Il calo della produzione di frutta accresce l’incertezza in vista della raccolta delle olive nell’Istria slovena

Lo stress termico, il clima secco, i parassiti e la gestione dei frutteti sono al centro dell’analisi dei coltivatori, che stanno valutando il fenomeno della caduta prematura dei frutti in vista della raccolta.

Gli olivicoltori dell’Istria slovena segnalano una caduta prematura dei frutti a seguito di un periodo di caldo intenso e tempo secco, il che suscita preoccupazioni per la prossima raccolta nella regione.

Migliaia di piccole olive verdi sono cadute dagli alberi sulle colline terrazzate alle spalle di Capodistria e Izola. Ricercatori e coltivatori hanno affermato che le perdite sono state probabilmente causate da una combinazione di stress termico, siccità, danni da parassiti e pratiche di gestione dei frutteti, piuttosto che da una malattia di recente comparsa.

«A nostro favore gioca anche il fatto che gli olivi si stanno gradualmente adattando ai cambiamenti climatici iniziati qui diversi anni fa», ha dichiarato a Olive Oil Times Maja Podgornik, direttrice dell’Istituto per l’Olivicoltura presso il Centro di Scienza e Ricerca di Capodistria.

Caldo, siccità e pressione dei parassiti

Podgornik ha affermato che la caduta generalizzata dei frutti è stata associata a una combinazione di calore estremo e siccità iniziata a giugno.

Il caldo e lo stress idrico possono indebolire gli alberi, rendendoli più vulnerabili a infezioni fungine opportunistiche e a parassiti, tra cui la cimice marmorizzata bruna.

Sebbene gli specialisti raccomandino misure quali un’irrigazione gestita con attenzione, i coltivatori dell’Istria slovena devono fare i conti con infrastrutture idriche pubbliche limitate, costi elevati per il trasporto dell’acqua tramite autocisterne e lunghe procedure per l’ottenimento delle autorizzazioni idriche.

Rok Babič, ricercatore presso l’istituto, ha confermato che in alcuni frutteti la caduta dei frutti era in rapido aumento, ma ha precisato che le condizioni locali variavano notevolmente.

«Abbiamo agricoltori che stanno vivendo questa situazione e che se ne lamentano apertamente, mentre quelli con abbondante fruttato non si lamentano e rimangono in silenzio», ha affermato.

Babič ha sostenuto che la siccità da sola non spiega le perdite, poiché gli ulivi sono generalmente ben adattati alle condizioni di aridità. Ha aggiunto che la potatura ritardata e un trattamento preventivo insufficiente potrebbero aver contribuito al problema in alcuni frutteti.

Caduta dei frutti La caduta dei frutti è la perdita prematura delle olive in fase di sviluppo dall’albero, spesso causata da calore, siccità, parassiti, scarsa impollinazione o altre forme di stress. Una certa caduta dei frutti è una parte normale dell’adattamento naturale dell’albero, ma perdite eccessive possono ridurre il raccolto finale.

«Gli agricoltori non si prendono cura a sufficienza dei propri ulivi, li potano troppo tardi e, a parte i trattamenti contro la mosca dell’olivo, non li trattano affatto», ha affermato.

Babič ha spiegato che i danni causati dall’alimentazione delle cimici, tra cui la cimice marmorizzata bruna, possono indebolire le olive in fase di sviluppo, che possono quindi abortire durante i periodi di caldo estremo.

Ha aggiunto che un intervento preventivo circa un mese prima della fioritura, compresi trattamenti a base di zolfo o deltametrina dove consentito, potrebbe ridurre il rischio. I coltivatori devono attenersi alle normative locali e alle istruzioni riportate sull’etichetta del prodotto quando applicano i prodotti fitosanitari.

Risultati diversi tra i frutteti locali

L’oliveto della famiglia Babič nel villaggio di Babiči, vicino a Marezige, ha subito una perdita di frutti relativamente modesta.

«Il nostro uliveto sta andando molto bene. Mio padre, Sandi, è lì ogni giorno», ha detto Rok Babič, stimando la caduta dei frutti a circa il cinque per cento, che ha descritto come un normale processo biologico.

