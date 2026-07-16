Brazil uvodi premium oznaku za razlikovanje vrhunskih maslinovih ulja

Novi program certificiranja u Brazilu postavlja standarde kvalitete znatno iznad kategorije ekstra djevičanskog maslinovog ulja, jer proizvođači nastoje izgraditi povjerenje potrošača i razlikovati domaća maslinova ulja od uvoznika.

"Danas se mnogo toga što dolazi iz inozemstva jedva može smatrati ekstra djevičanskim maslinovim uljem. Ideja je ponuditi na tržištu super-premium ekstra djevičanska maslinova ulja i pomoći brazilskim potrošačima da shvate kakav je okus vrlo kvalitetnog maslinovog ulja," rekao je Flávio Obino, predsjednik Ibraolive, brazilske udruge proizvođača maslinovog ulja, za Olive Oil Times.

U Rio Grande do Sulu, vodećoj brazilskoj saveznoj državi po proizvodnji maslinovog ulja, Ibraoliva je razvila program certificiranja Selo Premium Origem e Qualidade RS, koji kao osnovu uzima ekstra djevičansko maslinovo ulje, a istovremeno identificira ona ulja koja zadovoljavaju znatno strože standarde kvalitete.

Program je sada u svojoj drugoj sezoni i certificira pojedinačne partije ekstra djevičanskog maslinovog ulja proizvedenog od maslina uzgojenih i prešanih unutar države, koje zadovoljavaju parametre kvalitete koji nadmašuju one tradicionalno potrebne za tu kategoriju.

Prema pravilima programa, masline moraju biti registrirane pri Ministarstvu poljoprivrede Brazila i Produtos Premiumu, državnom programu koji prepoznaje lokalne proizvode visoke dodane vrijednosti.

Procjena uzima u obzir podrijetlo masline, fizikalno-kemijska svojstva i senzorsku kvalitetu. Dok maslinovo ulje ekstra djevičansko može imati slobodnu kiselost do 0,8 posto, ulja koja se natječu za Premium pečat ne smiju prelaziti 0,3 posto.

Obino je također naveo strože parametre apsorpcije ultraljubičastog zračenja, uključujući K232, K270 i ΔK, zajedno sa senzornim zahtjevom za nultu stopu nedostataka i medijanom ocjene voćnosti od najmanje tri, bilo za zelenu ili zrelu ocjenu, što ukazuje na svježinu i dosljednost s visokokvalitetnim standardima ekstra djevičanskog maslinovog ulja.

Za prijavu, proizvođači dostavljaju dvije boce od 250 mililitara iz svake partije, koristeći Ibraoliva boce bez komercijalnih etiketa, ali označene markom, brojem partije i time je li ulje monovarietalno ili kupaža. Jedna boca se analizira, dok se druga zadržava kao protuuzorak. Svaki senzorni nedostatak diskvalificira partiju.

Prema Obinovu, ključna značajka programa jest ta da se pečat dodjeljuje pojedinačnim serijama, a ne proizvođačima u cjelini.

"To je ključno jer pojedinačne serije moraju biti prepoznatljive", rekao je Obino. "Ovdje nema čuda umnožavanja pečata. Imam određenu seriju koja prolazi fizikalno-kemijsku i senzornu analizu, i samo ta serija dobiva premium pečat. Proizvođač ne može koristiti taj pečat za druge serije ili za maslinova ulja koja nisu certificirana. Mora biti riječ o jednoj, identificiranoj seriji."

Obino je rekao da taj pristup izbjegava zabunu koja nastaje kada se nagrade primjenjuju široko na cijeli portfelj proizvođača. "Ponekad ljudi pošalju svoje apsolutno najbolje maslinovo ulje na međunarodno natjecanje, osvoje nagradu i zatim tu medalju koriste za bilo koje maslinovo ulje koje proizvedu. U našem sustavu, pečat je strogo vezan uz pojedinačne, identificirane partije", rekao je.

Za Obina, pečat je više od marketinškog alata. On je dio šireg napora da se izgradi povjerenje u domaće maslinovo ulje i educiraju potrošači na tržištu kojim još uvijek dominiraju uvoz. Budući da se brazilski proizvođači ne mogu natjecati s velikim stranim dobavljačima po cijeni ili količini, rekao je da se sektor mora diferencirati kroz kvalitetu, sljedivost i edukaciju potrošača.

"Naš je fokus u potpunosti na superpremium segmentu", rekao je Obino. "Za sada je naš fokus isključivo na potrošačima s većom kupovnom moći, onima koji mogu platiti za diferencirano maslinovo ulje."

Strategija je odjeknula kod proizvođača poput Capoliva. Carolina Capoani, direktorica marketinga i komunikacija tvrtke, izjavila je za Olive Oil Times da certifikat predstavlja "puno više od pečata" za proizvođače koji žele istaknuti visokokvalitetna brazilska maslinova ulja.

