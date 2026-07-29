Il Consiglio dell’Olivo porta avanti un piano per introdurre sul mercato europeo i crediti di carbonio relativi agli oliveti

Il Consiglio Oleicolo Internazionale intende allineare il proprio sistema di crediti di carbonio per gli oliveti alle norme dell'Unione europea e integrarlo nel registro dell'UE entro la fine del 2028.

I crediti di carbonio generati dagli oliveti nell’ambito di un programma del Consiglio Oleicolo Internazionale dovrebbero essere commercializzati in tutta l’Unione Europea.

A seguito dell’approvazione da parte dei paesi membri della seconda fase del suo progetto «Carbon Balance», il Consiglio Oleicolo Internazionale ha confermato a Olive Oil Times che il programma di certificazione è concepito per essere pienamente compatibile con il quadro normativo dell’Unione Europea in materia di rimozione del carbonio e agricoltura a basse emissioni di carbonio.

Juan Antonio Polo Palomino, responsabile del Dipartimento per la Tecnologia e l’Ambiente dell’Olio d’Oliva del COI, ha affermato che l’organizzazione prevede di avviare il processo di riconoscimento europeo nel 2027. L’obiettivo è rendere il programma pienamente operativo e integrato con il registro dell’UE entro la fine del 2028.

La seconda fase si basa su un progetto pilota che ha generato 110 valutazioni del bilancio di carbonio relative a circa 20.000 ettari di oliveti in 16 paesi.

Ciascuna valutazione ha messo a confronto le emissioni di gas serra derivanti dalle attività agricole con l’anidride carbonica rimossa dall’atmosfera e immagazzinata negli olivi e nel suolo.

Il bilancio risultante, espresso in tonnellate metriche di anidride carbonica equivalente per ettaro all’anno, indica se un oliveto è una fonte netta di emissioni o un pozzo netto di assorbimento del carbonio.

Questi calcoli costituiscono la base per determinare quanti crediti di carbonio possa generare un progetto di olivicoltura. Ogni credito rappresenta generalmente una tonnellata metrica di anidride carbonica equivalente rimossa dall’atmosfera o il cui rilascio è stato impedito, dopo che il risultato è stato verificato e certificato in modo indipendente.

Secondo Polo Palomino, il progetto pilota ha confermato le conclusioni di precedenti studi di modellizzazione condotti dal CIO, che stimavano che gli oliveti potessero sequestrare in media circa 4,16 tonnellate metriche di anidride carbonica equivalente per ettaro all’anno.

«Tale cifra è stata confermata attraverso processi di validazione e certificazione esterni, utilizzando i dati primari forniti da 110 rapporti registrati sulla piattaforma», ha dichiarato a Olive Oil Times.

Polo Palomino ha affermato che il progetto pilota ha inoltre dimostrato un diffuso interesse per il carbon farming in tutto il settore olivicolo. Ha inoltre evidenziato che la piattaforma digitale dell’IOC è in grado di fornire «una valutazione solida e accurata del bilancio di carbonio in diversi sistemi di coltivazione dell’olivo».

La piattaforma rimane accessibile gratuitamente a coltivatori, cooperative e altri operatori del settore olivicolo. Gli utenti possono calcolare il bilancio di carbonio dei singoli oliveti e simulare in che modo i cambiamenti nelle pratiche agricole potrebbero migliorare le loro prestazioni ambientali.

Mentre il progetto pilota si è concentrato sulla misurazione e la convalida del sequestro del carbonio, la seconda fase si concentrerà sulla creazione dell’infrastruttura istituzionale e tecnica necessaria per certificare e registrare i crediti di carbonio volontari.

«Nel corso del progetto, manterremo uno stretto dialogo con la Commissione europea con l’obiettivo di ottenere il riconoscimento ai sensi di questo regolamento», ha affermato Polo Palomino.

«Il nostro obiettivo è garantire che i crediti generati nell’ambito del programma del CIO raggiungano il massimo livello possibile di credibilità e, di conseguenza, il massimo valore sul mercato», ha aggiunto.

L’Unione europea è membro dell’IOC nell’ambito dell’attuale Accordo internazionale sull’olio d’oliva e le olive da tavola dal 2017.

Si prevede inoltre che la tecnologia blockchain venga integrata nel processo di registrazione.

«L’IOC sta attualmente partecipando a un progetto pilota guidato dalla Direzione Generale per i Servizi Digitali e dalla Direzione Generale per l’Azione per il Clima della Commissione Europea, che esplora l’uso della tecnologia blockchain per l’emissione di crediti di carbon farming insieme ad altri casi d’uso», ha affermato Polo Palomino.

«Grazie a questa iniziativa, stiamo acquisendo un’esperienza diretta su come i sistemi di certificazione possano generare token digitali che vengono automaticamente registrati in un registro pubblico gestito sull’infrastruttura blockchain dell’UE», ha aggiunto.

L’IOC prevede che questa esperienza gli consentirà di integrare la blockchain nel proprio sistema di certificazione senza dover sviluppare da zero una piattaforma dedicata.

Secondo Polo Palomino, la visione più ampia dell’IOC è quella di creare un ambiente digitale in grado di gestire l’intero ciclo di vita di un progetto di crediti di carbonio.

«Il nostro obiettivo è fornire un ambiente tecnologico semplice da utilizzare, trasparente, solido e affidabile sia per i generatori che per gli acquirenti di crediti di carbonio», ha affermato.

Il sistema dovrebbe coprire la registrazione degli operatori, l’invio dei dati relativi ai progetti, la certificazione, la generazione di token digitali e la registrazione dei crediti di carbonio nel registro pubblico dell’UE per gli operatori europei.

«Per gli operatori al di fuori dell’UE, o per gli operatori europei che desiderano scambiare i propri crediti su altri mercati, il sistema consentirà anche la registrazione su altri mercati internazionali riconosciuti delle emissioni di carbonio», ha dichiarato Polo Palomino.