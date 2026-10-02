ऑलिव ऑयल सोमेलियर कार्यक्रम उत्तरी यूरोप में कौशल और समुदाय का निर्माण करता है

नीदरलैंड में पांच दिनों के गहन प्रशिक्षण के बाद, ऑलिव ऑयल टाइम्स सोमेलियर प्रमाणन कार्यक्रम के प्रतिभागियों ने तीव्र इंद्रिय कौशल और जैतून के तेल की गहरी समझ के साथ विदाई ली।

"मैंने उन सभी को उस शानदार एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून तेल की बारीकियों में उतरने के लिए अपनी आँखें बंद करते देखा। वे सभी 25 लोग। यह एक परिपूर्ण क्षण था," ने कहा क्रिश्चियन नॉर्डरमीर वैन लू, जैतून तेल अकादमी की कार्यकारी निदेशक, नीदरलैंड्स में हाल ही में संपन्न ऑलिव ऑयल टाइम्स सोमेलियर प्रमाणन कार्यक्रम के अंतिम दिन को याद करते हुए।

मैंने उन्हें सबको उस शानदार एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल की बारीकियों में उतरने के लिए अपनी आँखें बंद करते देखा। – क्रिश्चियन नॉर्डरमीर वैन लू, कार्यकारी निदेशक, द ऑलिव ऑयल अकादमी

जैतून के तेल की दुनिया का पाँच गहन दिनों तक अन्वेषण करने के बाद, जिसमें खेती-बाड़ी और मिलिंग से लेकर संवेदी मूल्यांकन तक शामिल था, प्रतिभागी उस शुक्रवार को चुपचाप बैठे, एक अंतिम एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल का आकलन कर रहे थे।

"यह हमारे पास साझा करने के लिए सबसे बेहतरीन, सबसे उत्तम जैतून का तेल था," नूडरमीर वैन लू ने कहा।

कुछ ही दिन पहले, कुछ लोगों को जैतून के तेल में टमाटर जैसी परिचित सुगंधों को पहचानने में संघर्ष करना पड़ा था। अब वे फलयुक्तता, सुगंध और दोषों का आकलन कर रहे थे, और तेल का मूल्यांकन लगभग वैसी ही गंभीरता से कर रहे थे जैसे एक औपचारिक प्रतियोगिता में स्वाद-परीक्षण पैनल के सदस्य करते हैं।

नूडरमीर वैन लू ने कहा, "मेरे लिए वह एक अविश्वसनीय क्षण था। उन्होंने वास्तव में बहुत कुछ सीखा।"

"यह कितना सुंदर जैतून का तेल था," पांच दिवसीय कार्यक्रम पूरा करने वाले जान ने कहा। "मेरी यादों में एक ठोस स्तंभ।"

2025 में उद्घाटन यूरोपीय संस्करण के बाद, सोमेलियर प्रमाणन कार्यक्रम का दूसरा यूरोपीय संस्करण सितंबर में आयोजित किया गया था।

ओलिव ऑयल टाइम्स और ओलिव ऑयल अकादमी ने एक पाठ्यक्रम के माध्यम से उत्तरी यूरोप में जैतून के तेल के ज्ञान और संवेदी प्रशिक्षण का विस्तार करने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें संवेदी मूल्यांकन, खेती और मिलिंग, स्वास्थ्य और पोषण, पाक अनुप्रयोग और गुणवत्ता नियंत्रण शामिल हैं।

इस साल, नूडरमीर वैन लू ने कहा कि प्रशिक्षकों को अपने विषयों को अधिक निकटता से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। "अरोमा टेबल," जिसे छात्रों को परिचित सामग्रियों का उपयोग करके एक संवेदी शब्दावली बनाने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, सबसे अधिक रेटिंग वाली गतिविधियों में से एक था।

