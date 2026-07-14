Mogu li dronovi spasiti tradicionalne maslinarske terase Europe?

Od mapiranja erozije do prijevoza uroda, tehnologija dronova sve se više širi maslinicima dok uzgajivači traže praktična rješenja za manjak radne snage, nestašicu vode i rastuće troškove proizvodnje.

"Drones i precizna poljoprivreda, kao dio digitalizacije poljoprivrede, mogu biti odlučujući poluga za konkurentnost tradicionalnih planinskih maslinika", rekao je za Olive Oil Times Agustín Andreu García, ravnatelj španjolske Fundación JAV.

Srećom, Europa je napokon shvatila da usporava tehnologiju koja je temeljna za konkurentnost europske poljoprivrede – Agustín Andreu García, Fundación JAV

Fundación JAV je javni neprofitni agrotehnološki inovacijski centar sa sjedištem u Jaénu, u južnoj Španjolskoj, najvećoj europskoj regiji za proizvodnju maslinovog ulja. Promovira digitalne tehnologije i poduzetništvo u tradicionalnoj poljoprivredi.

Nedavna istraživanja sugeriraju da bi dronovi mogli odigrati ključnu ulogu u procjeni degradacije tla u mediteranskim regijama uzgoja maslina.

Ostale studije ističu rastuću važnost dronova u praćenju stanja usjeva i podršci preciznom upravljanju na strmim maslinicima.

Uzgajivači sve više koriste tu tehnologiju za praktične operacije, od suzbijanja štetnika i folijarnog gnojenja do upravljanja navodnjavanjem.

Prema Andreu, digitalna poljoprivreda pomaže u rješavanju nekih od najzahtjevnijih i najopasnijih zadataka s kojima se suočavaju uzgajivači koji rade na strmim padinama i neravnom terenu.

"U planinskim maslinicima, gdje su padine i razlike u nadmorskoj visini značajne, fito-sanitarne mjere protiv maslinine mušice, maslinine gusjenice i pjegavosti masline, kao i folijarna gnojidba, posebno su naporne, komplicirane i ponekad čak i opasne za maslinare", rekao je.

"Dronovi znatno olakšavaju ovaj posao na brz, ekonomičan i učinkovit način jer dron koji radi na autopilotu jednako dobro radi na strmom ili ravnom terenu", dodao je Andreu.

Napredni dronovi mogu otkriti rane znakove pojave štetnika i stresa od suše, što vinogradare omogućuje da ranije interveniraju i optimiziraju navodnjavanje u regijama gdje su vodni resursi sve oskudniji.

"Pomoću dronova opremljenih multispektralnim kamerama moguće je u ranoj fazi otkriti potencijalne izbijanja štetnika i situacije stresa od suše, što pomaže u optimizaciji upotrebe vode za navodnjavanje, koja je osobito ograničena u planinskim maslinicima", rekao je Andreu.

U nedavnoj studiji istraživači su koristili fotogrametriju bespilotnih zrakoplova za izradu digitalnih modela terena visoke razlučivosti područja obrađenih održivim praksama, uključujući upotrebu malča i biochar-a.

Istraživači su analizirali kako su topografske i upravljačke varijable utjecale na degradaciju zemljišta.

Podaci dobiveni dronovima objasnili su do 81 posto varijacije u izmjerenoj eroziji tla. Istraživači su otkrili da je eroziju prvenstveno uzrokovala prirodna topografija, posebice strmina i duljina padine, zajedno s pokrovom vegetacije, a ne specifične primjene malča ili biochar-a.

Terase s maslinicima protežu se strmim obroncima Krete u Grčkoj.

U osjetljivim poljoprivrednim krajolicima, česta nadzorna snimanja dronovima pružaju neviđene detalje za procjenu obrazaca erozije i stanja na terenu.

Andreu je također ukazao na nove primjene koje su još u razvoju.

"U slučaju dronova s transportnim sposobnostima, kao što su DJI Agras T70 ili T100, dronovi također mogu pomoći u prijevozu uroda u područja koja su vrlo teško dostupna zbog strmih padina", rekao je.

Startupovi koji su proizašli iz programa obuke za operatere dronova Fundación JAV-a već provode širok raspon poljoprivrednih operacija.

