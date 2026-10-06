वयस्क मुंहासों की कम प्रसार दर से जुड़ी भूमध्यसागरीय आहार शैली

एक बड़े यू.के. अध्ययन में पाया गया कि जो वयस्क भूमध्यसागरीय-शैली की आहार पद्धति का अधिक सख्ती से पालन करते थे, उनमें मुंहासों की संभावना कम थी, और पुरुषों व महिलाओं के बीच उल्लेखनीय अंतर देखा गया।

किंग्स कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में किए गए एक अध्ययन के अनुसार, जो वयस्क स्वस्थ वसा, फल, सब्जियां और साबुत अनाज से भरपूर भूमध्यसागरीय-शैली के आहार का सख्ती से पालन करते हैं, उनमें मुंहासों की संभावना कम होती है।

शोधकर्ताओं ने वयस्कों में समग्र आहार गुणवत्ता और मुंहासों के बीच संबंध की जांच के लिए यूके बायोबैंक के डेटा का विश्लेषण किया, यह एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर किशोरावस्था में मुंहासों की तुलना में कम ध्यान दिया गया है।

मुंहासे एक आम सूजन वाली त्वचा की स्थिति है जो विशेष रूप से किशोरावस्था के दौरान प्रचलित होती है, लेकिन वयस्कता में भी बनी रह सकती है या विकसित हो सकती है। पिछली शोध मुख्य रूप से युवा लोगों और व्यक्तिगत खाद्य पदार्थों, जिसमें दूध और उच्च-ग्लिसेमिक उत्पाद शामिल हैं, के संभावित प्रभावों पर केंद्रित रही है।

इस अध्ययन में 37 से 73 वर्ष की आयु के 228,757 प्रतिभागियों के डेटा का विश्लेषण किया गया। लिंक किए गए मेडिकल रिकॉर्ड का उपयोग करते हुए, शोधकर्ताओं ने प्रतिभागियों को वर्तमान मुंहासे, मुंहासों का इतिहास या इस स्थिति का कोई इतिहास न होने के रूप में वर्गीकृत किया।

प्रतिभागियों ने आहार संबंधी प्रश्नावली और खाद्य-स्मरण मूल्यांकन भी पूरे किए। शोधकर्ताओं ने मुंहासों की प्रसार दर की तुलना समग्र आहार गुणवत्ता से की और व्यक्तिगत खाद्य समूहों और डेयरी उत्पादों का द्वितीयक विश्लेषण किया।

परिणामों से उच्च आहार गुणवत्ता और वयस्क मुंहासों की कम प्रसार के बीच एक संबंध दिखा। जिन प्रतिभागियों की खाने की आदतें भूमध्यसागरीय-शैली के आहार से अधिक मिलती-जुलती थीं, उनमें आम तौर पर इस स्थिति का प्रसार कम था।

यह संबंध महिलाओं में विशेष रूप से स्पष्ट था, जिनके आहार पैटर्न पुरुषों से काफी भिन्न थे। जो महिलाएं अधिक पौधे-आधारित खाद्य पदार्थों का सेवन करती थीं, उनमें मुंहासों की प्रसार दर कम थी।

पुरुषों में, पशु-आधारित खाद्य पदार्थों, विशेष रूप से मांस, और कम कार्बोहाइड्रेट वाली आहार शैली मुँहासों की अधिक प्रसार से जुड़ी हुई थी। वहीं, पकी हुई सब्जियों, दही और पनीर की अधिक खपत मुँहासों की कम प्रसार से जुड़ी हुई थी।

शोधकर्ताओं ने विभिन्न प्रकार के डेयरी उत्पादों के बीच विरोधाभासी संबंधों की भी पहचान की। कम वसा वाला दूध और दूध-आधारित मिठाइयाँ मुँहासों की अधिक प्रसार दर से जुड़ी थीं, जबकि दही और पनीर कम प्रसार दर से जुड़े थे।

पुरुषों में सूअर के मांस के सेवन का भी मुँहासों की अधिकता से संबंध था।

कुल मिलाकर, निष्कर्ष बताते हैं कि आहार की गुणवत्ता वयस्क मुंहासों में एक भूमिका निभा सकती है और भोजन की खपत और इस स्थिति के बीच संबंध पुरुषों और महिलाओं के बीच भिन्न हो सकता है।

हालांकि, शोध की प्रेक्षकीय प्रकृति का मतलब है कि निष्कर्ष सहसंबंधों को दर्शाते हैं और यह स्थापित नहीं करते कि विशेष खाद्य पदार्थ या आहार पैटर्न मुंहासों का कारण बनते हैं या उन्हें रोकते हैं।

मुख्य लेखक बोचेन ली, जो किंग्स कॉलेज लंदन में एक पीएचडी छात्रा हैं, ने कहा कि पुरुषों और महिलाओं के बीच देखे गए अंतर अंततः शोधकर्ताओं को अधिक व्यक्तिगत आहार संबंधी मार्गदर्शन विकसित करने में मदद कर सकते हैं।

ली ने किण्वित डेयरी उत्पादों, जैसे दही और पनीर, और स्किम दूध और दूध-आधारित डेसर्ट जैसे उत्पादों के बीच विरोधाभासी संबंधों पर भी प्रकाश डाला। शोधकर्ताओं ने कहा कि यह निर्धारित करने के लिए और जांच की आवश्यकता है कि विभिन्न डेयरी उत्पाद त्वचा के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर सकते हैं।

सह-लेखिका वेंडी हॉल ने आगे कहा कि मुंहासों वाले प्रतिभागियों की आहार शैली सामान्य रूप से कम स्वस्थ थी, जो व्यक्तिगत खाद्य पदार्थों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने के बजाय समग्र आहार पैटर्न के संभावित महत्व को रेखांकित करती है।

शोधकर्ताओं ने कहा कि यह निर्धारित करने के लिए और अध्ययनों की आवश्यकता है कि क्या आहार में बदलाव मुंहासों को रोकने या लक्षणों को कम करने में मदद कर सकते हैं और क्या लिंग-विशिष्ट आहार संबंधी सिफारिशें अंततः इस स्थिति के प्रबंधन में भूमिका निभा सकती हैं।