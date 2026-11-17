"7 अक्टूबर से मैं अपने जैतून के बाग में कदम नहीं रख पाया हूँ," फिलिस्तीनी किसान संघ (PFU) के कार्यकारी निदेशक अब्बास मिलहेम ने ऑलिव ऑयल टाइम्स को बताया।

मिलहेम की ज़मीन कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक के क्षेत्र बी में स्थित है। ओस्लो समझौतों के तहत, क्षेत्र ए फिलिस्तीनी नागरिक और सुरक्षा नियंत्रण में है, क्षेत्र बी फिलिस्तीनी नागरिक प्रशासन के अधीन है जिसमें इज़राइल सुरक्षा जिम्मेदारियाँ बनाए रखता है, जबकि क्षेत्र सी पूरी तरह से इज़राइली नागरिक और सुरक्षा नियंत्रण में बना हुआ है।

मिलहेम के अनुसार, पूरे वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी जैतून उत्पादकों के लिए उनके जैसे अनुभव तेजी से आम होते जा रहे हैं।

पीएफयू का अनुमान है कि लगभग 1,40,000 फिलिस्तीनी परिवार पूरी तरह या आंशिक रूप से जैतून क्षेत्र पर निर्भर हैं, जिसमें लगभग 1,00,000 ऐसे परिवार शामिल हैं जिनके पास जैतून के बाग हैं और अन्य 40,000 जो मौसमी कटाई के काम पर निर्भर हैं।

मिलहेम ने कहा, "लगभग 700,000 लोग अपनी आजीविका का कम से कम एक हिस्सा जैतून की खेती और जैतून के तेल के उत्पादन से प्राप्त करते हैं।"

मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (OCHA) के अनुसार, 1 सितंबर और 12 अक्टूबर के बीच जैतून की कटाई से संबंधित 199 बस्तियों के हमले दर्ज किए गए। इन घटनाओं के परिणामस्वरूप एक फिलिस्तीनी की मौत हुई, 124 लोग घायल हुए और 2,500 से अधिक पेड़ों और पौधों को नुकसान पहुंचा।

पीएफयू ने एक व्यापक परिभाषा का उपयोग करते हुए कहा कि उसने अक्टूबर के दौरान 1,910 हमलों और उल्लंघनों का दस्तावेजीकरण किया, जिसमें चोरी, शारीरिक हमले और तोड़फोड़ शामिल हैं। इसने चार फिलिस्तीनियों के मारे जाने, 140 से अधिक के घायल होने, 7,346 जैतून के पेड़ों को नुकसान पहुंचने और 50 टन से अधिक जैतून चोरी होने की सूचना दी।

ओलिव ऑयल टाइम्स के साथ साझा की गई एक रिपोर्ट में, पीएफयू ने न केवल शारीरिक हमलों और संपत्ति को हुए नुकसान को उल्लंघन माना, बल्कि उन घटनाओं को भी माना जिनमें किसानों को अपने बागों तक पहुंचने से रोका गया।

मिलहेम ने कहा, "अगर किसी गाँव में बस्तियों के बसने वालों ने सड़क को अवरुद्ध कर दिया, किसानों को उनके क्षेत्र, उनके बाग़ तक पहुँचने से रोका, तो हमारे लिए यह एक दर्ज किया गया उल्लंघन है।"

संघ ने कहा कि उसने जैतून की कटाई से पहले स्थापित किए गए एक क्षेत्रीय नेटवर्क के माध्यम से अपने आँकड़े एकत्र किए। संयुक्त राष्ट्र खाद्य सुरक्षा क्षेत्र और अन्य संगठनों के साथ मिलकर, पीएफयू ने उच्च-जोखिम वाले क्षेत्रों वाले 178 गांवों की पहचान की, उनमें से 104 में सहायता का आयोजन किया, और किसानों के साथ रहने, उपकरण प्रदान करने और घटनाओं का दस्तावेजीकरण करने के लिए 208 क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को तैनात किया।

