मिलों की कटाई की तैयारी के बीच जॉर्डन को जैतून के तेल में सुधार की उम्मीद है।

जॉर्डन के जैतून तेल का उत्पादन पिछले साल की कठिन फसल के बाद लगभग दोगुना होकर 30,000 मीट्रिक टन तक पहुंचने का अनुमान है, जिससे निर्यात बहाल हो सकते हैं और कीमतों में राहत मिल सकती है।

जॉर्डन जैतून के तेल के उत्पादन में तीव्र सुधार की तैयारी कर रहा है, सरकारी अधिकारियों और उद्योग प्रतिनिधियों ने पिछले मौसम की तुलना में उत्पादन लगभग दोगुना होने का अनुमान लगाया है।

कृषि मंत्रालय में कृषि विपणन और गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार सहायक महासचिव खलील अल-अमरो ने कहा कि प्रारंभिक क्षेत्रीय अनुमानों से पता चलता है कि 2026/27 फसल वर्ष में उत्पादन लगभग 30,000 मीट्रिक टन तक पहुंच सकता है, जबकि वार्षिक घरेलू आवश्यकताएं लगभग 27,000 टन हैं। इस पूर्वानुमान से निर्यात के लिए भी गुंजाइश बन सकती है।

जॉर्डन के सांख्यिकी विभाग के अनुसार, 2025/26 फसल वर्ष में जैतून के तेल का उत्पादन घटकर 16,342 मीट्रिक टन रह गया, जो पिछले मौसम के 35,828 टन से 54.4 प्रतिशत कम है।

विभाग ने बताया कि संसाधित जैतून की मात्रा 184,903 टन से घटकर 84,154 टन रह गई। जैतून का तेल उत्पादन देश के 2012-2024 के 24,923 टन के ऐतिहासिक औसत से भी 34.4 प्रतिशत कम था।

जैतून के पेड़ के प्राकृतिक वैकल्पिक-उपज चक्र और वर्षा में उतार-चढ़ाव को उत्पादन में उतार-चढ़ाव के पीछे के प्रमुख कारक के रूप में पहचाना गया। 2025 की फसल 2009 के बाद से दर्ज की गई सबसे छोटी फसल थी।

उद्योग प्रतिनिधियों ने भी काफी हद तक समान उत्पादन पूर्वानुमान जारी किए हैं, हालांकि घरेलू खपत के उनके अनुमान अलग-अलग हैं।

जॉर्डनियन ऑलिव प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन और अंतर्राष्ट्रीय जैतून परिषद की सलाहकार समिति के सदस्य फयाद अल-ज़ियौद ने नए फसल वर्ष के लिए कुल जैतून उत्पादन का अनुमान 220,000 से 230,000 टन के बीच लगाया है।

लगभग 30,000 टन जैतून का उपयोग टेबल जैतून उत्पादन के लिए किया जाएगा, जबकि लगभग 200,000 टन को तेल के लिए संसाधित किया जाएगा।

अल-ज़ियौद ने जैतून के तेल का उत्पादन 28,000 से 31,000 टन के बीच होने का अनुमान लगाया। घरेलू खपत के अपने कम अनुमान के आधार पर, जिसे उन्होंने सालाना 24,000 से 25,000 टन के बीच बताया, उन्होंने 4,000 से 5,000 टन के निर्यात योग्य अधिशेष की उम्मीद की।

उन्होंने यह भी कहा कि पिछले सीज़न की कमी की भरपाई के लिए जिन आयातों की अनुमति दी गई थी, वे अब आवश्यक नहीं रहेंगी। घरेलू प्रसंस्करण की रक्षा के लिए बिना संसाधित जैतून के निर्यात पर प्रतिबंध बरकरार रहेंगे।

कृषि मंत्रालय ने देश की जैतून मिलों को 15 अक्टूबर से काम शुरू करने की अनुमति दे दी है और क्षेत्रीय कृषि अधिकारियों को उद्घाटन की तारीख लागू करने का निर्देश दिया है। जैतून मिल संचालन को नियंत्रित करने वाले नियमों के तहत उस तारीख से पहले मिलिंग निषिद्ध है।

