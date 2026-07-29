तब और अब: जैतून के तेल की धोखाधड़ी का परीक्षण खोजने के लिए स्पेन का 1930 का प्रयास

1930 के बाद से शब्दावली और विज्ञान में नाटकीय रूप से बदलाव आया है। लेकिन यह सुनिश्चित करने का संघर्ष कि जैतून का तेल उसके लेबल से मेल खाता हो, जस का तस बना हुआ है।

Then and Now पुरालेखों में रखी जैतून तेल की कहानियों को फिर से देखता है, यह पता लगाते हुए कि उद्योग कैसे बदला है और कौन सी चुनौतियाँ बरकरार हैं।

लगभग एक सदी पहले, स्पेन ने परिष्कृत तेल को उच्च-गुणवत्ता वाले जैतून के तेल के साथ मिलाने का पता लगाने के लिए एक पर्याप्त इनाम की पेशकश की थी। विज्ञान नाटकीय रूप से बदल गया है, लेकिन बोतल में क्या है, इसे गलत तरीके से प्रस्तुत करने की प्रेरणा बनी हुई है।

1930 में, स्पेन ने नकली जैतून के तेल का पता लगाने के लिए एक आकर्षक इनाम की पेशकश की।

12 अक्टूबर, 1930 को, द न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि स्पेनिश सरकार एक विश्वसनीय विधि के लिए 50,000 पेसेटास (आज के अमेरिकी डॉलर में लगभग $110,000) की पेशकश कर रही थी, जिससे परिष्कृत जैतून के तेल का पता लगाया जा सके, जिसे अखबार ने "शुद्ध" तेल कहा था।

"ऑलिव ऑयल धोखाधड़ी का उद्देश्य" शीर्षक वाले इस संक्षिप्त लेख में एक ऐसी समस्या का वर्णन किया गया है जो आज भी पहचानी जा सकती है: निम्न-गुणवत्ता वाले तेल को संसाधित करके, बेहतर तेल के साथ मिलाकर बेचा जा सकता था, और खरीदारों को यह ठीक से पता नहीं चल पाता था कि उन्हें क्या मिल रहा है।

लगभग एक सदी पुरानी रिपोर्ट उन समस्याओं की एक खुलासा करने वाली झलक पेश करती है जिन्होंने आधुनिक जैतून के तेल की जांच और वर्गीकरण को आकार दिया। (ओलिव ऑयल टाइम्स का चित्रण)

रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिणी स्पेन में भरपूर फसल के कारण कभी-कभी गिरे हुए जैतून को इकट्ठा करने से पहले कई दिनों तक जमीन पर ही छोड़ दिया जाता था। खराब हो चुके फलों से बने तेल में अधिक अम्लता और अन्य दोष होते थे, जिससे यह बिना परिष्कृत (रिफाइंड) किए बिक्री के लिए अनुपयुक्त हो जाता था।

परिष्करण से तेल की मुक्त वसा अम्लता का अधिकांश भाग दूर हो जाता था और अवांछनीय स्वाद खत्म हो जाते थे, लेकिन इससे मिश्रण के बाद तेल को बेहतर गुणवत्ता वाले तेल से अलग करना भी मुश्किल हो जाता था। स्पेनिश सरकार एक ऐसा परीक्षण चाहती थी जो अंतर को प्रकट कर सके।

लेख में दावा किया गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में "शुद्ध" के रूप में बेचे जाने वाले कुछ जैतून के तेल में 40 से 50 प्रतिशत तक रिफाइंड तेल होता था। इस अनुमान के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया, लेकिन यह आरोप दर्शाता है कि अमेरिकी बाजार में प्रामाणिकता के बारे में चिंताएं लगभग एक सदी पहले ही प्रमुख थीं।

जैतून के तेल को वर्गीकृत करने के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा कहीं अधिक सटीक हो गई है।

1930 की रिपोर्ट में "शुद्ध जैतून का तेल" (pure olive oil) का उपयोग इसके आधुनिक अर्थ से अलग तरीके से किया गया था। आज, इसका अर्थ एक परिष्कृत-ग्रेड का तेल है, जो आम तौर पर परिष्कृत जैतून के तेल को वर्जिन जैतून के तेल के साथ मिलाकर बनाया जाता है।

परीक्षण भी अम्लता को मापने से कहीं आगे बढ़ गया है। आधुनिक प्रयोगशालाएं कई प्रकार के यौगिकों और विशेषताओं की जांच करती हैं जो परिष्करण, मिलावट या लेबल पर बताई गई श्रेणी के अनुरूप नहीं होने वाले तेलों की उपस्थिति को प्रकट कर सकती हैं।

वर्जिन जैतून के तेलों का मूल्यांकन प्रशिक्षित चखने वाले पैनलों द्वारा भी किया जाता है, जो ऐसी खामियों की पहचान कर सकते हैं जिन्हें बुनियादी रासायनिक माप पता नहीं लगा पाते हैं।

1930 के लेख में यह भी कहा गया था कि रिफाइनिंग से तेल का सारा पोषण मूल्य समाप्त हो जाता है और इसके विटामिन "मारे" जाते हैं। यह एक अतिशयोक्ति थी। रिफाइनिंग से सुगंध, स्वाद और कई प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अल्प मात्रा वाले यौगिक हट जाते हैं, लेकिन परिणामी तेल मुख्य रूप से फैटी एसिड, जिसमें ओलिक एसिड भी शामिल है, से बना रहता है।

शुद्ध किया हुआ जैतून का तेल स्वाभाविक रूप से धोखाधड़ी वाला नहीं है। धोखा तब होता है जब इसकी उपस्थिति को वर्जिन या एक्स्ट्रा वर्जिन के रूप में बेचे जाने वाले उत्पाद में छिपाया जाता है, या जब तेल के ग्रेड, उत्पत्ति या संरचना को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है।

वित्तीय प्रोत्साहन समाप्त नहीं हुआ है।

उच्च गुणवत्ता वाले जैतून के तेल की कीमत अधिक होती है, जिससे सस्ते उत्पादों को बदलकर, मिलावट करके या फिर से लेबल करके मुनाफा कमाने के अवसर पैदा होते हैं। जैतून के तेल में धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियाँ बहुत अधिक परिष्कृत हो गई हैं, लेकिन वे जिन प्रथाओं का पता लगाने के लिए बनाई गई हैं, वे भी उतनी ही परिष्कृत हो गई हैं।

स्पेनिश सरकार का 50,000-पेसेटा चैलेंज एक अलग युग की बात है। लेकिन इसके पीछे का सवाल नहीं बदला है: खरीदार कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि किसी पात्र में मौजूद जैतून का तेल वही है जो उसके लेबल पर लिखा है?

लगभग एक सदी बाद, स्पेन अभी भी अपनी प्रतिक्रिया को मजबूत कर रहा है। 2026 में, सरकार ने जैतून के तेल और पोमेस उत्पादों की श्रृंखला में धोखाधड़ी-रोधी नियंत्रणों का विस्तार करने की घोषणा की, जिसमें व्यापक निरीक्षण, डिजिटल पता लगाने योग्य प्रणालियाँ और जोखिम-आधारित जांच शामिल हैं।

उपकरण बदल गए हैं। प्रामाणिकता और धोखाधड़ी के बीच मुकाबला जारी है।

संग्रह: "जैतून के तेल की धोखाधड़ी का उद्देश्य," द न्यूयॉर्क टाइम्स, 12 अक्टूबर, 1930।