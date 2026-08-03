Pad cijena voća povećava nesigurnost uoči berbe maslina u slovenskoj Istri

Stres od vrućine, sušno vrijeme, štetočinci i vođenje voćnjaka proučavaju se dok voćari procjenjuju prerano otpadanje plodova uoči berbe.

Uzgajivači maslina u slovenskoj Istri prijavljuju prerani otpadak plodova nakon razdoblja intenzivne vrućine i suhog vremena, što izaziva zabrinutost zbog nadolazeće žetve u regiji.

Tisuće malih zelenih maslina otpale su s drveća na terasastim brežuljcima iza Kopriva i Izola. Istraživači i uzgajivači rekli su da su gubici vjerojatno uzrokovani kombinacijom toplinskog stresa, suše, štete od štetnika i praksi upravljanja nasadima, a ne novonastalom bolešću.

"U našu korist je i to što se masline postupno prilagođavaju klimatskim promjenama koje su ovdje započele prije nekoliko godina", izjavila je za Olive Oil Times Maja Podgornik, voditeljica Instituta za uzgoj maslina pri Centru za znanost i istraživanje u Kopru.

Toplina, suša i pritisak štetočina

Podgornik je rekla da je opsežno opadanje plodova povezano s kombinacijom ekstremne vrućine i suše koja je započela u lipnju.

Toplina i stres od nedostatka vode mogu oslabiti stabla, čineći ih podložnijima oportunističkim gljivičnim infekcijama i štetočinama, uključujući smeđu mramornu smrdljicu.

Iako stručnjaci preporučuju mjere poput pažljivo upravljanog navodnjavanja, uzgajivači u slovenskoj Istri suočeni su s ograničenom javnom vodnom infrastrukturom, visokim troškovima prijevoza vode cisternama i dugotrajnim postupcima za dobivanje dozvola za crpljenje vode.

Rok Babič, istraživač na institutu, potvrdio je da plodovi u nekim voćnjacima brzo otpadaju, ali je rekao da se lokalni uvjeti znatno razlikuju.

"Imamo poljoprivrednike koji se s time suočavaju i koji o tome otvoreno govore, dok oni s obiljem plodova ne žale i šute", rekao je.

Babič je tvrdio da suša sama po sebi ne objašnjava gubitke jer su masline općenito dobro prilagođene suhim uvjetima. Rekao je da su odgođeno rezidanje i nedostatno preventivno tretiranje mogli pridonijeti problemu u nekim nasadima.

Opada plodova Opada plodova je prijevremeno otpadanje razvijajućih maslina s drveta, što je često uzrokovano vrućinom, sušom, štetnicima, lošim oprašivanjem ili drugim oblicima stresa. Određeno opadanje plodova normalan je dio prirodnog prilagođavanja stabla, ali prekomjerni gubici mogu smanjiti konačni urod.

"Poljoprivrednici ne brinu dovoljno o svojim maslinama, kasno ih orezuju i, osim tretmana protiv maslinine mušice, uopće ih ne tretiraju", rekao je.

Babič je rekao da oštećenja uzrokovana hranjenjem mirisnih buba, uključujući smeđu mramornu mirisnu bubu, mogu oslabiti razvijajuće masline, što može dovesti do njihovog naknadnog otpadanja tijekom razdoblja ekstremne vrućine.

Dodao je da bi preventivne mjere otprilike mjesec dana prije cvatnje, uključujući tretmane na bazi sumpora ili deltametrina gdje je to dopušteno, mogle smanjiti rizik. Uzgajivači moraju slijediti lokalne propise i upute na etiketi proizvoda pri primjeni sredstava za zaštitu bilja.

Različiti rezultati među lokalnim nasadima

Maslinik obitelji Babič u selu Babiči, blizu Mareziga, pretrpio je relativno malo gubitka plodova.

"Naša maslinika je vrlo dobro. Moj otac, Sandi, tamo je svaki dan," rekao je Rok Babič, procijenivši opadanje plodova na oko pet posto, što je opisao kao normalan biološki proces.

Uzgajivač i mlinar Sandi Babič rekao je da su masline izgledale zdravo nakon nedavne inspekcije, iako su stabla pokazivala neke znakove stresa od suše.

Ograničeni gubici pripisuju se pažljivo tempiranim mjerama gnojidbe i zaštite od štetnika.

"Prskam Decisom, koji sadrži deltametrin, kada plod dosegne veličinu zrna papra", rekao je. "Kada dosegne veličinu graška, koristim Sivanto Prime zajedno s biostimulansom, dušikom, fosforom, kalijem i aminokiselinama."

Babič je rekao da primjenjuje dva kilograma folijarnog gnojiva na 1000 do 1200 litara vode i dva puta opskrbljuje mikronutrijentima putem folijarne prehrane.

Dodao je da lokacija nasada također može pružiti određenu zaštitu. Nalazi se blizu šume i Rukave, pritoke rijeke Dragonje, gdje kretanje zraka pomaže ublažiti razdoblja ekstremne ljetne vrućine.

Miran Adamič, vlasnik organske farme Ronkaldo, izvijestio je o slično ograničenim gubicima u svojim nasadima, smještenima na oko 100 metara nadmorske visine blizu Izole.

"Ne bih rekao da se u maslinicima događa išta posebno loše", rekao je. "Opada plodova u mojoj maslinici je ispod pet posto."

Martin Adamič u obiteljskom masliniku u Ronkaldu, u blizini Izole. (Foto: Jaka Ivančić)

Za razliku od nekih uzgajivača, Adamič je rekao da ne koristi kaolinsku glinu jer je nije smatrao ekonomski ili praktično učinkovitom u svojoj maslinici.

"Zaštita kaolinom je skupa i neuredna", rekao je. "Svaki put kad padne kiša, tretman se mora ponoviti, a nakon što sam ga isprobao, nisam primijetio razliku. Jednom sam prilikom oštetio i svoj prskalica te sam imao troškove popravka od 150 eura."

Adamič se umjesto toga oslanja na insekticide dopuštene pravilima organske proizvodnje. On i njegov sin Martin također vode posao s maslinovim uljem i razvijaju turističke aktivnosti vezane uz masline, pritom pomno prateći troškove proizvodnje, prehranu stabala i zaštitu bilja.

Izgledi za berbu ostaju neizvjesni

Do nedavno su uzgajivači očekivali da će mljekare u slovenskoj Istri preraditi znatno više maslina nego prošle godine. Izvještaji o opadanju plodova od tada su unijeli dodatnu nesigurnost, iako su proizvođači upozorili da se uvjeti razlikuju među nasadima.

Sandi Babič rekao je da se ova sezona uvelike čini sličnom prethodnoj. On koristi jednostavnu vizualnu procjenu kako bi procijenio buduću berbu.

"Ako na jednom dijelu stabla vidite 20 do 30 maslina odjednom, uroda je dobra", rekao je.

Adamič je također upozorio da se ne donose zaključci prije berbe.

"Pravi rezultati vidjet će se tek na kraju sezone, kada se masline uberu i maslinovo ulje proizведе", rekao je. "Tek tada se može vidjeti što ste zapravo postigli. Sve ostalo je spekulacija."

U međuvremenu, institut ispituje nove tehnologije, uključujući autonomnu opremu za strme terase i modele umjetne inteligencije osmišljene za predviđanje toplinskog stresa.

Unatoč izvješćima o preranom otpadanju plodova, uzgajivači su rekli da će konačni utjecaj na proizvodnju ovisiti o lokaciji nasada, pritisku štetočina, oborinama i upravljanju tijekom ostatka sezone.