अक्टूबर के अंत तक, पीएफयू ने अनुमान लगाया कि जैतून की फसल का 55 प्रतिशत हिस्सा, विशेष रूप से उच्च-जोखिम वाले क्षेत्रों में, अभी भी पहुंच से बाहर या कटाई के लिए तैयार नहीं था।

कटाई के दौरान की परिस्थितियों के अपने आकलन के आधार पर, संघ ने फिलिस्तीनी जैतून के तेल का उत्पादन 10,000 से 11,000 टन होने का अनुमान लगाया, जो कि उसके 21,000 टन के शुरुआती अनुमान का लगभग आधा है। पीएफयू ने कटाई में बाधा डालने वाले कारकों के रूप में बस्तियों में रहने वालों के हमलों और कृषि भूमि पर इजरायली सैन्य प्रतिबंधों का हवाला दिया।

यह अनुमान प्रारंभिक है और यह अंतिम उत्पादन के कुल योग के बजाय पीएफयू के मूल्यांकन को दर्शाता है।

इज़राइली अधिकारियों ने फसल कटाई की स्थितियों और कृषि गतिविधि को सुगम बनाने के लिए उठाए गए उपायों का एक अलग ब्योरा प्रस्तुत किया है।

27 अक्टूबर के एक बयान में, इज़राइल रक्षा बलों (आईडीएफ) ने कहा कि वेस्ट बैंक में लगभग 220,000 डूनम में फसल काटी गई थी और सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा में लगभग 100 समन्वित फसल कटाई स्थल संचालित हुए थे।

आईडीएफ ने कहा कि उसने फसल कटाई को सुगम बनाने और जिसे उसने "घर्षण, हिंसा और आतंकवाद" बताया, उसे रोकने के लिए पश्चिमी तट में अपनी सेनाओं को मजबूत किया है, साथ ही यह भी कहा कि सुरक्षाकर्मी किसी भी पक्ष द्वारा हिंसा और आपराधिक गतिविधियों को गंभीरता से देखते हैं।

हालांकि, जिन किसानों को अपने बागानों में प्रवेश के लिए प्राधिकरण की आवश्यकता होती है, उनके लिए पहुंच निर्दिष्ट अवधियों तक सीमित हो सकती है या पूरी तरह से अनुपलब्ध हो सकती है।

ओसीएचए द्वारा उद्धृत पीस नाउ के आंकड़ों के अनुसार, 2026 की फसल से पहले जारी किए गए इजरायली सैन्य आदेशों ने फिलिस्तीनी किसानों के लिए पूर्व समन्वय की आवश्यकता वाली भूमि की मात्रा को लगभग 88,300 डूनम तक बढ़ा दिया, जो 2025 की तुलना में लगभग 30 प्रतिशत अधिक है। एक डूनम 1,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है।

नए निर्धारित क्षेत्र का 40 प्रतिशत से अधिक हिस्सा उत्तरी वेस्ट बैंक के जेनिन गवर्नरेट में है, जहाँ पिछले वर्ष के दौरान लगभग 12 बस्ती चौकियाँ स्थापित की गई थीं।

ओसीएचए ने उल्लेख किया कि प्राधिकरण अनिवार्य रूप से किसानों को फसल काटने का काम पूरा करने के लिए पर्याप्त समय या उपयुक्त परिस्थितियों की गारंटी नहीं देता है। पीएफयू ने अक्टूबर के दौरान 54 से अधिक कृषि स्थलों पर प्रतिबंधों की सूचना दी, जिसमें फसल कटाई पर रोक, खेतों से निष्कासन, बुलडोजर से ध्वस्त करना और कृषि भूमि जब्त करना शामिल है।

पश्चिमी तट के अबू फलाह गाँव में, जहाँ फिलिस्तीनी जैतून इकट्ठा कर रहे हैं, इज़राइली बलों का एक सदस्य जैतून के एक बगीचे में खड़ा है। (फोटो इताई रॉन/पिक्चर-एलायंस/डीपीए/एपी इमेजेज)

