यकताओं के अधीन होता है।

मुक्त अम्लता जैतून के तेल की गुणवत्ता और वर्गीकरण निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक प्रमुख रासायनिक मापदंड है।

यह मुक्त वसायुक्त अम्लों, मुख्य रूप से ओलिक अम्ल, के प्रतिशत को मापता है, जो फलों को हुए नुकसान, कीटों के हमले, मिलिंग में देरी या अन्य कारकों के कारण ट्राइग्लिसराइड्स के टूटने पर निकलते हैं।

हालांकि मुक्त अम्लता को स्वाद से पता नहीं लगाया जा सकता है, कम स्तर आम तौर पर स्वस्थ फलों और सावधानीपूर्वक हैंडलिंग और प्रसंस्करण से जुड़ा होता है।

इटालियन पहल द्वारा उठाया गया मुद्दा यूरोप में नया नहीं है।

जनवरी में, यूरोपीय लेखा परीक्षकों के न्यायालय ने कहा कि जैतून के तेल नियंत्रणों को नियंत्रित करने वाले ई.यू. के नियम हमेशा स्पष्ट नहीं थे।

अदालत ने विशेष रूप से यूरोपीय आयोग से विभिन्न फसल वर्षों या श्रेणियों के वर्जिन जैतून के तेल के मिश्रण को नियंत्रित करने वाले नियमों को स्पष्ट करने का आह्वान किया।

आयोग ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया और यह निर्धारित करने के लिए कि स्पष्टीकरण किस रूप में होना चाहिए, 2026 के दौरान विशेषज्ञों और राष्ट्रीय प्राधिकरणों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए प्रतिबद्ध हुआ।

प्रमुख इतालवी कृषि संगठनों ने मंत्रालय के फैसले का समर्थन किया है।

"परिपत्र का प्रकाशन निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, क्योंकि यह एक ऐसी स्थिति में व्यवस्था लाता है जिसे सहन करना निरर्थक था, जहाँ एक निम्न-श्रेणी के उत्पाद को उच्च-श्रेणी के उत्पाद में बदल दिया गया था," यूनप्रोल के अध्यक्ष और कोल्डिरेत्ती के उपाध्यक्ष डेविड ग्रानियरि ने ऑलिव ऑयल टाइम्स को बताया।

उन्होंने आगे कहा, "असली पहेली यह है कि एक निम्न-श्रेणी के उत्पाद को किसी और चीज़ में कैसे बदल दिया गया।"

ग्रानेरी के अनुसार, यह बहस यूरोपीय जैतून तेल बाजार में ट्रेसबिलिटी, पारदर्शिता और गुणवत्ता नियंत्रण में व्यापक कमजोरियों से जुड़ी हुई है, जिनकी पहचान लेखा परीक्षकों के न्यायालय (Court of Auditors) द्वारा की गई है।

कोपाग्री भी इस परिपत्र के पीछे के सिद्धांत का समर्थन करती है, हालांकि उसने इसके कानूनी आधार पर सवाल उठाए हैं।

संगठन के अध्यक्ष टॉमासो बतिस्ता ने ऑलिव ऑयल टाइम्स को बताया, "सैद्धांतिक रूप से, मैं पूरी तरह से सहमत हूं।"

उन्होंने कहा कि यह उपाय मिलावट और धोखाधड़ी के खिलाफ प्रयासों को मजबूत करने में मदद कर सकता है।

बटिस्ता ने कहा, "हम जानते हैं कि कुछ परिस्थितियों में, कुछ मिलों में, वर्जिन तेल लैम्पांटे को वर्जिन तेल के साथ मिलाने का परिणाम भी हो सकता है।"

लैंपैंटे वर्जिन जैतून के तेल की एक श्रेणी है जो सीधे मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त है और उपभोग के लिए बाज़ार में लाने से पहले इसे परिष्कृत किया जाना चाहिए।

बटिस्टा का आरोप इस तरह के तेल के धोखाधड़ीपूर्ण उपयोग को लेकर था, जिसे बाद में उच्च श्रेणियों के तहत बेचे जाने वाले उत्पादों में इस्तेमाल किया जाता है।

उन्होंने कहा, "शायद यह एक कड़ा बयान है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि कुछ मामलों में ऐसा होता है।" "और फिर, अगर यह वर्जिन तेल, जिसमें पहले से ही कुछ लैम्पेन्टे है, को एक्स्ट्रा वर्जिन के साथ मिलाया जाए, तो यह एक्स्ट्रा वर्जिन भी बन सकता है। स्पष्ट रूप से, यह अस्वीकार्य है।"

