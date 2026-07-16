ブラジル、最高級オリーブオイルを区別するためのプレミアム認証制度を導入

ブラジルで新たに導入された認証プログラムは、生産者が消費者の信頼を築き、国産オリーブオイルを輸入品と差別化を図ることを目指し、エクストラバージンカテゴリーをはるかに上回る品質基準を設定している。

「現在、海外から輸入されるものの多くは、エクストラバージンオリーブオイルと呼ぶには程遠いものです。 『超高級エクストラバージンオリーブオイルを市場に紹介し、ブラジルの消費者に最高品質のオリーブオイルの味わいを理解してもらうことが目的だ』と、ブラジルオリーブオイル生産者協会（Ibraoliva）のフラヴィオ・オビーノ会長は『Olive Oil Times』に語った。

ブラジル最大のオリーブオイル生産州であるリオグランデ・ド・スル州において、イブラオリバは「セロ・プレミアム・オリジェム・エ・クアリダデ RS（Selo Premium Origem e Qualidade RS）」という認証プログラムを開発した。このプログラムは、エクストラバージンを基準としつつ、それよりもはるかに厳しい品質基準を満たすオリーブオイルを認定するものである。

2年目を迎えたこのプログラムは、同州内で栽培・搾油されたオリーブから生産されたエクストラバージンオリーブオイルの個々のロットについて、このカテゴリーに従来求められてきた基準を上回る品質パラメータを満たすものを認証するものである。

プログラムの規則に基づき、オリーブ搾油所はブラジル農業省および、高付加価値の地元産品を認定する州のプログラム「プロドゥトス・プレミアム（Produtos Premium）」に登録されている必要がある。

評価では、オリーブの産地、物理化学的特性、および官能品質が考慮される。エクストラバージンオリーブオイルの遊離酸度は最大0.8％まで許容されるが、「プレミアムシール」の認定を目指すオイルは0.3％を超えてはならない。

オビノ氏はまた、K232、K270、ΔKを含むより厳格な紫外線吸収パラメータに加え、欠陥ゼロという官能要件、および未熟・熟成を問わずフルーティーさの中央値が少なくとも3以上であることも挙げた。これは、新鮮さと高品質なエクストラバージン基準との整合性を示している。

申請にあたり、生産者は各ロットから250ミリリットルのボトル2本を提出する。ボトルは「イブラオリバ（Ibraoliva）」製を使用し、市販のラベルは貼らないが、ブランド名、ロット番号、および単一品種かブレンドかを明記する。1本は分析に用いられ、もう1本は対照サンプルとして保管される。官能検査で欠陥が認められた場合、そのロットは失格となる。

オビノ氏によると、このプログラムの最大の特徴は、生産者全体ではなく個々のロットに対してシールが授与される点にある。

「これは極めて重要な点です。個々のロットを特定できなければならないからです」とオビノ氏は述べた。「ここでは、シールを複製するような奇跡は起こりません。 特定のロットが物理化学的および官能検査を経て、そのロットのみがプレミアムシールを授与されます。生産者は、このシールを他のロットや、認証を受けていないオリーブオイルに使用することはできません。それは、単一で特定可能なロットでなければなりません。」

オビノ氏によると、このアプローチにより、生産者の全製品群に広く賞が適用されることで生じる混乱を回避できるという。「時折、生産者が自社の最高級オリーブオイルを国際コンクールに出品して受賞し、その後、そのメダルを自社が生産するあらゆるオリーブオイルに使用してしまうことがあります。私たちのシステムでは、シールは特定可能なロットに厳格に紐付けられています」と彼は述べた。

オビノ氏にとって、このシールは単なるマーケティングツール以上のものです。これは、依然として輸入品が支配的な市場において、国産オリーブオイルへの信頼を築き、消費者を啓発するための、より広範な取り組みの一環です。ブラジルの生産者は、価格や生産量において大規模な海外サプライヤーと競争できないため、同氏は、この業界は品質、トレーサビリティ、そして消費者教育を通じて差別化を図らなければならないと述べました。

「我々の焦点は、完全にスーパープレミアム層にあります」とオビノ氏は語った。「現時点では、購買力が高く、差別化されたオリーブオイルに代金を支払える消費者だけに厳密に焦点を当てています」

この戦略は、カポリヴォ（Capolivo）などの生産者の共感を呼んでいる。同社のマーケティング・コミュニケーション担当ディレクター、カロリナ・カポアニ氏は、この認証は、高品質なブラジル産オリーブオイルを差別化しようとする生産者にとって「単なる認証マーク以上のもの」であると語った。

