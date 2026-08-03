ओलिव काउंसिल ने कोराटिना की प्राकृतिक स्टेरॉल प्रोफ़ाइल को मान्यता देने के लिए मानक में संशोधन किया।

कोरोटाना उत्पादकों ने आईओसी के उस संशोधन का स्वागत किया, जो प्राकृतिक रूप से कम स्टेरोल सांद्रता वाले असली मोनोवेरायटल तेलों को दंडित होने से रोकता है।

अंतर्राष्ट्रीय जैतून परिषद ने अपने व्यापार मानक का नवीनतम संशोधन प्रकाशित किया है, जिसमें औपचारिक रूप से यह स्वीकार किया गया है कि कोराटिना से उत्पादित मोनोवेरायटल एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल में कुल स्टेरोल की सांद्रता स्वाभाविक रूप से कम हो सकती है।

संशोधित मानक, COI/T.15/NC संख्या 3/Rev. 22 के तहत, कोराटिना एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल तब भी अनुपालन कर सकते हैं जब उनकी कुल स्टेरोल सांद्रता वर्जिन जैतून के तेलों के लिए निर्धारित सामान्य न्यूनतम से नीचे हो।

यह अपवाद पहले केवल दो अन्य प्रसिद्ध किस्मों, कोरोनेइकी और नोसेलारा डेल बेलीस पर लागू होता था।

तीन किस्मों से विशेष रूप से उत्पादित एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल के लिए न्यूनतम कुल स्टेरोल की मात्रा अब 800 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम निर्धारित की गई है, जबकि वर्जिन जैतून के तेल के लिए सामान्य न्यूनतम मात्रा 1,000 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम है।

स्टेरॉल प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यौगिक हैं जिनकी संरचना और सांद्रता का उपयोग जैतून के तेल की पहचान और प्रामाणिकता का आकलन करने के लिए रासायनिक परीक्षण में किया जाता है।

हालांकि, कुछ किस्मों से उत्पादित तेल स्वाभाविक रूप से मानक सीमा से नीचे आ सकते हैं। इन किस्मों के लिए, प्रति किलोग्राम 1,000 मिलीग्राम से कम कुल स्टेरोल की मात्रा अपने आप में मिलावट या अन्य गुणवत्ता और शुद्धता आवश्यकताओं को पूरा करने में विफलता का संकेत नहीं देती है।

अंतिम शब्दांकन में कहा गया है कि, "आगे के वैज्ञानिक अध्ययनों के लंबित रहने और अपवाद के रूप में," निचली सीमा विशेष रूप से तीन किस्मों से उत्पादित एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेलों पर लागू होती है।

जनवरी में यूरोपीय आयोग द्वारा प्रस्तुत एक earlier प्रस्ताव में, कोराटिना के लिए स्टेरोल अपवाद 2026/27 फसल वर्ष के अंत में समाप्त हो जाता।

आईओसी संशोधन में समाप्ति तिथि शामिल नहीं है, जिससे उत्पादकों को अधिक नियामक निश्चितता मिलती है। हालांकि, आगे के वैज्ञानिक अध्ययनों का संदर्भ भविष्य में बदलाव की संभावना को खुला रखता है।

आईओसी ने पूरक परीक्षणों का भी आह्वान किया है ताकि प्रयोगशालाओं को यह सत्यापित करने में मदद मिल सके कि निम्न सीमा से लाभान्वित तेल कोराटिना, कोरोनेइकी या नोसेलारा डेल बेलीस से उत्पादित वास्तविक मोनोवेरायटल जैतून के तेल हैं।

विशेषज्ञ यह आकलन करेंगे कि क्या कई विश्लेषणात्मक पैरामीटर प्रामाणिकता का अतिरिक्त प्रमाण प्रदान कर सकते हैं। इनमें मुक्त अम्लीयता और कुल डाइएसिलग्लिसराल के बीच का अनुपात और मुक्त और एस्टरयुक्त स्टेरोल के बीच का अनुपात शामिल हैं।

डाइएसिलग्लिसराल वसा अणु होते हैं जो जैतून के तेल में और ट्राइग्लिसराइड्स के अपघटन के दौरान स्वाभाविक रूप से बनते हैं। उनकी सांद्रता और संरचना किसी तेल की ताजगी और प्रसंस्करण इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान कर सकती है।

एस्टरयुक्त स्टेरोल वे स्टेरोल होते हैं जो रासायनिक रूप से फैटी एसिड से बंधे होते हैं। मुक्त स्टेरोल के सापेक्ष उनका अनुपात किसी तेल की किस्म की उत्पत्ति, प्रसंस्करण के इतिहास और प्रामाणिकता के बारे में और जानकारी प्रदान कर सकता है।

