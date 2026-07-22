ओज़ोन से उपचारित जैतून का तेल आम फंगल संक्रमणों के खिलाफ प्रभावी साबित हुआ, अध्ययन में पाया गया

रोम के शोधकर्ताओं ने पाया है कि अतिरिक्त कुंवारी जैतून के तेल का ओज़ोनीकरण शक्तिशाली फफूंदरोधी गुणों को उजागर करता है, कैंडिडा अल्बिकन्स की कोशिका भित्ति को बाधित करता है और संक्रमण पैदा करने की इसकी क्षमता को कम करता है।

रोम के सपीएन्ज़िया विश्वविद्यालय के चार्ल्स डार्विन जीवविज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी विभाग तथा इंजीनियरिंग में लागू नैनोप्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र द्वारा किए गए एक अध्ययन ने कवक रोगज़नक कैंडिडा अल्बिकन्स के खिलाफ ओज़ोनीकृत एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून तेल की मजबूत कवकरोधी क्षमता को उजागर किया है।

ये निष्कर्ष उत्पाद को चिकित्सीय उपचार के रूप में उपयोग करने के वैज्ञानिक आधार को मजबूत करते हैं।

"एंटिफंगल एजेंटों से जुड़ी प्रतिरोध तंत्रों और दुष्प्रभावों के बढ़ते उदय ने वैकल्पिक उपचारों की आवश्यकता पर जोर दिया है," शोध की सह-समन्वयक लुसियाना डिनी ने कहा। "इस अध्ययन ने प्राकृतिक उत्पादों पर आधारित पर्यावरण-अनुकूल और अत्यधिक प्रभावी उपचार विकसित करने के उद्देश्य से इस पहलू की जांच की।"

यह काम एक पिछली जांच पर आधारित है जिसमें डिनी ने भाग लिया था, जिसमें पुग्लिया के सलेन्टो के मूल किस्मों से बने ओज़ोनीकृत एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल की जांच की गई थी, और यह छोटे घावों और त्वचा के दाग-धब्बों को ठीक करने की इसकी क्षमता पर केंद्रित था।

डिनी ने आगे कहा, "मेरी सहयोगी, डैनिएला उचेलेट्टी के साथ इस मामले पर चर्चा करने के बाद, हमने कैंडिडा, जो एक संभावित खतरनाक कवक है और जिसके उपचार से प्रतिरोध पैदा हो सकता है, के खिलाफ एक समाधान विकसित करने के लिए मेरे ओज़ोनीकृत जैतून के तेल के अनुभव और माइक्रोबियल फिजियोलॉजी में उनके ज्ञान को संयोजित करने का फैसला किया।"

कैंडिडा प्रजातियाँ इनवेसिव मायकोटिक रोग के सबसे आम कारणों में से हैं, और कैंडिडा एल्बिकन्स दुनिया भर में कैंडिडियासिस का सबसे प्रचलित कारण है।

हालांकि स्वस्थ व्यक्तियों में यह आमतौर पर हानिरहित होता है, जो इसे मौखिक गुहा या जठरांत्र संबंधी मार्ग में एक सहजीवी खमीर के रूप में आश्रय देते हैं, यह गंभीर रूप से प्रतिरक्षा-संबंधी कमजोरी वाले रोगियों में खतरनाक हो सकता है। यह रक्तप्रवाह के माध्यम से फैल सकता है और आंतरिक अंगों पर आक्रमण कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप जानलेवा प्रणालीगत संक्रमण हो सकते हैं।

आहार में बदलाव, एंटीबायोटिक उपचार, पीएच में परिवर्तन या प्रतिरक्षा असंतुलन जैसे कारक इसके रोगजनक अवस्था में बदलने को ट्रिगर कर सकते हैं, जिससे इसकी तीव्र वृद्धि और नैदानिक लक्षणों की शुरुआत होती है। इनमें सामान्य स्थितियाँ, जैसे योनि, मौखिक और आंतों का कैंडिडियासिस, से लेकर आक्रामक संक्रमण तक शामिल हैं जो कई अंगों को प्रभावित कर सकते हैं।

सापिएन्ज़ा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन का ग्राफिकल सार, जो कैंडिडा अल्बिकन्स के खिलाफ ओज़ोनेटेड एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल की मजबूत फफूंदरोधी गतिविधि को दर्शाता है। (छवि: ऑगेलो एट अल., बायोमोलेक्यूल्स 2024, एमडीपीआई, सीसी बाय 4.0.)

