रोम में, सामुदायिक जैतून की कटाई जरूरतमंद परिवारों के लिए तेल प्रदान करती है।

रोम में स्वयंसेवक एक सार्वजनिक पार्क में 65 पेड़ों से जैतून की कटाई कर रहे हैं, और एक बढ़ती सामुदायिक पहल को नगरपालिका का समर्थन मिलने के साथ ही ज़रूरतमंद परिवारों के लिए एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का तेल बना रहे हैं।

रोम के टोरे स्पैकाटा पड़ोस में पार्को देई रोमानिस्टी में जैतून की कटाई चल रही है, जहाँ पार्क के 65 पेड़ जल्द ही जरूरतमंद परिवारों और व्यक्तियों को वितरित करने के लिए एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का तेल देंगे।

अब रोम नगर (रोमा कैपिटले) के संरक्षण में संचालित, ओलियो बेने कोमुने (तेल सामान्य भलाई) परियोजना की शुरुआत 2012 में हुई थी, जब स्वयंसेवकों के एक समूह ने शहर के पूर्वी उपनगर में स्थित सार्वजनिक उद्यान में बिखरे जैतून के पेड़ों की देखभाल शुरू की थी।

इन वर्षों में, हमने देखा है कि सार्वजनिक स्थानों में इस तरह की गतिविधियाँ नागरिक उदासीनता का मुकाबला कैसे कर सकती हैं और लोगों को अपने समुदाय में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं।– एंटोनियो कैरोसी, ग्लि ओलिवारी

2024 में, ऑलिव ऑयल टाइम्स ने इस पहल पर रिपोर्ट दी, जो लगातार बढ़ती रही है। पिछले साल, उन्होंने नए पेड़ जोड़े, और रोमा कैपिटले ने एक सहयोग समझौते के माध्यम से परियोजना को औपचारिक रूप से मान्यता दी। चार्लेमेन फाउंडेशन से मिली बाद की फंडिंग ने जैतून के बाग का और विस्तार करने और नए उपकरण खरीदने में सक्षम बनाया।

रोम के पर्यावरण संरक्षण विभाग, गैस्पार8 एपीएस सॉलिडैरिटी पर्चेजिंग ग्रुप, और ग्लि ओलिवारी, इस पहल के मूल प्रमोटरों द्वारा बनाई गई नागरिक जुड़ाव संघ ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए, और ग्लि ओलिवारी इस परियोजना का नेतृत्व करना जारी रखे हुए है।

रोमा कैपिटले की कृषि, पर्यावरण और अपशिष्ट प्रबंधन की पार्षद सबरीना अल्फोन्सी ने कहा, "यह एक उल्लेखनीय पहल है जो शहरी कृषि को एक गहराई से सार्थक एकजुटता परियोजना के साथ जोड़ती है। सहयोग समझौते, एक बार फिर, प्रशासन और स्थानीय सामुदायिक समूहों के बीच क्षैतिज सह-अधिकारिता के लिए एक अत्यंत प्रभावी उपकरण साबित हो रहे हैं।"

अल्फोन्सी ने आगे कहा, "सामुदायिकता और समावेशिता को बढ़ावा देने में शहरी बागों की असाधारण भूमिका से परे, पार्को देई रोमानिस्टी जैतून के बाग का अनुभव शहरी कृषि के मूल्य को उजागर करता है।" "यह न केवल मिट्टी और जैव विविधता संरक्षण जैसे पर्यावरणीय लाभ लाता है, बल्कि इसका एक शक्तिशाली सामाजिक और एकजुटता-निर्माण प्रभाव भी है।"

2025 में, रोमा कैपिटले ने एक सहयोग समझौते के माध्यम से ओलियो बेने कोमुने परियोजना को औपचारिक रूप से मान्यता दी। (फोटो: अल्फ्रेडो विटोरियो)

रोमा कैपिटले के सामान्य वस्तुओं के साझा शासन पर नियम के तहत, तीन साल के समझौते में पार्क के जैतून के पेड़ों के नवीनीकरण और साझा प्रबंधन को शामिल किया गया है।

यह स्थानीय स्कूलों के सहयोग से बच्चों और युवाओं के लिए पर्यावरण शिक्षा को भी बढ़ावा देता है, साथ ही भोजन संस्कृति और स्वस्थ आहार पर सार्वजनिक चर्चाओं का भी आयोजन करता है।

"यह समझौता हमारे प्रयास को औपचारिक रूप देने के लिए आवश्यक अंतिम कदम था, जो एक जमीनी स्तर के प्रयास के रूप में शुरू हुआ था जिसका उद्देश्य समुदाय की हरित विरासत की रक्षा करना और वंचित निवासियों का समर्थन करना था और वर्षों के दौरान, इसे सामुदायिक एकजुटता, एकता और पर्यावरणीय संरक्षण को बढ़ावा देने में एक सर्वोत्तम अभ्यास के रूप में मान्यता मिली है," ग्लि ओलिवारी के प्रवक्ता एंटोनियो कारोसी ने ऑलिव ऑयल टाइम्स को बताया।

कारोसी ने कहा कि समझौते पर हस्ताक्षर होने से कुछ महीने पहले इस परियोजना को नई गति मिली, जब रोम शहर ने पार्क में पहले से ही उग रहे 35 जैतून के पेड़ों में 13 और पेड़ जोड़ दिए।

ये पेड़ उत्तरी रोम के विआले माज़िनी से स्थानांतरित किए गए थे, जहाँ आर्किटेक्ट राफेल डे विको के मूल डिज़ाइन के अनुसार पेड़ों से सजी सड़क को बहाल करने के लिए एक पुनर्विकास परियोजना चल रही थी।