प्रस्तावित निर्णय वृक्ष में शामिल करने के लिए कुल फेनॉल सामग्री पर भी विचार किया जा सकता है।

आईओसी कार्य समूह इन तरीकों का परीक्षण और सत्यापन करेगा और यह निर्धारित करेगा कि क्या उनके परिणामों को एक निर्णय वृक्ष (decision tree) में संयोजित किया जा सकता है, जो विश्लेषणात्मक जांचों की एक श्रृंखला है, जिसका उपयोग प्रयोगशालाएं यह निर्धारित करने के लिए कर सकती हैं कि किसी तेल की प्रोफ़ाइल कोराटिना, कोरोनेइकी या नोसेलारा डेल बेलीस के अनुरूप है या नहीं।

यदि यह दृष्टिकोण विश्वसनीय साबित होता है, तो इसे बाद में अन्य किस्मों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।

यह संशोधन शोधकर्ताओं, सरकारी प्रयोगशालाओं और कृषि संगठनों द्वारा किए गए वर्षों के वैज्ञानिक और नियामक कार्य के बाद हुआ है, जो यह प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे थे कि कम कुल स्टेरोल सांद्रता मिलावट के सबूत होने के बजाय एक प्राकृतिक किस्मी विशेषता हो सकती है।

यह मुद्दा कोराटिना उत्पादकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। असली कोराटिना एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल, श्रेणी की सभी अन्य विश्लेषणात्मक और संवेदी आवश्यकताओं का अनुपालन करते हुए, सामान्य न्यूनतम से नीचे आ सकते हैं।

आईओसी के फैसले का स्वागत करते हुए, इतालवी कृषि मंत्री फ्रांसेस्को लोल्लोब्रिगिडा ने कहा कि इतालवी जैतून की किस्में "प्रकृति और हमारे क्षेत्र की एक प्रामाणिक अभिव्यक्ति हैं, न कि कोई विसंगति जिसे ठीक किया जाना चाहिए।"

कई इतालवी कृषि और उत्पादक संगठनों ने भी इस संशोधन का स्वागत किया। कॉन्फैग्लिआग्रिकोल्टुरा और यूनपोल ने कहा कि यह प्रामाणिक मोनोवेरायटल तेलों को एक सामान्य सीमा के कारण दंडित होने से रोकेगा जो उनकी प्राकृतिक संरचना को प्रतिबिंबित नहीं करती है।

CIA-इटालियानी एग्रिकोल्टोरी ने इस परिणाम के लिए इतालवी संस्थानों, शोधकर्ताओं और कृषि प्रतिनिधियों के बीच सहयोग को श्रेय दिया।

स्टेरॉल संशोधन के साथ-साथ, अद्यतन व्यापार मानक IOC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्लेषणात्मक तरीकों में दो बदलाव पेश करता है।

एक प्रक्रिया पेरोक्साइड मान निर्धारित करने से संबंधित है, जो जैतून के तेल के ऑक्सीकरण के शुरुआती चरणों के दौरान बने यौगिकों को मापता है।

अन्य रासायनिक और संवेदी संकेतकों के साथ-साथ, पेरोक्साइड मान यह आकलन करने के लिए उपयोग किया जाता है कि क्या जैतून के तेल में खराब होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। संशोधन इस पैरामीटर को मापने के लिए एक मान्यता प्राप्त प्रक्रिया जोड़ता है, लेकिन मौजूदा सीमाओं को नहीं बदलता है।

इस संशोधन में एक ऐसा खंड भी पेश किया गया है जिसमें ठोस-चरण सूक्ष्म-अर्कण (solid-phase microextraction) का उपयोग करके वर्जिन जैतून के तेल में वाष्पशील यौगिकों के निर्धारण को शामिल किया गया है, जिसके बाद फ्लेम आयनीकरण के साथ गैस क्रोमैटोग्राफी या द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमेट्रिक डिटेक्शन किया जाता है।

वाष्पशील यौगिक जैतून के तेल की सुगंध में योगदान करते हैं और सकारात्मक संवेदी गुणों तथा दोषों, दोनों से संबंधित हो सकते हैं।

इस पद्धति को पिछले व्यापार मानक में शामिल नहीं किया गया था। इसका समावेश वर्जिन जैतून के तेल के लिए संवेदी वर्गीकरण मानदंडों को बदले बिना IOC की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त संदर्भ पद्धतियों का विस्तार करता है।