जैतून प्रेस मालिकों और उत्पादकों संघ के प्रमुख तैसिर नजदावी के अनुसार, पूरे जॉर्डन में 153 लाइसेंस प्राप्त मिलें जैतून प्राप्त करने की तैयारी कर रही हैं।

बेहतर वर्षा ने नई फसल के लिए उम्मीदें बढ़ाने में मदद की है, विशेष रूप से जॉर्डन के उत्तरी जैतून-उगाने वाले क्षेत्रों में।

देश के प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में से एक, अजलोन में, कृषि निदेशक सितान सरहान ने पिछले मानसून के दौरान लगभग 600 मिलीमीटर वर्षा होने की सूचना दी। प्रांत को लगभग 8,600 हेक्टेयर जैतून के बागों से लगभग 43,000 टन जैतून की कटाई की उम्मीद है।

अधिक अनुकूल मौसम के साथ-साथ, अधिकारियों ने फसल संरक्षण और जैतून की गुणवत्ता में सुधार के प्रयास जारी रखे हैं।

अप्रैल में, कृषि मंत्रालय ने अपने 2026 राष्ट्रीय एकीकृत जैतून कीट प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें निगरानी और नियंत्रण के लिए 35,000 पीले चिपचिपे जाल वितरित किए गए और किसानों के लिए 16 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए।

यह पहल ओलिव ऑयल टाइम्स द्वारा पहले रिपोर्ट की गई एक राष्ट्रीय जैतून क्षेत्र अभियान के बाद की है, जिसका ध्यान जैतून की फल मक्खी को नियंत्रित करने, कीटनाशक अवशेषों को कम करने और खेती के तरीकों में सुधार करने पर केंद्रित था।

केवल अज्लौन में ही, कृषि अधिकारियों ने एकीकृत कीट प्रबंधन प्रयासों के हिस्से के रूप में 3,000 से अधिक फूड ट्रैप और 3,000 रंगीन ट्रैप वितरित करने की सूचना दी।

उच्च उत्पादन से घरेलू जैतून तेल की कीमतों पर भी प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, हालांकि उत्पादकों और मिल संचालकों को बढ़ी हुई परिचालन लागत का सामना करना पड़ता रहता है।

नज्दावी ने गुणवत्ता और बाजार की स्थितियों के आधार पर, जैतून के तेल के 16-लीटर के पारंपरिक टिन के लिए खुदरा कीमतों का पूर्वानुमान 90 (€113.20) और 110 (€138.36) जॉर्डनियन दीनार के बीच लगाया है।

यह पिछले सीज़न के दौरान रिपोर्ट किए गए 130 से 150 दीनार की गिरावट को दर्शाएगा, जब उत्पादन में भारी गिरावट ने कीमतों को बढ़ा दिया था।

रॉय्या न्यूज़ के साथ एक हालिया साक्षात्कार में, नज्दावी ने कहा कि लगभग 12 वर्षों तक अपरिवर्तित रहने के बाद, उत्पादन किए गए जैतून के तेल के प्रति किलोग्राम मिलिंग शुल्क में 0.10 दीनार की वृद्धि हुई है।

नजदावी के अनुसार, बढ़ती परिचालन लागत के बावजूद प्रति किलोग्राम 0.65 दीनार की पिछली फीस बनाए रखी गई थी। 0.75 दीनार तक की इस वृद्धि से जैतून के तेल के एक टिन की मिलिंग लागत में लगभग दो दीनार की बढ़ोतरी होगी।

नाजदावी ने लागत दबाव के कुछ कारणों का श्रेय आयातित प्रतिस्थापन पुर्जों और मशीनरी को दिया, जो स्थानीय रूप से निर्मित नहीं होती हैं। अल-ज़ियौद ने अनुमान लगाया कि किसानों को जैतून के तेल के एक टिन के उत्पादन पर कम से कम 75 से 80 दीनार की लागत आती है।

उपभोक्ता कीमतों पर अंतिम प्रभाव वास्तविक उत्पादन मात्रा, काटे गए जैतून की गुणवत्ता और सीज़न के दौरान मांग पर निर्भर करेगा।