इस साल की शुरुआत में, चार्लेमेन फाउंडेशन, जो अपने पेरिफेरिया कैपिटले कार्यक्रम के माध्यम से इस परियोजना का समर्थन करता है, ने लेक्किनो, फ्रैंटोयो, मोरायोलो और पेंडोलिनो किस्मों के 17 और जैतून के पेड़ लगाए।

कारोसी ने कहा, "चार्लेमेन फाउंडेशन ने हमारे फंडिंग अनुरोध को मंजूरी दे दी, जिसमें मौजूदा जैतून के बाग का विस्तार, आवश्यक उपकरणों की खरीद, और आने वाले महीनों में आयोजित करने की योजना वाली विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों के लिए समर्थन शामिल था।"

पिछली वसंत में संघ द्वारा नए पेड़ लगाने से पहले, उसे नगरपालिका के नियमों के तहत उन्हें रोमा कैपिटले को दान करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ीं।

फसल कटाई और पिसाई के बाद, ग्लि ओलिवारी के स्वयंसेवक जैतून के तेल को बोतलबंद और लेबल करते हैं, और फिर इसे ज़रूरतमंद लोगों में वितरण के लिए स्थानीय कैरिटस केंद्रों को सौंप देते हैं। (फोटो: अल्फ्रेडो विटोरियो)

ग्लि ओलिवारी, स्कूलों में प्रदर्शित होने वाली एक शैक्षिक फिल्म के लिए बाग में पौधरोपण और साल भर किए जाने वाले काम का दस्तावेजीकरण कर रहा है, जिसमें परियोजना के पर्यावरणीय और सामाजिक लाभों को उजागर किया जाएगा।

पिछले सप्ताहांत, लगभग दो दर्जन स्थानीय निवासी जैतून की कटाई के लिए पार्क में इकट्ठा हुए। इस कार्यक्रम ने पड़ोसियों को एक-दूसरे से जुड़ने का भी मौका दिया, जिसमें प्रतिभागियों ने साथी स्वयंसेवकों के साथ साझा करने के लिए घर का बना भोजन लाया।

नए उपकरणों ने फसल कटाई को सुचारू रूप से संपन्न करने में मदद की, और स्वयंसेवकों ने तुरंत जैतून को पास के शहर मोंटे कंपैट्री की एक मिल में पहुँचा दिया।

ग्ली ओलिवारी के स्वयंसेवक अब तेल को बोतलबंद और लेबल कर रहे हैं, जिसे सैन बोनवेन्टुरा और सांता मारिया रेजिना मुंडी पैरिश में स्थानीय कैरिटस केंद्रों को सौंपा जाएगा, जो ज़रूरतमंद लोगों तक इसके वितरण की देखरेख करेंगे।

कारोसी ने कहा, "हमारा मानना है कि इस परियोजना का एक और महत्वपूर्ण पहलू खाद्य अपव्यय को रोकना और यह सुनिश्चित करना है कि जैतून का अच्छा उपयोग हो।" "इन वर्षों में, हमने देखा है कि सार्वजनिक स्थानों में इस तरह की गतिविधियाँ नागरिक उदासीनता का मुकाबला कर सकती हैं और लोगों को अपने समुदाय में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं।"

उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल सक्रिय नागरिकता को प्रोत्साहित करती है और निवासियों के अपने पड़ोस से संबंधों को मजबूत करती है। पेड़ों की देखभाल करके और उससे प्राप्त तेल को कमजोर निवासियों को दान करके, स्वयंसेवक एकजुटता का चक्र बनाते हैं और साथ ही साझा सार्वजनिक स्थानों के मूल्य के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं।

कारोसी ने कहा, "यह परियोजना तीन महान स्तंभों पर टिकी है।" "पहला है देखभाल। एक साझा स्थान की देखभाल करके, हम एक ऐसा वातावरण बनाने में मदद करते हैं जो सुरक्षित, स्वच्छ और सुंदर हो। हमारा मानना है कि सुंदरता लोगों को इसके महत्व को समझने और इसकी रक्षा करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे इस पहल को एक मजबूत शैक्षिक आयाम मिलता है।"

रोम के पार्को देई रोमानिस्टी के पेड़ों से उत्पादित एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का तेल जरूरतमंद समुदाय के सदस्यों में वितरित किया जाता है। (फोटो: अल्फ्रेडो विटोरियो)

उन्होंने आगे कहा, "दूसरा स्तंभ एकजुटता है, जो सबसे अधिक असुरक्षित लोगों को तेल के दान से प्रकट होती है, जो इस परियोजना के सबसे सार्थक पहलुओं में से एक है।" "तीसरा है सामुदायिक निर्माण। इस काम के लिए बहुत अलग-अलग पृष्ठभूमि के लोगों की प्रतिबद्धता और समय की आवश्यकता होती है, फिर भी यह उन्हें एक साझा लक्ष्य के तहत एक साथ लाता है, जो एक सामान्य भलाई की पूरी तरह से निस्वार्थ तरीके से देखभाल करना है, जिसमें इस पहल से उत्पन्न सकारात्मक प्रभाव के अलावा कोई और इनाम नहीं है।"

ग्लि ओलिवारी अब जैतून के पेड़ की छंटाई और प्रबंधन पर एक पाठ्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जो आने वाले महीनों में पार्क में विशेषज्ञ प्रशिक्षकों के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा।

पार्को देई रोमानिस्टी पहल की सफलता ने अन्य सामुदायिक समूहों की रुचि भी आकर्षित की है। आने वाले हफ्तों में, स्थानीय संघों की योजना पास के पार्को साल्वाडोर अल्लेंदे, कासल ब्रुनोरी पड़ोस में पार्को सर्जियो अल्बानी और स्टैटुएरियो जिले में जैतून की कटाई का आयोजन करने की है।