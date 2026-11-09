इतालवी ट्रैपिस्ट समुदायों के भीतर जैतून का तेल और बीयर का उत्पादन

रोम के शहरी क्षेत्र में काम करने वाली कुछ ही जैतून की चक्कियों में से एक, ट्रे फोंटाने मठ की चक्की शाश्वत शहर के केंद्र में एकमात्र है। निवासी ट्रैपिस्ट समुदाय द्वारा संचालित यह चक्की मठ की संपत्ति का हिस्सा है, जो एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का तेल, शहद और इटली की एकमात्र ट्रैपिस्ट बियर का उत्पादन करती है, जिसमें संपत्ति के जैतून के पेड़ों की पत्तियों से स्वादित एक बियर भी शामिल है।

ट्रैपिस्ट अपना नाम फ्रांस के सोलिग्नी में स्थित नोट्रे-डेम डे ला ट्रैप मठ से लेते हैं। वे सिस्टरशियन ऑर्डर की एक शाखा हैं, जिसकी स्थापना 1098 में बेनेडिक्टिन संतों ने की थी।

हमारा दिन दैवीय कार्यालय (Divine Office) के इर्द-गिर्द संरचित है, जो प्रार्थनाओं का एक चक्र है जो दिन और रात के घंटों में होता है, साथ ही शारीरिक श्रम के अवधियों के साथ। – सिस्टर डैनिएला, ट्रे फोंटाने एबी

सदियों से, संत बेनेडिक्ट का नियम ट्रैपिस्ट समुदायों में दैनिक जीवन का मार्गदर्शन करता रहा है, जो आत्म-निर्भरता के साधन के रूप में प्रार्थना के साथ-साथ अध्ययन और शारीरिक श्रम को निर्धारित करता है। अध्याय 48 में कहा गया है: "Otiositas inimica est animæ, et ideo certis temporibus occupari debent fratres in labore manuum, certis iterum horis in lectione divina […] vere monachi sunt, si labore manuum suarum vivunt." ("सुस्ती आत्मा की दुश्मन है; इसलिए, भाइयों [और बहनों] को कुछ समय पर शारीरिक श्रम में, और अन्य निर्धारित घंटों पर दिव्य अध्ययन में व्यस्त रहना चाहिए […] वे वास्तव में भिक्षु [और भिक्षुणियाँ] हैं यदि वे अपने हाथों की मेहनत से जीवन यापन करते हैं।")

ट्रे फोंटाने एबी और वाल्सरेना मठ में ट्रैपिस्ट समुदायों द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री मठों को बनाए रखने और धर्मार्थ पहलों का समर्थन करने में मदद करती है। (फोटो: वाल्सरेना मठ)

शताब्दियों से, काम और आत्मनिर्भरता के प्रति इस प्रतिबद्धता ने दुनिया भर के ट्रैपिस्ट मठों के समुदायों को स्थानीय परिस्थितियों और फसलों के अनुसार खुद को ढालते हुए, कृषि गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए प्रेरित किया है। परिणामस्वरूप बने उत्पादों को बेचने से मठों का sustenance होता है और धर्मार्थ पहलों का समर्थन मिलता है।

इटली में, रोम, लाज़ियो में ट्रे फोंटाने एबी और टस्कनी के पास पिसा के पास गार्डिस्टालो में स्थित वाल्सरेना मठ, अपनी संपत्तियों के जैतून के बागों से एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का तेल उत्पादन करते हैं।

संयुक्त समुदाय का दौरा करने की अनुमति मिलने पर, ऑलिव ऑयल टाइम्स ने सिस्टर डैनिएला से मुलाकात की, जिन्होंने हमें ट्रे फोंटाने एबी के प्रवेश प्रांगण में स्वागत किया और फिर मिल और जैतून के बाग में हमारा मार्गदर्शन किया।

उन्होंने कहा, "हमारा दिन दैवीय कार्यालय के इर्द-गिर्द संरचित है, जो प्रार्थनाओं का एक चक्र है जो दिन और रात के घंटों को चिह्नित करता है, साथ ही शारीरिक श्रम के अवधियों को भी।" "हम साल भर कृषि कार्य में भाग लेते हैं, जिसमें छंटाई से लेकर कटाई तक जैतून के तेल उत्पादन का हर चरण शामिल है।"

ट्रैपिस्ट भिक्षुओं और भिक्षुणियों का दैनिक जीवन संत बेनेडिक्ट के नियम द्वारा निर्देशित होता है, जो प्रार्थना के साथ-साथ अध्ययन और शारीरिक श्रम का भी निर्देश देता है। (फोटो: वाल्सरेना मठ)

सिस्टर डैनिएला ने समझाया कि दिन सुबह 3:30 बजे 'विजिल्स' (Vigils) के साथ शुरू होता है, जो दिव्य कार्यालय (Divine Office) की पहली प्रार्थना है और रात में की जाती है। इसके बाद सुबह 6:45 बजे लॉड्स (Lauds) होता है, जिसके बाद समुदाय 8:30 बजे टर्से (Terce), दोपहर को सेक्सट (Sext), 3 बजे नॉन (None), शाम 6 बजे वेस्पर्स (Vespers) और रात 8 बजे कॉम्प्लाइन (Compline) के लिए इकट्ठा होता है।