नज़दीक आ रही फसल ने पारंपरिक कृषि प्रथाओं, विशेष रूप से जैतून तोड़ने से पहले पतझड़ की पहली बारिश का इंतजार करने की व्यापक प्रथा पर चर्चा को भी फिर से शुरू कर दिया है।

स्थानीय रूप से श्वत अल-ज़य्तून, या जैतून की बारिश के नाम से जाना जाने वाला यह अभ्यास, इस लंबे समय से चली आ रही मान्यता को दर्शाता है कि वर्षा से फल में तेल की मात्रा बढ़ जाती है।

हालांकि, जॉर्डन समाचार एजेंसी, पेट्रा द्वारा साक्षात्कार किए गए कृषि विशेषज्ञों, जिसमें अल-ज़ियौद भी शामिल हैं, ने उत्पादकों से इसके बजाय फलों की पक्वता पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। उन्होंने समझाया कि वर्षा फलों में पानी की मात्रा को बढ़ा सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि इससे तेल की मात्रा भी बढ़े।

जैसे-जैसे मिलें अपना काम शुरू करने की तैयारी कर रही हैं, जॉर्डन के अधिकारी भी जैतून के तेल की धोखाधड़ी से उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए अपने प्रयास तेज कर रहे हैं।

कृषि मंत्रालय ने उपभोक्ताओं से विश्वसनीय उत्पादकों, लाइसेंस प्राप्त मिलों और स्थापित खुदरा विक्रेताओं से जैतून का तेल खरीदने का आग्रह किया है, और संदिग्ध रूप से सस्ते ऑफ़र और अनिश्चित उत्पत्ति के उत्पादों के खिलाफ चेतावनी दी है।

अगस्त में, खाद्य एवं औषधि प्रशासन और उद्योग प्रतिनिधियों ने आने वाले मौसम के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपायों पर चर्चा की, जिसमें पता लगाने की क्षमता में सुधार करने, लेबल पर उत्पादन मौसम की पहचान करने और खाली धातु के डिब्बों की बिक्री को प्रतिबंधित करने के उपाय शामिल हैं।

सिफारिशों में से एक में उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे जैतून के तेल के खाली डिब्बों को फेंकने से पहले उनमें छेद कर दें। इस उपाय का उद्देश्य यह है कि इन डिब्बों का इस्तेमाल मिलावटी उत्पाद बेचने के लिए दोबारा न किया जाए, जिससे उपभोक्ताओं को जॉर्डन के जैतून के तेल की प्रामाणिकता की रक्षा में एक भूमिका मिल सके।

अज्लून के किसानों के लिए, पिछले साल की कठिन फसल के बाद अपेक्षित सुधार विशेष महत्व रखता है।

अक्टूबर 2025 में, जब पिछली फसल की कटाई शुरू हुई, तो स्थानीय किसान जमील अबू विसम ने जॉर्डन के अखबार अल-ग़ाद को बताया कि कुछ मिलों को अभी तक काम शुरू करने के लिए पर्याप्त जैतून नहीं मिले थे। कई पेड़ों पर इतनी कम उपज थी कि किसान अपनी घरेलू ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर सके।

उन्होंने समझाया कि कुछ किसानों ने अपने पेड़ों पर बचे कुछ जैतून को काटने का फैसला नहीं किया था, इस डर से कि इस प्रयास से टहनियाँ क्षतिग्रस्त हो सकती हैं और अगले मौसम पर बुरा असर पड़ सकता है।

सितंबर 2026 में अल-ग़द से फिर से बात करते हुए, अबू विसम ने आने वाली फसल को लेकर नई उम्मीदों का वर्णन किया, जो परिवारों को उनके अपने उपभोग के लिए जैतून का तेल और संरक्षित जैतून प्रदान करती है, साथ ही अधिशेष को बेचने से आय भी देती है।

अबू विसम ने अल-ग़ाद को बताया, "सभी बेसब्री से उस पेड़ के लाभों का इंतजार करते हैं जो सदियों से अजलोन की पहाड़ियों से जुड़ा हुआ है।"