ओसीएचए ने उन आरोपों का भी दस्तावेजीकरण किया कि फिलिस्तीनी कृषि भूमि से संबंधित घटनाओं के दौरान इजरायली बलों ने बस्तियोंवासियों के साथ साथ चलकर उनका साथ दिया।

यरूशलेम के उत्तर में रामल्लाह प्रांत में, दैर अबू माशाल में, बस्तियों के निवासियों ने कथित तौर पर कई मौकों पर क्षेत्र बी में फिलिस्तीनी स्वामित्व वाली भूमि से जैतून की कटाई की, जबकि उनके साथ इजरायली बल भी थे, जिन्होंने भूमि मालिकों को अपने बागानों के पास जाने से रोका।

ओसीएचए ने कहा, "तत्काल नुकसान और आर्थिक हानि से परे, ये स्थितियाँ किसानों की अपनी भूमि तक पहुँचने, उसकी खेती करने और उसकी रक्षा करने की क्षमता को कमजोर करती हैं।"

पीएफयू ने वेस्ट बैंक के कई गांवों में पहुंच से वंचित करने, निष्कासन और फसल चोरी से जुड़ी समान घटनाओं की सूचना दी।

हेब्रोन प्रांत के खरास में, इसने बताया कि किसानों को उनकी जमीन से निकाल दिया गया और उनकी जैतून की फसल चुरा ली गई। तुलकरम प्रांत के रमिन में, इसने हमलों और निष्कासन, फसल और उपकरणों की चोरी, और जमीन तक पहुंच को अवरुद्ध करने की घटनाओं को दर्ज किया।

रॉयटर्स ने स्वतंत्र रूप से बस्तियों के निवासियों द्वारा फिलिस्तीनी पेड़ों से जैतून लेने और फसल को निचोड़ने के लिए पास के एक बस्ती चौकी पर ले जाने के मामलों का दस्तावेजीकरण किया। इसने इजरायली बस्तियों में प्रसारित उन आह्वानों की भी सूचना दी, जिनमें लोगों को उन भूमि से जैतून की कटाई करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था, जहाँ तक फिलिस्तीनियों की पहुँच नहीं रह गई थी।

इज़राइली अखबार इज़राइल हयॉम ने अक्टूबर में बताया कि एक वरिष्ठ इज़राइली सुरक्षा सूत्र ने इस तरह की कटाई को "फसल की चोरी" बताया और इस बात पर ज़ोर दिया कि फ़िलिस्तीनी किसानों पर लगाए गए प्रतिबंध इज़राइलियों को जैतून लेने का अधिकार नहीं देते।

पैलेस्टीनी किसानों की पहुँच से बाहर भूमि से काटे गए जैतून की स्थिति को लेकर इज़राइली अधिकारियों और धार्मिक हस्तियों के बीच भी मतभेद हैं।

बस्तियों के आंदोलन से जुड़ी एक प्रमुख धार्मिक हस्ती, रब्बी डोव लियोर ने तर्क दिया कि इजरायलियों को उन जैतून के बागों से जैतून की कटाई करने की अनुमति है जहाँ फिलिस्तीनियों को पहुँचने से रोका गया था, क्योंकि मालिकों को फसल से हाथ खींच लिया हुआ माना जा सकता है।

रॉयटर्स द्वारा रिपोर्ट की गई टिप्पणियों में, एक इजरायली सरकारी प्रवक्ता ने भी उन जैतून के पेड़ों से बस्तियों के लोगों द्वारा की गई कटाई को स्वयं में चोरी बताने का खंडन किया, साथ ही यह भी कहा कि व्यक्तियों को कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए।

2026 की फसल, यूरोपीय और इज़राइली संगठनों द्वारा प्रलेखित इज़राइली बस्ती चौकियों के विस्तार और भूमि तक पहुँच में बदलाव के बीच हुई है।

कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों पर यूरोपीय संघ की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष के दौरान 86 नए चौकी स्थापित किए गए, जो एक सर्वकालिक रिकॉर्ड है और 2023 में स्थापित 26 के पिछले रिकॉर्ड से तीन गुना से भी अधिक है। नए चौकियों में से, 58 को "कृषि फार्म" के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

ईयू ने 2025 को इजरायली बस्ती नीति में एक "गुणात्मक विकास" के रूप में वर्णित किया, जिसमें योजना, बुनियादी ढांचे का विकास, भूमि प्रशासन और चौकियों के नियमितीकरण को तेजी से एक व्यापक क्षेत्रीय रणनीति में संयोजित किया गया।

ईयू द्वारा उद्धृत, इज़राइली संगठनों पीस नाउ और केरेम नावोट के शोध ने अनुमान लगाया कि 2025 के अंत तक फार्म चौकियों ने प्रभावी रूप से 1.07 मिलियन डूनम से अधिक पर नियंत्रण कर लिया था, जो पश्चिमी तट के लगभग 18 प्रतिशत के बराबर है।

केवल 2025 में ही, उन क्षेत्रों में लगभग 300,000 डूनम जोड़े गए जिन पर बस्तियों ने फार्म चौकियों के माध्यम से नियंत्रण किया। ईयू की रिपोर्ट के अनुसार, ये चौकियां फिलिस्तीनियों के विस्थापन में एक प्रमुख कारक बन गई हैं।

इज़राइली अधिकारियों ने कृषि बस्ती चौकियों का विस्तार करने और उन्हें वैध करने के लिए भी समर्थन व्यक्त किया है।

फरवरी 2026 में, रक्षा मंत्री इज़राइल काट्ज़ ने घोषणा की कि वह प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और वित्त मंत्री बेज़ालेल स्मोट्रिच के समर्थन से लगभग 140 अनधिकृत कृषि चौकियों को वैध करने के लिए काम कर रहे हैं।

कट्ज़ ने कहा कि यह पहल इज़राइली बस्ती को मजबूत करेगी जबकि "क्षेत्र में खुद को स्थापित करने के लिए फिलिस्तीनियों के प्रयासों को कमजोर करेगी।"

पीएफयू ने बताया कि अकेले अक्टूबर के दौरान ही सात नए बस्ती चौकी स्थापित की गईं।

इस बीच, पीस नाउ और केरेम नावोट ने पाया कि बस्तिकों ने जोताई, रोपण और फिलिस्तीनियों को उनकी भूमि तक पहुंच से वंचित करके कृषि उद्देश्यों के लिए कम से कम 11,520 और डूनम पर नियंत्रण कर लिया था। वेस्ट बैंक में सैकड़ों किलोमीटर की नई कच्ची सड़कें भी खोली गई थीं।

इस विस्तार ने एरिया सी के बाहर के क्षेत्रों को भी प्रभावित किया है। ईयू की रिपोर्ट में 2025 के दौरान एरिया बी में बस्तियों की गतिविधि और हिंसा में एक उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जबकि पीस नाउ और केरेम नावोट ने अनुमान लगाया कि चरवाहे चौकियों के माध्यम से बस्तियों के नियंत्रण में लाई गई लगभग 4.4 प्रतिशत भूमि पहले से ही एरिया ए और बी के अंदर स्थित थी।

कृषि चौकियों से प्रभावित क्षेत्र में विभिन्न कानूनी वर्गीकरण और स्वामित्व व्यवस्था वाली भूमि शामिल है।

पीस नाउ और केरेम नवाट के अनुसार, फार्म चौकियों के माध्यम से नियंत्रित क्षेत्र का केवल लगभग 40 प्रतिशत ही इज़राइली नागरिक प्रशासन द्वारा राज्य भूमि के रूप में परिभाषित है। शेष में निजी स्वामित्व वाली फिलिस्तीनी भूमि, धार्मिक अमानत भूमि (वक्फ) और बिना नक्शाबद्ध भूमि शामिल है।