हर दिन लेक्टियो डिविना के लिए भी समय निकाला जाता है, जो पवित्र धर्मग्रंथ के ध्यानमग्न पठन और मनन का अभ्यास है।

"जबकि हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, हम ईश्वर के समक्ष पूरी मानवता की आवाज़ के रूप में कार्य करते हैं," सिस्टर डैनिएला ने कहा। "हमारी प्रार्थनाओं के दौरान, हम भजन संहिताओं का पाठ करती हैं, जो मानव अनुभव को उसकी सार्वभौमिकता में समाहित करती हैं और सभी लोगों से संबंधित हैं, चाहे उनकी आस्था या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। जब कोई इन शब्दों का उच्चारण करता है, तो ऐसा लगता है जैसे वे न केवल अपनी मानवता, बल्कि पृथ्वी पर सभी लोगों द्वारा साझा की जाने वाली मानवता को फिर से खोज लेते हैं।"

विचार-विमर्श और अध्ययन के अवधियों को संत बेनेडिक्ट के नियम के अनुसार, प्रत्येक दिन कम से कम पाँच घंटे के काम द्वारा पूरक किया जाता है।

चक्की और जैतून के बाग मठ परिसर और उसकी तीन चर्चों के साथ-साथ फैले हुए हैं: सेंट्स विंसेंट और अनास्तासियस का मठ, सांता मारिया स्काला कोएली और सेंट पॉल की शहादत का चर्च।

हमारी यात्रा के दौरान, चक्की पूरी गति से चल रही थी। जब हम एक पार्श्व मार्ग से सुविधा के पास पहुँचे, तो मठ के आंगनों में व्याप्त शांति धीरे-धीरे मशीनरी की लयबद्ध धड़कन में बदल गई। दो तकनीशियन उस दिन पहले तोड़े गए जैतून को संसाधित कर रहे थे।

"हालांकि मठ और इसके जैतून के बाग का एक लंबा इतिहास है, लेकिन चक्की लगभग 20 साल पहले स्थापित की गई थी," मिलिंग संचालन की देखरेख करने वाले स्टेफानो बिवोन ने कहा। "यह पिएरालिसी एक्सट्रैक्शन लाइन से सुसज्जित है जो हमें उस गुणवत्ता मानक को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है जिसके लिए हम प्रयास करते हैं। अपने तेल के प्रति उच्चतम स्तर की देखभाल समर्पित करने के लिए, हम शनिवार और रविवार को ही तीसरे पक्षों के लिए जैतून का प्रसंस्करण करते हैं। इसके अलावा, हमारा उत्पाद जैविक है, जिसके लिए और भी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है।"

ट्रैपिस्ट समुदाय, सेंट बेनेडिक्ट के नियम के अनुसार, प्रार्थना और अध्ययन के साथ-साथ हर दिन कई घंटे काम भी करते हैं। (फोटो: वाल्सरेना मठ)

फिर सिस्टर डैनिएला हमें बाग में ले गईं, जहाँ लगभग 4,000 जैतून के पेड़ हैं, जिनमें मुख्य रूप से लेक्किनो और फ्रैंटोयो किस्में शामिल हैं, साथ ही कोर्सिका जैसे प्राचीन देशी किस्मों के पेड़ भी हैं।

उस बगीचे की सीमा पर सदियों पुराने ऊँचे नीलगिरी के पेड़ लगे हैं। उनके पत्तों को इकट्ठा करके एक प्रयोगशाला में भेजा जाता है, जहाँ उनका उपयोग मठ द्वारा संरक्षित एक प्राचीन नुस्खे पर आधारित एक लिकर बनाने के लिए किया जाता है।

सिस्टर डैनिएला ने समझाया, "इस लिकर का वास्तव में औषधीय प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह गले पर अपने सुखद प्रभावों के लिए जानी जाती है।" "नीलगिरी के पेड़ ट्रे फोंटाने मठ की एक विशिष्ट विशेषता हैं। सदियों पहले, यह क्षेत्र एक दलदल था जहाँ मलेरिया का खतरा था, और क्षेत्र की स्वच्छता की स्थिति में सुधार के लिए इन्हें लगाया गया था।"

इसी अवधि के दौरान, वाल्सरेना मठ जैतून की कटाई भी करता है, जहाँ रहने वाली नन 6.5-हेक्टेयर के जैतून के बाग की देखभाल करती हैं, जिसमें लगभग 1,030 पेड़ हैं, जिनमें से अधिकांश मठ के निर्माण से भी पुराने हैं। सबसे कम उम्र के 200 पेड़ 2021 में लगाए गए थे।