हालांकि, जिस बात ने उन्हें सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, वह थी कक्षा की विविधता। प्रतिभागियों में एक सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार, एक स्कूल शिक्षक, रेस्तरां के मालिक, जैतून तेल उत्पादक, चिकित्सा पेशेवर, और जैतून तेल से संबंधित नए व्यवसाय या करियर पर विचार कर रहे लोग शामिल थे। एक अमेरिकी प्रतिभागी कृषि मुद्दों पर एक सार्वजनिक प्राधिकरण को सलाह देता है।

नूडरमीर वैन लू ने कहा, "वे इस तरह से जुड़ते हैं कि समाज में सामान्य सहभागिता में, वे कभी एक-दूसरे से नहीं मिलते।" "हमारे शुरू करने के कुछ ही घंटों के भीतर, यह एक समूह बन गया।"

विभिन्न प्रतिभागी पाठ्यक्रम के विभिन्न हिस्सों की ओर आकर्षित हुए। रेनाटे ने कहा कि सिद्धांत और संवेदी अनुभव के संयोजन ने सप्ताह के कई "आहा" क्षण पैदा किए, विशेष रूप से जब प्रतिभागियों ने दोषों, बारीकियों और सुगंधों को पहचानना सीखा।

ऑलिव ऑयल टाइम्स सोमेलियर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के दूसरे यूरोपीय संस्करण ने पाँच दिनों के संवेदी प्रशिक्षण, उत्पादन विज्ञान, स्वास्थ्य और जैतून तेल शिक्षा के लिए प्रतिभागियों के एक विविध समूह को एक साथ लाया।

उन्होंने खेती और कटाई से लेकर संवेदी मूल्यांकन तक, जैतून के तेल के उत्पादन को एक संपूर्ण इकाई के रूप में समझने के महत्व पर भी प्रकाश डाला।

जन ने पूरे मूल्य श्रृंखला को कवर करने पर कार्यक्रम का ध्यान केंद्रित किया, जिसमें संकर किस्में, जैव विविधता, खेती, कटाई, मिलिंग, संवेदी मूल्यांकन, प्रतियोगिताएं, स्वास्थ्य और व्यवसाय शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि सबसे मूल्यवान सबक यह समझना था कि उच्च गुणवत्ता वाले जैतून के तेल का उत्पादन करने के लिए क्या आवश्यक है, खेती के तरीकों से लेकर उत्पादन के पहले चरणों तक।

एक अन्य प्रतिभागी के लिए, तब सब कुछ स्पष्ट हो गया जब उसने कक्षा में चर्चा किए गए वर्णनात्मक शब्दों को वास्तव में जो वह सूंघ और चख सकता था, उससे मिलाना शुरू किया।

उन्होंने कहा, "मैं बता सकता था कि कौन सा तेल कौन सा है और कौन सा दोषपूर्ण था।" "तभी सब कुछ समझ में आने लगा।"

नूडरमीर वैन लू ने कहा कि उन्होंने पूरे सप्ताह इस एहसास को बार-बार होते देखा। शुरुआत में, प्रतिभागी यह सवाल कर सकते हैं कि कोई जैतून के तेल में टमाटर, आर्टिचोक, या अन्य विशेषताओं की गंध कैसे सूंघ सकता है।

उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षणों में, प्रत्येक ने उस अनुभव को महसूस किया जिसे उन्होंने "यूरीका प्रभाव" बताया, जब अनुभव, सुगंध की पहचान और चखने की प्रक्रिया एक साथ जुड़ने लगती है।

उन्होंने कहा कि शुक्रवार तक, 30 प्रतिशत से अधिक प्रतिभागियों ने बिना एक भी गलती के चखने की परीक्षा पूरी कर ली थी।

अन्य लोगों के लिए स्वास्थ्य और जैव विविधता सबसे प्रमुख थी। एल्विरा ने जैतून के बागों में जैव विविधता पर एक सत्र को "आँखें खोल देने वाला" बताया और कहा कि जैतून के तेल और स्वास्थ्य पर साइमन पूल की प्रस्तुति ने उन्हें इस विषय पर और अधिक शोध करने के लिए प्रोत्साहित किया।