साथ ही, ईयू ने बताया कि इज़राइल ने 2023 और 2025 के बीच वेस्ट बैंक में 25,959 डूनम को सरकारी भूमि घोषित किया, जो 1995 में वेस्ट बैंक-संबंधी ओस्लो समझौतों के बाद से इस श्रेणी में दी गई सभी भूमि का लगभग आधा है। ईयू के अनुसार, इस तरह के घोषणापत्र अतिरिक्त बस्तियों को सुविधाजनक बना सकते हैं।

इज़राइली नागरिक प्रशासन राज्य भूमि के वर्गीकरण और प्रबंधन को उस कानूनी व्यवस्था का हिस्सा मानता है जिसे वह क्षेत्र सी (Area C) में लागू करता है और इज़राइली बस्तियों तथा फ़िलिस्तीनी आवास और कृषि दोनों के लिए ऐसी भूमि को आवंटित करने की प्रक्रियाओं को बनाए रखता है।

भूमि वर्गीकरण, स्वामित्व और खेती करने या फसल काटने की अनुमति अलग-अलग मुद्दे हैं, हालांकि इनमें से प्रत्येक किसान की कृषि भूमि का उपयोग करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है।

2026 की फसल के लिए, इज़राइली प्रेस ने बताया कि, पहली बार, फ़िलिस्तीनियों को राज्य की भूमि के रूप में वर्गीकृत भूमि पर जैतून की कटाई की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसमें वे क्षेत्र भी शामिल हैं जहाँ उन्होंने पिछले वर्षों में कटाई की थी।

मान्यता प्राप्त निजी स्वामित्व वाली फ़िलिस्तीनी भूमि पर कटाई जारी रहेगी, बशर्ते संवेदनशील क्षेत्रों में पहले सुरक्षा समन्वय हो।

इज़राइली सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि इन प्रतिबंधों का उद्देश्य फिलिस्तीनियों और इज़राइली बस्तियों के बीच घर्षण के बिंदुओं को कम करना था।

मिलहेम ने कहा कि वर्तमान वर्गीकरण पश्चिमी तट में कृषि उपयोग के इतिहास को पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं करते हैं।

उन्होंने कहा कि ओटोमन, ब्रिटिश और जॉर्डन के शासन के तहत ऐतिहासिक रूप से सार्वजनिक या सरकारी संपत्ति के रूप में प्रशासित कुछ भूमि पर, फिर भी, पीढ़ियों से फिलिस्तीनी किसानों द्वारा खेती की जाती रही है।

उन्होंने कहा, "स्वामित्व को व्यवस्थित करने के मामले में इनका प्रबंधन सरकार द्वारा किया जाता था, लेकिन सदियों से इनका उपयोग किसानों द्वारा खेती करने और भोजन का उत्पादन करने के लिए किया जाता रहा है।"

मिलहेम का तर्क है कि वर्गीकरण का इज़राइल द्वारा वर्तमान उपयोग एक ऐसा रास्ता बना सकता है जिसके माध्यम से फ़िलिस्तीनियों द्वारा खेती की गई भूमि अंततः इज़राइली बस्तियों के लिए आवंटित कर दी जाती है। उनका विवरण लंबे समय से चली आ रही कृषि उपयोग और औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त स्वामित्व के बीच के अंतर को उजागर करता है, जिनके प्रशासनिक प्रणाली के तहत अलग-अलग अधिकार हो सकते हैं।

फिलिस्तीनी किसान परिवारों के लिए, फसल के बाधित होने के आर्थिक प्रभाव को लेकर तत्काल चिंता बनी हुई है।

मिलहेम ने ऑलिव ऑयल टाइम्स को बताया, "फिलिस्तीनियों के लिए आय का एकमात्र स्रोत लगभग कृषि क्षेत्र ही बचा था, जिसके शीर्ष पर जैतून की फसल है।"

उन्होंने आगे कहा, "फसल का एक बड़ा हिस्सा पहुंच से बाहर या कटाई के बिना रह जाने से, यह वास्तव में फिलिस्तीन में लाखों व्यक्तियों और किसानों की स्थिति को जटिल बना सकता है।"