मठ पारंपरिक टस्कन किस्मों का उपयोग करता है, जिसमें लेक्किनो, फ्रैंटोयो, मोरायोलो और लाज़ेरो शामिल हैं, ताकि एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का तेल और जैतून के तेल-आधारित उत्पादों की एक श्रृंखला, जिसमें सौंदर्य प्रसाधन भी शामिल हैं, का उत्पादन किया जा सके।

ट्रे फोंटाने एबी में, फसल कटाई नवंबर भर जारी रहेगी। एस्टेट के हाल ही में इकट्ठे पत्तों से टर्टिया को स्वाद मिलता है, जो मठ परिसर के एक समर्पित क्षेत्र में स्काला कोएली और ट्रिपल के साथ बनाई जाने वाली तीन बियर में से एक है। ये तीनों मिलकर इटली की एकमात्र ट्रैपिस्ट बियर हैं और इन पर "ऑथेंटिक ट्रैपिस्ट प्रोडक्ट" की मुहर लगी है।

ब्रदर पिएट्रो ने साल के अंतिम ब्रूइंग बैचों में से एक की देखरेख करते हुए कहा, "ट्रैपिस्ट बियर का उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय ट्रैपिस्ट संघ द्वारा स्थापित सख्त मानदंडों के अनुसार किया जाता है।" "मेरी भूमिका इस प्रक्रिया की देखरेख करना है, यह सुनिश्चित करते हुए कि ट्रैपिस्ट बियर को पूरा करना आवश्यक तीन बुनियादी आवश्यकताओं का अनुपालन हो रहा है।"

अंतर्राष्ट्रीय ट्रैपिस्ट संघ द्वारा स्थापित मानदंडों के अनुसार, ब्रुअरी मठ के भीतर या उसके तत्काल आसपास में स्थित होनी चाहिए; उत्पादन भिक्षुओं की देखरेख में होना चाहिए; और उससे होने वाली आय का उपयोग मठ समुदाय, ट्रैपिस्ट ऑर्डर, विकास परियोजनाओं और धर्मार्थ कार्यों के समर्थन के लिए किया जाना चाहिए, जिसमें कोई व्यक्तिगत समृद्धि या व्यावसायिक लाभ का उद्देश्य शामिल न हो।

भाई पिएत्रो ने समझाया, "उत्पादन की देखरेख करने के अलावा, मैं प्रक्रिया के अंतिम चरणों, जिसमें लेबलिंग, बॉक्सिंग और शिपिंग शामिल है, पर अन्य भाइयों के साथ काम करता हूँ।"

ट्रैपिस्ट कोई विशेष बीयर शैली नहीं है, बल्कि यह बीयर की उत्पत्ति और मठवासी उत्पादन से जुड़ा एक पदनाम है। ट्रैपिस्ट बीयर की पारंपरिक विशेषताएँ हैं इसका घना स्वाद, अपेक्षाकृत अधिक शराब की मात्रा, और फलों या मसालों जैसा स्वाद। कई बीयर बोतल में द्वितीयक किण्वन से गुजरती हैं। आज, दुनिया भर में एक दर्जन से भी कम मठ असली ट्रैपिस्ट बीयर का उत्पादन करते हैं।

अबे की अन्य बीयर में भी विशिष्ट वनस्पति सामग्री शामिल होती है: स्काला कोएली में संतरे के छिलके का स्वाद होता है, जबकि ट्रिपल को एस्टेट की नीलगिरी की पत्तियों से बनाया जाता है।

रोम में ट्रे फोंटाने एबी और गार्डिस्टालो में वालसेरेना मठ में ट्रैपिस्ट समुदाय जैतून के तेल के उत्पादन के हर चरण, छंटाई से लेकर कटाई तक, में भाग लेते हैं। (फोटो: वालसेरेना मठ)

"जैतून की पत्तियों को सावधानीपूर्वक चुना जाता है और उनमें से किसी भी छोटी टहनी को साफ किया जाता है," समुदाय को बीयर उत्पादन में सहायता करने वाले मास्टर ब्रेवर क्लाउडियो कॉन्टी ने समझाया। "हम हर 1,400 लीटर वॉर्ट (wort) के लिए एक किलोग्राम का उपयोग करते हैं, उन्हें उबालने के अंतिम 10 से 15 मिनट के दौरान डालते हैं और उन्हें भिगोने के लिए छोड़ देते हैं ताकि उनके सुगंधित घटक बीयर में घुल जाएं। टर्टिया एक अंग्रेजी-शैली की, टॉप-फर्मेंटेड बीयर है जिसे पिल्सनर माल्ट, एक उच्च-गुणवत्ता वाले यूरोपीय हॉप्स, और बोतल में द्वितीयक किण्वन के लिए चीनी के साथ बनाया जाता है।

जैसे ही हमारी मुलाकात खत्म हुई और हम शहर की हलचल में लौटने के लिए मठ की शांति छोड़कर चले आए, सिस्टर डैनिएला और ब्रदर पिएट्रो के पास मठ के चर्च में प्रार्थना के लिए लौटने से पहले अभी भी अपने कर्तव्य पूरे करने बाकी थे, जो काम और चिंतन के एक और दिन का समापन करतीं।