पूल, जो पाठ्यक्रम के प्रशिक्षकों में से एक हैं, यू.के. स्थित एक चिकित्सक और लेखक हैं, जिनका काम एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल और भूमध्यसागरीय आहार के स्वास्थ्य विज्ञान और आहार संबंधी अनुप्रयोगों पर केंद्रित है।

डेविड ने भी इसी तरह कहा कि पूल की कक्षाओं ने पॉलीफेनोल्स की भूमिका को स्पष्ट करने में मदद की और एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल और भूमध्यसागरीय आहार के बारे में दूसरों को सिखाने में उनकी रुचि को मजबूत किया।

नोर्डरमीर वैन लू ने कहा कि कुछ प्रतिभागी मिलिंग की ओर आकर्षित हुए, जबकि अन्य स्वास्थ्य, संवेदी विश्लेषण या जैव विविधता की ओर।

कई लोगों के लिए, यह कोर्स शुक्रवार को समाप्त नहीं हुआ।

एक प्रतिभागी ने कहा कि कार्यक्रम पूरा करने के बाद से वह रोज़ाना जैतून के तेल का स्वाद चख रहे हैं। एक अन्य ने कहा कि ऐसा कोई दिन नहीं बीता जब उन्होंने तेल का स्वाद न चखा हो, उन्हें भोजन में शामिल न किया हो या उनके बारे में और न पढ़ा हो।

प्रतिभागी अकादमी के पूर्व छात्र नेटवर्क में भी शामिल हुए, और नूडरमीर वैन लू ने कहा कि इस वर्ष की कक्षा के लगभग 70 प्रतिशत लोगों ने पहले ही इसके टेस्टर्स क्लब में नामांकन कर लिया था, यह एक ऐसी पहल है जो सदस्यों को अपने चखने के कौशल को और निखारने की अनुमति देती है।

सदस्यों को ओलिव ऑयल का वही चयन वाले टेस्टिंग बॉक्स मिलते हैं और वे ऑनलाइन शाम के सत्रों में भाग लेते हैं, जहाँ विभिन्न देशों के चखने वाले अपनी-अपनी धारणाओं की तुलना करते हैं और उन पर चर्चा करते हैं।

कुछ प्रतिभागी अपने प्रमाणपत्रों का इंतजार करते हुए बेचैन हो गए। नूडरमीर वैन लू ने कहा कि कई लोगों ने उनसे संपर्क किया, उन्हें चिंता थी कि न्यूयॉर्क में ऑलिव ऑयल टाइम्स के कार्यालयों से आधिकारिक परिणाम आने से पहले शायद वे उत्तीर्ण नहीं हो पाए होंगे।

सभी उत्तीर्ण हो गए थे। इसके तुरंत बाद, उन्होंने प्रतिभागियों के सोशल मीडिया खातों पर प्रमाण पत्र दिखाई देना शुरू कर दिया।

नोर्डरमीर वैन लू पारंपरिक उत्पादक देशों के अलावा जैतून के तेल की शिक्षा में बढ़ती रुचि के संकेत भी देखती हैं। इस साल की कक्षा में जर्मनी के तीन प्रतिभागी शामिल थे, जबकि पिछले संस्करण में कोई नहीं था, और वह डेनमार्क, स्वीडन और अन्य उत्तरी यूरोपीय देशों में और अधिक लोगों तक पहुंचने की उम्मीद करती हैं।

सोमेलियर प्रमाणन कार्यक्रम का तीसरा यूरोपीय संस्करण सितंबर 2027 के लिए निर्धारित है।

नूडरमीर वैन लू ने कहा, "यह लगातार बढ़ता ही जा रहा है।" "हमारी धारणा है कि जैतून के तेल के ज्ञान और चखने के अनुभव में रुचि बढ़ रही है।"