「これは、リオグランデ・ド・スル州で生産されるオリーブオイルの卓越性を証明する技術的な認定であり、オリーブ園の管理から搾油、瓶詰めに至るまでの取り組みを評価するものです」と、彼女は『Olive Oil Times』に語った。

カポアニ氏は、官能評価のプロセスがこのプログラムの最大の強みのひとつであると述べた。「オリーブオイルは訓練を受けた専門家による分析を受け、フルーティーさ、苦味、辛味といった好ましい特性に加え、欠陥がないかどうかも確認されます」と彼女は語った。 「これにより、消費者は厳格な品質基準を満たした製品を購入しているというさらなる保証を得ることができます」

同氏はさらに、この認証マークが、輸入オリーブオイルは本質的に優れているという長年の認識を変える一助にもなり得ると付け加えた。

「輸入オリーブオイルの方が優れているという歴史的な認識は依然として存在しますが、ブラジルのオリーブオイルが国際的なコンクールで評価され、世界最高水準に匹敵する品質を実証するにつれて、この見方は変わりつつあります」とカポアニ氏は語った。「認証は信頼性を高め、消費者に確かな指針を提供し、地元産品への信頼を強めるものです」

国内生産量は依然として限られているが、2026年産は過去最高を記録すると見込まれている。「私たちには、大規模な工業的生産を行う手段がまったくありません」とオビノ氏は語った。 「しかし、今年はブラジルの過去最高記録を更新する見込みです。ブラジル全土で約150万リットルに達し、当初の予測である100万リットルを上回るでしょう」

「私たちにとってこれは非常に大きな成果です。これまでの最高記録は64万リットルだったからです」と彼は付け加えた。「過去最高記録と比較して100％以上の伸びを見せていますが、それでも国内のオリーブオイル消費量に占める割合はせいぜい2％にとどまります。」

同氏は、この限られた市場シェアこそが、「プレミアムシール」の導入の根拠を裏付けていると主張した。「このターゲット層において、ブラジルの消費量の2％を占めることができれば、残りの98％をスーパーマーケットの棚に並ぶ標準的なオリーブオイルに任せておいても全く問題ない」とオビノ氏は述べた。

小売業者が依然として販売数量に重点を置いているとはいえ、消費者の反応は心強いものだと彼は付け加えた。「当社の調査によると、消費者は『プレミアムシール』の表示に非常に好意的に反応しています」と彼は述べた。「しかし、小売業者は依然として販売数量に重点を置いており、我々はそれを提供することができません。」

「幸いなことに、消費者は自ら知識を深めており、この変化はもはや後戻りできない段階にある。本物の本格的なオリーブオイルを味わった人は、スーパーで販売されている一般的な輸入品にはもう戻らない」とオビノ氏は語った。

同様の議論は欧州でも進行中であり、生産者や業界団体は、スーパープレミアムオリーブオイルを、より広範なエクストラバージンカテゴリーから区別する方法を模索している。

「イブラオリバは、ヨーロッパにおけるスーパープレミアムで高品質なオリーブオイルを求めるこの動きに歩調を合わせ、ブラジルに流入し、何らかの形で地元のスーパープレミアム市場の発展を妨げている極めて低品質なオリーブオイルと明確に差別化することに関心を寄せています」とオビノ氏は述べた。

オビノ氏は気候変動を「巨大な課題」と表現し、「ブラジルはオリーブの生産にとって極めて不利な条件にある」と指摘した。

「生産者が最も多く集中している南部地域では、湿度が高く、冬に安定した寒さが不足している」と同氏は語った。

オビノ氏によると、ブラジルの生産者は搾油段階ではすでに良好な成果を上げており、最大の課題は厳しい気候条件下でオリーブ園において安定した成果を上げることにあります。「第2段階である加工プロセスに関しては、我々の成果はすでに素晴らしいものです」と同氏は述べました。 「我々のオリーブは通常よりはるかに早く収穫される。これによりオリーブオイルの収量は減少するが、オイルの安定性、保存性、および化学的品質が向上する。」

また同氏は、ウルグアイのオリーブ協会との提携、ラテンアメリカ・カリブ海開発銀行（CAF）からの支援、そして国際オリーブ評議会の研究者たちとの協力の可能性を通じて、科学的・技術的な専門知識を強化する取り組みについても強調した。

「私たちの戦略は、すべての人にとっての『すべて』になることではありません」とオビノ氏は締めくくった。「ブラジルが最高級のオリーブオイルを生産できること、そして消費者がそれを識別する手段を持っていることを示すことです。」