"To je tehničko priznanje koje potvrđuje izvrsnost maslinovog ulja proizvedenog u Rio Grande do Sulu, dajući vrijednost radu od upravljanja nasadima do ekstrakcije i punjenja u boce", rekla je za Olive Oil Times.

Capoani je rekla da je proces senzorne evaluacije jedna od najvećih snaga programa. "Masline ulja podvrgavaju se analizi od strane obučenih stručnjaka, koji provjeravaju pozitivne atribute poput voćnosti, gorčine i ljutine, kao i odsutnost nedostataka", rekla je. "To potrošačima nudi dodatno jamstvo da kupuju proizvod koji zadovoljava stroge kriterije kvalitete."

Dodala je da bi pečat također mogao pomoći promijeniti dugogodišnju percepciju da su uvozna maslinova ulja po svojoj prirodi superiornija.

"Iako još uvijek postoji povijesna percepcija da su uvozna maslinova ulja superiorna, taj se stav mijenja kako brazilska maslinova ulja dobivaju priznanje na međunarodnim natjecanjima i pokazuju kvalitetu usporedivu s najboljima na svijetu", rekla je Capoani. "Certifikati pružaju vjerodostojnost, nude pouzdanu referencu potrošačima i jačaju povjerenje u lokalnu proizvodnju."

Lokalna proizvodnja ostaje ograničena, ali se očekuje da će sezona 2026. postaviti rekord. "Jednostavno nemamo načina za proizvodnju u velikoj industrijskoj mjeri", rekao je Obino. "Međutim, na dobrom smo putu da ove godine oborimo povijesni rekord Brazila. Trebali bismo dosegnuti oko 1,5 milijuna litara diljem Brazila, nadmašivši našu početnu prognozu od milijun litara."

"Za nas je to ogroman uspjeh jer je naš prethodni rekord iznosio 640.000 litara", dodao je. "Rastemo za više od 100 posto u usporedbi s našim prethodnim najboljim rezultatom, ali unatoč tome, činit ćemo najviše dva posto potrošnje maslinovog ulja u zemlji."

To ograničeno tržišno udjelo, tvrdi on, potvrđuje logiku koja stoji iza pečata Premium Seal. "Ako možemo dosegnuti dva posto potrošnje u Brazilu za ovu vrstu publike, sasvim je u redu da preostalih 98 posto prepustimo standardnim uljima na supermarketarskim policama", rekao je Obino.

Dodao je da je reakcija potrošača ohrabrujuća, iako se trgovci i dalje usredotočuju na obujam prodaje. "Naša procjena pokazuje da potrošači vrlo pozitivno reagiraju na oznaku vrhunske kvalitete", rekao je. "Trgovci, međutim, i dalje su usredotočeni na obujam prodaje, što mi ne možemo pružiti."

"Srećom, naši se potrošači educiraju i ova promjena je točka bez povratka. Oni koji kušaju pravo, autentično maslinovo ulje ne vraćaju se na konzumaciju komercijalnih uvoznih ulja iz supermarketa", rekao je Obino.

Slične rasprave vode se i u Europi, gdje proizvođači i industrijske organizacije istražuju načine kako bi razlikovali super-premium maslinova ulja od šire kategorije ekstra djevičanskog maslinovog ulja.

"Ibraoliva je vrlo zainteresirana za približavanje ovom europskom pokretu za super-premium, visokokvalitetno maslinovo ulje, kako bismo se jasno razlikovali od vrlo niskokvalitetnih maslinovih ulja koja stižu u Brazil i na neki način ometaju naš lokalni tržište super-premium ulja", rekao je Obino.

Obino je klimatske promjene opisao kao "ogroman izazov", napominjući da "Brazil ima potpuno nepovoljne uvjete za uzgoj maslina."

"U južnoj regiji, gdje je koncentriran najveći broj proizvođača, imamo puno vlage i nedostatak dosljedne zimske hladnoće", rekao je.

Obino je rekao da brazilski proizvođači već dobro posluju u fazi mljevenja, pri čemu je najveći izazov postizanje dosljednih rezultata u nasadima pod teškim klimatskim uvjetima. "Kada je riječ o drugoj fazi, procesu preoblikovanja, naši su rezultati već izvrsni", rekao je. "Naše masline beremo puno ranije nego inače; to podrazumijeva manji prinos maslinovog ulja, ali ulju daje veću stabilnost, trajnost i kemijsku kvalitetu."

Također je istaknuo napore za jačanje znanstvene i tehničke stručnosti kroz partnerstva s urugvajskom udrugom maslinara, podršku CAF-a, Razvojne banke Latinske Amerike i Kariba, te potencijalnu suradnju s istraživačima iz Međunarodnog vijeća za masline.

"Naša strategija nije biti sve svima", zaključio je Obino. "Cilj je pokazati da Brazil može proizvesti super-premium maslinovo ulje i da potrošači imaju način da ga prepoznaju."