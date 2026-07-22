EU、農家への緊急支援として5億4000万ユーロを承認

欧州連合（EU）は、5億4000万ユーロの緊急農業支援を承認し、肥料やエネルギーの価格高騰に対応する各国政府向けの資金調達手段を拡充した。

欧州の農家にはより多くの資金が提供されるようになる一方、加盟国は、その配分方法や、どの農業分野・生産者が最も緊急に支援を必要としているかを決定する上で、より大きな裁量権を持つことになる。

中東危機に伴う肥料やエネルギーコストの高止まりに対応するため、欧州連合（EU）は、重大な農業危機に対処するために用いられる緊急基金である農業準備金から5億4000万ユーロを拠出している。

また、EUは、共通農業政策（CAP）の資金活用において各国政府により大きな柔軟性を与える規制改正も採択した。CAPは、EUの農業補助金および農村開発資金の主要な制度である。

この改正により、各国政府は農家への支払いを前倒ししたり、利用可能な資金の用途を変更したり、一時的な流動性支援を確立したりすることが可能となる。

7月17日、加盟各国は、EU全27加盟国に5億4,000万ユーロを配分するという欧州委員会の提案を承認した。

フランスが1億710万ユーロで最大の配分を受け、次いでポーランドが6,660万ユーロ、ドイツが6,030万ユーロとなる。

EU内の主要なオリーブオイル生産国の中では、スペインが5,020万ユーロ、イタリアが4,560万ユーロ、ギリシャが2,080万ユーロ、ポルトガルが950万ユーロ、キプロスが150万ユーロを受け取ることになる。

この危機対策により、各国政府は独自の優先順位を設定するための大きな裁量権が与えられている。各国は、EUからの拠出額の最大200％に相当する国内資金を、割り当て額に上乗せすることができる。

欧州委員会は、この資金が、肥料やエネルギーコストの高騰に伴う経済的損失を最も被った農家を補償するものであると述べた。

加盟国は、客観的かつ非差別的な基準を用いて優先順位を定め、市場の歪みを回避するとともに、同一の損失に対して農家が二重に補償を受けないよう確保しなければならない。

各国政府は、どの生産者が最も深刻な影響を受けたか、各生産者が受け取る金額、および特定の部門、製品、生産システムを優先すべきかどうかを決定する。

各国の支援制度の設計により、オリーブ農園が支援対象となるかどうか、および支払額の算定方法が決定される。

加盟国は、2027年2月28日までに緊急支援金を配分しなければならない。欧州委員会は、農家が2027年の生産シーズンに先立ち、まもなく購入や生産に関する決定を下さなければならないため、迅速な対応が必要であると述べた。

5億4,000万ユーロの配分に加え、欧州連合理事会は、現行の共通農業政策（CAP）の下で各国政府が利用できる選択肢を拡大する別の規則を採択した。

これら2つの措置は異なる資金調達ルートに依存しているものの、いずれも肥料やエネルギーコストの高騰に対するEUの包括的な対応の一環をなしている。

この規則は、肥料やその他の生産コストの上昇により最も大きな影響を受けている農家に対し、農村開発プログラム内に一時的な資金供給スキームを設けるものである。

このスキームは、本来であれば未使用のまま残ってしまう可能性のある欧州農業農村開発基金（EAFRD）の資金で賄われる可能性がある。

EAFRDは、この新たな制度の下で、対象となる公的支出の最大65％を賄うことができる。加盟国は、EAFRDの拠出額の最大200％に相当する追加の国内資金を提供することができる。

支給の迅速化と事務負担の軽減を図るため、支援金はヘクタール当たりの定額として支払われ、各国の共通農業政策（CAP）戦略計画を通じて実施される。

2026年度の申請年度については、同規則により、直接支払いの前払い上限が70％から75％に引き上げられ、加盟国は通常より早くこれらの支払いを実行できるようになる。

また、各国政府は、国内の優先事項や農業部門の状況変化を反映させるため、2027年度の直接支払いの配分額を調整することができる。

今回の措置は、EUが最近、いくつかの国からのアンモニアおよび尿素の輸入関税を一時停止したことに続くものである。この措置は、窒素肥料の供給を確保し、輸入コストを削減することを目的としていた。

関税の停止措置が肥料の価格と供給を対象としているのに対し、新たに承認された財政措置は、直接支援、前払い、および農業資金の活用における柔軟性の拡大を通じて、農家がすでに感じている圧力を緩和することを目指している。

欧州委員会は、これらの取り組みを、国内生産の強化、供給源の多様化、そして地政学的およびエネルギー市場の混乱に対する欧州の脆弱性の軽減を目的とした、より広範な肥料行動計画の一環であると説明している。

農業団体は、欧州での承認から各国の具体的な支援策への迅速な移行を政府に強く求めている。

アイルランド農民協会のフランシー・ゴーマン会長は最近、欧州議会の議員らに対し、5億4000万ユーロ規模の提案が、まだ農家への具体的な支援にはつながっていないと述べた。

同氏は、農家が2026～27年の生産シーズンに向けた肥料を購入する前に確実な見通しが必要であると警告し、断片的な各国ごとの対応ではなく、欧州全体で協調した対応を求めた。

農家や農業協同組合を代表する欧州の統括組織「コパ・コゲカ（Copa-Cogeca）」は、肥料に対するEUの炭素国境調整税だけで、2026年に農家に8億2000万ユーロの負担が生じると試算している。

同団体は、直ちなるセーフガード措置、市場の透明性向上、および2027年の肥料供給を確保するための措置を求めている。

欧州理事会は、これらの措置は加盟国に対し、緊急かつ的を絞った支援を行うための手段を提供すると同時に、肥料のより効率的な利用や、バイオ由来、低炭素、循環型の代替品の導入を促進することを目的としていると述べた。

共通農業政策（CAP）規則の立法手続きはこれで完了した。同規則は、欧州連合官報への掲載の翌日に発効する。