इलाज संक्रमण की गंभीरता के अनुसार भिन्न होता है। सामान्य तरीकों में सामयिक फॉर्मूलेशन, जैसे क्रीम, मरहम, जेल, लोशन, स्प्रे और पाउडर, के साथ-साथ मौखिक एंटीफंगल दवाएं शामिल हैं।

हालांकि, हाल के दशकों में, प्रतिरोध तंत्र के उदय के कारण ये एजेंट तेजी से अप्रभावी हो गए हैं। इनमें लक्ष्य परिवर्तन शामिल है, जो उन उत्परिवर्तनों से उत्पन्न होता है जो किसी दवा की उसके आणविक लक्ष्य के प्रति आकर्षण को कम करते हैं, और एफ्लक्स पंप का अति-अभिव्यक्ति, जो सक्रिय रूप से दवा को कोशिका से बाहर निकाल देता है, इस प्रकार उसके प्रभाव का प्रतिकार करता है।

एंटिफंगल उपचार अन्य उपचारों के साथ भी प्रतिक्रिया कर सकता है, जिससे दोनों की प्रभावशीलता कम हो जाती है और प्रतिकूल प्रभावों का खतरा बढ़ जाता है। जब इसे लंबे समय तक लिया जाता है, तो यह मेजबान माइक्रोबायोटा को बदलकर डिसबायोसिस का कारण बन सकता है।

ये चुनौतियाँ नए एंटिफंगल लक्ष्यों और चिकित्सीय क्षमता वाले प्राकृतिक यौगिकों पर आधारित वैकल्पिक चिकित्सीय रणनीतियों की बढ़ती आवश्यकता पर जोर देती हैं।

"ओज़ोनीकृत तेल अपनी व्यापक अनुप्रयोगों की श्रृंखला और रोगाणुरोधी गतिविधि के कारण रुचि प्राप्त कर रहे हैं," दीनी ने कहा। "ओज़ोन एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील अणु है, जिसमें तीन ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, जो एक ऑक्सीडेंट और एक ऑक्सीडाइज़र दोनों के रूप में कार्य करता है। संपर्क में आने पर, यह अमीनो एसिड के ऑक्सीकरण को बढ़ावा देकर, कोशिका भित्ति को बदलकर, और डीएनए को नुकसान पहुँचाकर ऑक्सीडेटिव तनाव उत्पन्न करता है, जो अंततः कोशिका की मृत्यु का कारण बनता है।"

दिनी ने कहा कि यह अध्ययन इस धारणा से शुरू होता है कि ओज़ोनीकृत एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का तेल पारंपरिक दवाओं से अलग है क्योंकि यह कई ऑक्सीडेटिव प्रभावों के माध्यम से काम करता है, जिससे रोगाणुरोधी प्रतिरोध की संभावना बहुत कम हो जाती है।

अनुसंधान के लिए, लाज़ियो के मूल किस्मों से बने एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल का उपयोग ओज़ोनेशन प्रक्रिया के लिए किया गया था। शोधकर्ताओं ने एक ओज़ोनेटर के माध्यम से सीधे तेल में ओज़ोन गैस के बुलबुले डाले, जिससे प्रतिक्रियाशील अणु असंतृप्त वसायुक्त अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करके ओज़ोनेटेड उत्पाद बना।

"ओज़ोनेशन एक बहुत ही बुनियादी प्रक्रिया है जिसमें नियंत्रित तापमान और समय की स्थितियों के तहत तेल में ओज़ोन गैस को बुलबुले के रूप में डाला जाता है," दीनी ने समझाया। "यह तेल के असंतृप्त वसायुक्त अम्लों के दोहरे बंधों के साथ प्रतिक्रिया करता है, और यह प्रतिक्रिया, जिसे ओज़ोनोलिसिस कहा जाता है, ओज़ोनाइड्स उत्पन्न करती है, जो रोगाणुरोधी गुणों के वाहक के रूप में कार्य करते हैं।"

उन्होंने कहा, "हमने सबसे पहले केराटिनोसाइट्स, यानी त्वचा की कोशिकाओं पर उत्पाद की गैर-विषाक्तता की पुष्टि की, और यह सुनिश्चित किया कि एक फैलाने योग्य तेल के रूप में इसके बाह्य अनुप्रयोग का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा।" "फिर हमने कैंडिडा अल्बिकन्स के खिलाफ इसकी गतिविधि का आकलन किया, जहाँ इसने उत्कृष्ट परिणाम दिए।"

दीनी ने उल्लेख किया कि इन विट्रो अध्ययन ने ओज़ोनाइटेड जैतून के तेल की विभिन्न सांद्रताओं और ओज़ोनाइड्स की विभिन्न संख्याओं के संयुक्त प्रभावों का मूल्यांकन करके एक नवीन दृष्टिकोण पेश किया।

