Tečaj Majstor mlinar vraća se u UC Davis Olive Center

Trodnevni tečaj obuhvaća projektiranje mlina, proizvodnju, osiguranje kvalitete, upravljanje nusproizvodima i ekonomiku rada maslinovog mlina.

Nakon što je prošle godine otkazan, tečaj za stjecanje certifikata majstora mlinara planiran je za povratak u Olive Center Sveučilišta Kalifornije u Davis od 9. do 11. rujna.

Tečaj, koji se održava gotovo neprekidno od 2008. godine, uključuje dva dana poduke o dizajnu mlinova, proizvodnji maslinovog ulja, filtraciji, upravljanju nusproizvodima i ekonomskoj analizi. Sudionici će trećeg dana posjetiti tri lokalna mlina.

Selina Wang, koja je u siječnju postala ravnateljica Olive Centra, izjavila je da je tečaj namijenjen sudionicima s različitim razinama iskustva, uključujući i one koji razmišljaju o ulasku u industriju te već etablirane proizvođače.

"Veliki je naglasak na maksimiziranju kvalitete i profitabilnosti", rekla je za Olive Oil Times.

Tečaj će uključivati domaće i međunarodne predavače s iskustvom u opremi za mljevenje, proizvodnji, osiguranju kvalitete i radu mlina. Očekuje se sudjelovanje predstavnika tvrtki Alfa Laval i Pieralisi, zajedno s proizvođačima iz mlina različitih veličina.

Wang je rekla da je program osmišljen kako bi odgovorio na potrebe malih i velikih proizvođača te potaknuo raspravu među sudionicima.

Nekoliko bivših sudionika reklo je da je tečaj pružio praktične informacije koje su kasnije primijenili u svom mlinarskom poslovanju.

David Garci-Aguirre, potpredsjednik operacija u tvrtki Corto Olive Co., rekao je da tečaj pruža temelj za daljnje učenje i može pomoći mlinarima da prepoznaju promjene u svojim proizvodnim procesima.

"Pohađao sam tečaj mnogo puta i svaki put iz njega izlazim s novim informacijama i dubljim razumijevanjem", rekao je.

Malcolm Bond, suvlasnik i majstor mlinar tvrtke Bondolio, rekao je da program proučava svaku fazu mljevenja, od berbe do dekanteriranja.

Bond je pohađao tečaj nakon nekoliko godina prijevoza maslina do mlinova u sjevernoj Kaliforniji. On i njegova supruga Karen Bond kasnije su odlučili da žele veću kontrolu nad proizvodnjom.

Rekao je da je tečaj pomogao steći osnovno razumijevanje praksi koje se koriste u proizvodnji ekstra djevičanskog maslinovog ulja i prilagodbi metoda prerade različitim sortama.

Ann Sievers, vlasnica tvrtke Il Fiorello Olive Oil Company, rekla je da je poslala zaposlenike na tečaj i preporučuje ga uzgajivačima čije masline melje.

Rekla je da su prikupljanje i analiza podataka o proizvodnji, zajedno s raspravama među mlinarima, bili među najkorisnijim dijelovima programa.

Prijave su otvorene do 2. rujna i ograničene na 75 sudionika. Kotizacija iznosi 1.000 USD (870 €) do 10. kolovoza, a nakon toga raste na 1.200 USD (1.040 €).