बैटिस्टा उन प्रथाओं का वर्णन कर रहे थे जो उनके अनुसार कुछ मामलों में होती हैं। उन्होंने इन दावों को परिपत्र के अंतर्निहित सिद्धांत के समर्थन में अपनी दलील के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया।

उन्होंने कहा कि विभिन्न एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेलों का मिश्रण करना एक सामान्य और वैध प्रथा बनी हुई है।

उदाहरण के लिए, ऐसी मिश्रणों का उपयोग उपभोक्ताओं की पसंद के अनुसार विशेष रूप से कड़वे या तीखे मोनोवेरायटल तेलों के संवेदी प्रोफ़ाइल को नरम करने के लिए किया जा सकता है।

साथ ही, बटिस्टा ने कहा कि कोपाग्री के कानूनी विशेषज्ञ यह जांच रहे थे कि क्या मंत्रालय की व्याख्या मौजूदा नियामक ढांचे के तहत लागू की जा सकती है।

उन्होंने कहा, "हमारे क्षेत्र के कुछ विशेषज्ञों ने इसकी कानूनी वैधता से संबंधित समस्याओं पर प्रकाश डाला है।"

इतालवी जैतून तेल उद्योग द्वारा उठाए गए आपत्तियों का केंद्र यही अनिश्चितता है।

इटली की खाद्य तेल उद्योग संघ, असिटोल में जैतून तेल समूह की अध्यक्ष डोरा देसैंटिस ने कहा कि वर्जिन और एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून तेल के मिश्रण पर प्रतिबंध पर वैध रूप से चर्चा की जा सकती है।

हालांकि, उन्होंने तर्क दिया कि कोई भी बदलाव राष्ट्रीय स्तर के बजाय यूरोपीय स्तर पर किया जाना चाहिए।

डेसांटिस के अनुसार, यूरोपीय नियम लंबे समय से वर्जिन और एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेलों के मिश्रण की अनुमति देते आए हैं।

ओलिव ऑयल टाइम्स को भेजे एक बयान में, उन्होंने कहा कि इतालवी अधिकारियों और यूरोपीय संस्थानों ने पहले इस प्रथा को मान्यता दी थी।

उन्होंने आगे कहा कि परिपत्र स्वयं यह स्वीकार करता है कि यह प्रतिबंध मौजूदा नियामक ढांचे में शामिल नहीं है।

बोतलबंद करने वालों के लिए, चिंता कानूनी व्याख्या से परे है।

डेसांटिस ने चेतावनी दी कि केवल इटली में यह प्रतिबंध लागू करने से ई.यू. एकल बाजार के भीतर अलग-अलग परिचालन नियम बन सकते हैं।

अन्य सदस्य देशों के ऑपरेटर अपने देशों में लागू नियमों के तहत मिश्रण का उत्पादन करना जारी रख सकते हैं, जबकि इतालवी कंपनियों को एक सख्त व्याख्या का सामना करना पड़ेगा।

उन्होंने निष्कर्ष निकाला, "ऐसा परिदृश्य इतालवी कंपनियों के लिए एक प्रतिस्पर्धात्मक नुकसान का कारण बनेगा, जबकि बाजार की गतिशीलता पर इसका कोई वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ेगा।"

परिपत्र के संक्रमणकालीन प्रावधान थोक और पूर्व-पैकेज्ड जैतून के तेल के बीच अंतर करते हैं।

परिपत्र के लागू होने से पहले टैंकों में अतिरिक्त कुंवारी और कुंवारी जैतून के तेल के थोक मिश्रण रखने वाले ऑपरेटरों को 30 दिनों के भीतर या किसी भी आगे की हैंडलिंग या प्रसंस्करण से पहले उत्पाद को आधिकारिक ऑनलाइन रजिस्ट्री में "कुंवारी जैतून का तेल" के रूप में पुनर्वर्गीकृत करना होगा।

पहले से पैक किए गए तेल पर एक छूट लागू होती है। परिपत्र लागू होने से पहले "एक्स्ट्रा वर्जिन" के रूप में बोतलबंद और लेबल किए गए मिश्रण मौजूदा भंडार समाप्त होने तक बाजार में रह सकते हैं।

ऑपरेटरों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि डिजिटल जैतून तेल रजिस्ट्री में रिकॉर्ड नई वर्गीकरण को दर्शाते हों।

अनुपालन में विफलता, संभावित आपराधिक दायित्व के अलावा, खाद्य सूचना की निष्पक्ष प्रथाओं को नियंत्रित करने वाले ई.यू. नियमों का उल्लंघन है।

अनुपालन न करने पर इतालवी कानून के तहत भ्रामक खाद्य जानकारी के लिए निर्धारित प्रशासनिक दंड लागू होंगे, साथ ही संभावित आपराधिक दायित्व भी बना रहेगा।