L’olivicoltore e frantoiano Sandi Babič ha affermato che, in seguito a una recente ispezione, le olive apparivano sane, sebbene gli alberi mostrassero alcuni segni di stress idrico.

Ha attribuito le perdite limitate a misure di concimazione e di controllo dei parassiti attuate con tempistica accurata.

«Irroro con Decis, che contiene deltametrina, quando i frutti hanno le dimensioni di un granello di pepe», ha spiegato. «Quando raggiungono le dimensioni di un pisello, utilizzo Sivanto Prime insieme a un biostimolante, azoto, fosforo, potassio e aminoacidi».

Babič ha spiegato di applicare due chilogrammi di concime fogliare ogni 1.000-1.200 litri d’acqua e di somministrare micronutrienti due volte tramite concimazione fogliare.

Ha aggiunto che anche la posizione del frutteto potrebbe fornire una certa protezione. Si trova infatti vicino a un bosco e al Rukava, un affluente del fiume Dragonja, dove il movimento dell’aria contribuisce a mitigare i periodi di caldo estivo estremo.

Miran Adamič, proprietario dell’azienda agricola biologica Ronkaldo, ha segnalato perdite altrettanto limitate nei suoi uliveti, situati a circa 100 metri sul livello del mare nei pressi di Izola.

«Non direi che negli oliveti stia accadendo nulla di particolarmente grave», ha affermato. «La caduta dei frutti nel mio oliveto è inferiore al cinque per cento».

Martin Adamič nell’oliveto di famiglia a Ronkaldo, vicino a Izola. (Foto: Jaka Ivančić)

A differenza di alcuni coltivatori, Adamič ha dichiarato di non utilizzare l’argilla caolinica perché non l’ha trovata economicamente o praticamente efficace nel suo oliveto.

«La protezione con il caolino è costosa e complicata», ha spiegato. «Ogni volta che piove, il trattamento deve essere ripetuto e, dopo averlo provato, non ho notato alcuna differenza. Inoltre, una volta ho danneggiato il mio irroratore e ho dovuto sostenere 150 euro di spese di riparazione».

Adamič si affida invece agli insetticidi consentiti dalle norme sulla produzione biologica. Insieme al figlio Martin gestisce anche un’azienda produttrice di olio d’oliva e sviluppa attività turistiche legate all’olivo, monitorando attentamente i costi di produzione, la nutrizione degli alberi e la protezione delle colture.

Le prospettive per la raccolta rimangono incerte

Fino a poco tempo fa, i coltivatori si aspettavano che i frantoi dell’Istria slovena lavorassero una quantità di olive notevolmente superiore rispetto all’anno scorso. Le segnalazioni di caduta dei frutti hanno però introdotto maggiore incertezza, anche se i produttori hanno precisato che le condizioni variano da un oliveto all’altro.

Sandi Babič ha affermato che la stagione attuale sembra sostanzialmente simile a quella precedente. Egli ricorre a una semplice valutazione visiva per stimare il raccolto previsto.

«Se su una sezione dell’albero si vedono da 20 a 30 olive alla volta, il raccolto è buono», ha affermato.

Anche Adamič ha invitato a non trarre conclusioni affrettate prima della raccolta.

«I risultati reali si vedranno solo alla fine della stagione, quando le olive saranno raccolte e l’olio sarà prodotto», ha affermato. «Solo allora si potrà vedere cosa si è effettivamente ottenuto. Tutto il resto è speculazione».

Nel frattempo, l’istituto sta esaminando nuove tecnologie, tra cui attrezzature autonome per terrazzamenti ripidi e modelli di intelligenza artificiale progettati per prevedere lo stress termico.

Nonostante le segnalazioni di caduta prematura dei frutti, i coltivatori hanno affermato che l’impatto finale sulla produzione dipenderà dall’ubicazione degli oliveti, dalla pressione dei parassiti, dalle precipitazioni e dalla gestione durante il resto della stagione.