इस दृष्टिकोण पर आगे बढ़ते हुए, शोधकर्ताओं ने 1, 2 और 3 प्रतिशत की सांद्रता पर, 386, 853 और 2,492 के ओज़ोनाइड स्तरों के साथ, ओज़ोनीकृत तेल का परीक्षण किया।

परिणामों से पता चला कि ओज़ोनीकृत एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का तेल कैंडिडा अल्बिकन्स की कोशिका जीवित रहने की क्षमता को कम करने, कोशिका भित्ति की अखंडता को बाधित करने, ऑक्सीडेटिव तनाव और ऑटॉफेजी को प्रेरित करने, और हाइफल निर्माण तथा बायोफिल्म विकास दोनों को रोकने में प्रभावी था। ये महत्वपूर्ण निष्कर्ष हैं, यह देखते हुए कि खमीर से हाइफा में संक्रमण कवक के प्रमुख रोगजनकता कारकों में से एक है।

विशेष रूप से उच्च ओज़ोनाइड सांद्रता, 853 और 2,492 पर, तेल ने कोशिका की जीवित रहने की क्षमता को काफी कम कर दिया। 3 प्रतिशत की सांद्रता पर, 853 ओज़ोनाइड वाले ओज़ोनीकृत जैतून के तेल ने उपचार के केवल चार घंटों के भीतर 90 प्रतिशत से अधिक कोशिकाओं की मृत्यु का कारण बना।

हालांकि अन्य अध्ययनों में वनस्पति कोशिकाओं के खिलाफ ओज़ोनीकृत तेलों के कवकनाशक गुणों की खोज की गई है, यह शोध उन पहले शोधों में से एक है जिसमें यह जांच की गई है कि ये चर हाइफ़ल की बनावट को कैसे प्रभावित करते हैं, जो कैंडिडा अल्बिकन्स की विषाक्तता का एक महत्वपूर्ण पहलू है और जिसकी पहले इतनी विस्तार से जांच नहीं की गई थी।

चूंकि ओज़ोन एपिथेलियल कोशिकाओं और मौखिक ऊतकों के साथ मजबूत जैव-अनुकूलता दिखाता है, इसलिए इसके लंबे समय तक उपयोग से कोई खतरा नहीं लगता है। इसके विपरीत, यह म्यूकोसल घावों के ठीक होने को बढ़ावा दे सकता है और मौखिक एपिथेलियल कोशिकाओं के टर्नओवर को बढ़ा सकता है, जिससे घावों के भरने की प्रक्रिया तेज हो जाती है।

अन्य निष्कर्षों से पता चला है कि ओज़ोनीकृत एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का तेल कैंडिडा ग्लैब्राटा के खिलाफ भी एक प्रभावी कवकनाशक एजेंट हो सकता है, जो एक उभरता हुआ कवक रोगज़नक है और सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली कवकनाशक दवाओं के प्रति कम संवेदनशील संक्रमण पैदा करता है।

"एक और दिलचस्प पहलू यह है कि, एक बार तैयार हो जाने पर, यह उत्पाद छह से आठ महीने से अधिक समय तक अपनी रोगाणुरोधी प्रभावशीलता बनाए रखता है, जिसमें न्यूनतम क्षरण होता है, इसलिए यह ओवर-द-काउंटर दवाओं की श्रेणी में आता है," डिनी ने बताया।

उन्होंने कहा कि यह अध्ययन अब आगे के शोध दिशाओं में प्रगति कर रहा है। एक कार्य-रेखा, रोगाणुरोधी गतिविधि को बढ़ाने के उद्देश्य से, ओज़ोनीकृत एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल और सूक्ष्मजीवों द्वारा संश्लेषित जैव-अनुकूल नैनोसामग्रियों के संयुक्त प्रभाव की पड़ताल करेगी।

शोध टीम यह भी मूल्यांकन कर रही है कि क्या अन्य वनस्पति तेल, विशेष रूप से वे जिनका अब मानव पोषण के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, इस अनुप्रयोग के लिए समान रूप से प्रभावी हो सकते हैं।

"अब हमें इन विवो चरण में आगे बढ़ने की जरूरत है," डिनी ने आगे कहा। "इस बीच, सबूत बताते हैं कि यह तरीका न केवल मनुष्यों में बल्कि पशु चिकित्सा में भी उपयोगी हो सकता है, जहाँ यह छोटे पालतू जानवरों के साथ-साथ बड़ी जानवरों, जैसे कि गायों में भी अधिक प्रभावी प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकता है, जिससे स्वच्छता बनाए रखने और संक्रमण को रोकने के लिए इसके उपयोग का विस्तार होगा। यह एक आशाजनक क्षेत्र है जिसे हम भविष्य के अध्ययनों के माध्यम से और आगे खंगालने का इरादा रखते हैं।"