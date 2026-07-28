Tradicionalne maslinike u Španjolskoj muče se zbog naglog rasta troškova proizvodnje

Troškovi proizvodnje u velikom dijelu španjolskog maslinarskog sektora premašuju tržišne cijene, što ponovno izaziva zabrinutost za budućnost tradicionalnog uzgoja.

Između 2020. i 2026. godine prosječni troškovi proizvodnje maslinovog ulja u Španjolskoj porasli su za gotovo 57 posto, a troškovi u najtradicionalnijim maslinicima u zemlji sada znatno premašuju tržišne cijene.

Zaključci potječu iz najnovijeg izdanja Studije o troškovima uzgoja maslina, koju je objavila Španjolska udruga općina za uzgoj maslina (AEMO). Izvješće se uvelike smatra mjerilom za španjolski sektor maslinovog ulja.

Za razliku od prethodnih izračuna, studija uzima u obzir šire gospodarsko okruženje uključivanjem oportunitetnog troška zemljišta i amortizacije ulaganja potrebnih za uzgoj, uključujući strojeve.

Vrijednost zemljišta često se isključuje iz proračuna troškova poljoprivredne proizvodnje. Međutim, autori studije kažu da je relevantna pri usporedbi profitabilnosti uzgoja maslina s drugim mogućim namjenama zemljišta.

Istraživači su utvrdili trošak zemljišta od 500 € po hektaru za nasade na suho i 1.050 € po hektaru za nasade s navodnjavanjem.

Ovaj su trošak isključili iz tradicionalnih neomehaniziranih maslinika, poznatih i kao strmi maslinici, jer zemljište općenito ima mali potencijal za alternativnu poljoprivrednu ili komercijalnu uporabu.

Studija je analizirala sedam glavnih modela uzgoja maslina, od tradicionalnog uzgoja do superintenzivnog uzgoja.

Rezultati predstavljaju sumoran pogled za tradicionalnu uzgoju maslina u Španjolskoj.

U tradicionalnim nemekhaniziranim nasadima, koji čine 17,7 posto španjolske površine pod maslinicima, ukupni trošak proizvodnje dosegao je 5,31 € po kilogramu maslinovog ulja.

Situacija je manje ozbiljna u mehaniziranim i djelomično mehaniziranim tradicionalnim nasadima, iako troškovi ostaju iznad prosječne tržišne cijene, izračunate u vrijeme provedbe studije na otprilike 3,26 eura po kilogramu za sve kategorije maslinovog ulja.

Tradicionalna nasadima u kojima je moguća određena mehanizacija pripadaju na najveći udio u španjolskoj površini pod maslinicima, i to od 32,6 posto.

Iako je mehanizacija u tim nasadima možda ograničena, smanjenje ovisnosti o skupoj ručnoj radnoj snazi značajno utječe na ukupne troškove proizvodnje.

AEMO je izračunao troškove proizvodnje od 4,18 € po kilogramu u tradicionalnim nasadima s navodnjavanjem i 4,67 € po kilogramu u tradicionalnim nasadima bez navodnjavanja.

Iako navodnjavanje znatno povećava operativne troškove, veći prinosi više nego nadoknađuju dodatne troškove.

Studija je procijenila prosječnu proizvodnju od 6.000 kilograma maslina po hektaru u navodnjavanim nasadima, u usporedbi s 3.500 kilograma po hektaru u nasadima na suho, što rezultira nižom cijenom proizvodnje po kilogramu ulja.

Na drugom kraju spektra nalaze se intenzivni i superintenzivni sustavi uzgoja.

Za intenzivne nasade na suho uzgojene masline, prosječni trošak proizvodnje iznosio je 3,52 € po kilogramu. Iako je i dalje iznad prevladavajuće tržišne cijene, to je znatno niže od troška najučinkovitijeg tradicionalnog modela.

Viši prinosi smanjili su trošak intenzivne navodnjene kultivacije na 3,20 eura po kilogramu.

Među superintenzivnim nasadima, troškovi proizvodnje iznosili su u prosjeku 3,17 € po kilogramu u uvjetima suhe poljoprivrede i 3,08 € po kilogramu uz navodnjavanje, što je najniža zabilježena brojka u studiji.

Ovi nalazi vjerojatno će pojačati zabrinutost oko dugoročne održivosti tradicionalnog uzgoja maslina.

Koristeći podatke iz prethodne sezone, podružnica Jaén španjolskog sindikata poljoprivrednika COAG izračunala je da su proizvođači koji obrađuju tradicionalne, strojno potpomognute nasade na suhoj kulturi pretrpjeli izravne gubitke od 7,8 posto.

Gubici su dosegli 42,6 posto za uzgajivače koji obradom obuhvaćaju tradicionalne nasade koje se ne mogu mehanizirati.

Kao odgovor na to, ogranak COAG-a u Jaénu poduzeo je izvanredan korak posljednjeg dana razdoblja za podnošenje poreznih prijava u srpnju i službeno obavijestio Ministarstvo financija da osporava pretpostavke korištene za izračun poreznih obveza maslinara.

Organizacija je pozvala na temeljitu reformu sustava kako bi se odrazile nove financijske stvarnosti s kojima se suočava španjolski maslinarski sektor.