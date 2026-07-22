ギリシャのオリーブ栽培はわずかに回復したものの、長期的な減少傾向は続いている

ギリシャ統計局の最新データによると、2024年のオリーブ園の面積はわずかに増加し、10年続いた減少傾向に歯止めがかかった。一方で、農家からは労働力の高齢化や業界の停滞が懸念されている。

ギリシャ政府の最新のデータによると、他の主要作物の作付面積が減少する中、オリーブの栽培は横ばいを維持している。

先月発表されたギリシャ統計局（ELSTAT）の年次農業調査によると、2024年にはトウモロコシ、綿花、ブドウなどの主要作物の作付面積が縮小したことが明らかになった。 しかし、オリーブ用の耕作面積はわずかに増加し、2023年の692,480ヘクタールから2024年には695,050ヘクタールへと0.4％増となった。

この数字は、オリーブが依然としてギリシャの恒久作物のなかで群を抜いて最も人気のある作物であり、ブドウや核果樹の約10倍の面積を占めていることを裏付けている。

現在、オリーブ園は国内の耕作地総面積の約5分の1を占めており、ギリシャの農家の3分の1が何らかの形でオリーブの栽培に携わっている。

専門家によると、2024年の数値は長年にわたる傾向を裏付けているという。すなわち、ギリシャの農家は、穀物、タバコ、トウモロコシなどの伝統的な畑作作物を放棄し、主にオリーブといった収益性の高い果樹栽培へと移行している。

とはいえ、より長期的な視点で見ると、状況はより複雑だ。過去10年間で、ギリシャのオリーブ園に割り当てられた総面積は、2015年の747,660ヘクタールから2024年には695,050ヘクタールへと縮小し、7％以上の減少となった。

オリーブ園の面積は2015年以降毎年縮小を続けていたが、2024年に0.4％の微増が見られ、ようやく減少傾向に歯止めがかかった。

「ギリシャのオリーブオイル産業は衰退しており、国家による介入は見られない」と、ギリシャ苗木生産者協会のソティリス・サリス会長は述べた。

「ギリシャのオリーブ農家の多くは高齢世代であり、若い世代が後を継ぐ兆しは見られない」と同氏は付け加えた。「オリーブ栽培に転向する農家もいるかもしれないが、コストの上昇が障壁となっている。全国的に、手入れが行き届かないオリーブ園が増えているのが現状だ」

オリーブ栽培地の減少は、人口動態の悪化、農家への研修不足、高い生産コスト、そしてますます不安定化する天候に起因する、ギリシャの農業部門全体における広範な衰退を反映している。

アナリストらの推計によると、この部門が競争力を維持するためには、今後数年のうちに65歳以上のギリシャ人農家約20万人を、若い後継者に引き継がせる必要があるという。

「ギリシャの農業部門はまさに転換点に立っている」と、アテネの研究・政策機関「ディアネオシス（Dianeosis）」の研究者たちは、2026年の同部門に関する分析報告書で記している。

「この国には、独自の土壌や気候条件、豊かな生物多様性、原産地呼称保護（PDO）認定を受けた高品質な農産物、そして特定の作物や畜産における長い伝統といった、真の強みがある」と報告書は指摘している。

「一方で、生産基盤の高齢化、土地の細分化、研修の不十分さ、インフラの不足、気候変動による圧力の増大、そして国家が農業部門の発展に向けた安定した環境を提供できていないことなどから、これらの強みだけでは農村開発のための十分な条件とはならない」