"To uključuje fitofarmaceutske tretmane, folijarno gnojidbu tekućim i granuliranim gnojivima, oprašivanje, biološku kontrolu štetnika puštanjem buba marenica i steriliziranih mužjaka, kao i multispektralni nadzor i praćenje štetnika", rekao je Andreu. "Operacije prijevoza usjeva trenutno se proučavaju."

Prema Miguelu Córdobau iz tvrtke xFarm Technologies, te mogućnosti više nisu ograničene na velika poljoprivredna poduzeća.

Govoreći na nedavnom Svjetskom kongresu o maslinovom ulju, Córdoba je rekao da digitalne platforme sada omogućuju proizvođačima srednje veličine praćenje parcela u stvarnom vremenu, optimizaciju navodnjavanja i gnojidbe, otkrivanje zaraze maslininim plodnim mušicama i planiranje poljskih operacija s razinom preciznosti koja je prethodno bila nedostupna većini uzgajivača.

Rastuća upotreba zračnih preciznih sustava u maslinicima dio je šireg pomaka prema digitalnoj poljoprivredi.

Podaci predstavljeni na kongresu pokazali su da je globalna ulaganja u digitalne inovacije u agrofood sektoru porasla za 21 posto u 2025. godini, na 11,5 milijardi dolara.

Međutim, prema Andreu, značajne prepreke i dalje postoje.

"Glavni izazov je regulativa", rekao je. "Nažalost, europsko zakonodavstvo još uvijek ne razlikuje zračne tretmane koje provode dronovi od onih koje provode zrakoplovi, iako je raspršivanje prskanja s dronova izuzetno precizno."

Andreu je rekao da se oblak raspršivača drona proteže samo oko 10 metara, u usporedbi s otprilike 40 metara za prskalicu montiranu na traktoru i oko 150 metara za zrakoplov.

Po njegovom mišljenju, trenutni okvir usporava usvajanje tehnologije koja bi mogla biti posebno korisna na mjestima gdje je rukovanje zemaljskim strojevima teško ili opasno.

"Srećom, Europa je napokon shvatila da usporava tehnologiju koja je temeljna za konkurentnost europske poljoprivrede", rekao je Andreu.

Govorio je o regulatornim promjenama odobrenima krajem 2025. godine, kojima je cilj približiti nacionalna pravila kako bi bila u većoj mjeri ekvivalentna za fito-sanitarne tretmane provodene na tlu i s dronova.

Ostale prepreke za usvajanje uključuju lošu ruralnu povezanost, ograničenu interoperabilnost digitalnih platformi i kulturnu otpornost među poljoprivrednicima.

Višespektralne i termalne snimke prikupljene dronovima također mogu pomoći proizvođačima u praćenju zdravlja krošnje i razvoja plodova, podržavajući donošenje informiranijih odluka o vremenu berbe.

Međutim, prikupljanje zračnih podataka samo je dio procesa. Proizvođačima su često potrebni agronomi i specijalizirani pružatelji usluga kako bi slike pretvorili u praktične odluke na terenu.

Prema Fundación JAV, ovaj tehnološki pristup predstavlja važan korak u rješavanju brojnih izazova s kojima se suočavaju tradicionalna maslinika.

"Digitalna poljoprivreda koju predstavljaju dronovi i precizna poljoprivreda ključna je za ovaj cilj, ali vjerujemo da obrana konkurentnosti tradicionalnih maslinika zahtijeva multidisciplinarna rješenja koja obuhvaćaju nekoliko područja", rekao je Andreu.

To uključuje reforme Zajedničke poljoprivredne politike Europske unije radi pružanja veće potpore tradicionalnim maslinicima, uz snažniju diferencijaciju proizvoda, etičko označavanje, programe emisijskih jedinica, regenerativnu poljoprivredu, agrivoltaiku i digitalno opremljene tvrtke za poljoprivredne usluge.

Drones stoga čine dio šireg napora da se tradicionalna kultura masline održi ekonomski održivom usred klimatskih promjena, nestašice radne snage i rastućih troškova proizvodnje.

Andreu je rekao da se stavovi vinogradara prema dronovima često brzo mijenjaju čim iskuse tehnologiju iz prve ruke.

"Usvajanje je vrlo brzo zbog niske cijene, brzine izvođenja i dokazane učinkovitosti", rekao je. "Također je i zarazno. Jednom kad ga poljoprivrednik isproba, ne vraća se na korištenje traktora i konvencionalnog prskalice."