ドローンはヨーロッパの伝統的なオリーブ畑の段々畑を救えるのか？

侵食状況のマッピングから収穫物の輸送に至るまで、労働力不足、水不足、生産コストの上昇といった課題に対する実用的な解決策を模索する生産者たちにより、オリーブ農園全体でドローン技術の活用が広がりつつある。

「農業のデジタル化の一環であるドローンや精密農業は、伝統的な山間部のオリーブ農園の競争力を高めるための決定的な原動力となり得る」と、スペインのファンダシオン・JAVの所長、アグスティン・アンドレウ・ガルシア氏は『Olive Oil Times』に語った。

幸いなことに、欧州はついに 、 欧州農業の競争力にとって不可欠な技術を自ら阻害していたことに気づいた ――アグスティン・アンドレウ・ガルシア、Fundación JAV

Fundación JAVは、ヨーロッパ最大のオリーブオイル生産地域であるスペイン南部のハエンを拠点とする、公的非営利のアグリテック・イノベーション・ハブである。同団体は、伝統的な農業におけるデジタル技術と起業家精神の促進に取り組んでいる。

最近の研究によると、ドローンは地中海沿岸のオリーブ栽培地域における土壌劣化の評価において、極めて重要な役割を果たす可能性があることが示唆されている。

他の研究では、山岳地帯のオリーブ園において、作物の状態を監視し、精密管理を支援する上で、ドローンの重要性が高まっていることが強調されている。

生産者たちは、害虫駆除や葉面散布から灌漑管理に至るまで、実務的な作業においてこの技術をますます活用している。

アンドレウ氏によると、デジタル農業は、急な斜面や起伏の激しい地形で作業する生産者が直面する、最も過酷で危険な作業の解決に貢献しているという。

「傾斜や標高差が著しい山岳地帯のオリーブ園では、オリーブミバエ、オリーブガ、ピーコックスポットに対する病害虫防除や葉面散布は、農家にとって特に過酷で複雑、時には危険を伴う作業です」と彼は述べた。

「ドローンは、オートパイロットで飛行するため、傾斜地でも平坦な地形でも同様に効果的に機能するため、この作業を迅速、経済的、かつ効果的に大幅に容易にしてくれます」とアンドレウ氏は付け加えた。

高度なドローンは、害虫の発生や水ストレスの初期兆候を検知できるため、水資源がますます不足している地域において、生産者はより早期に対策を講じ、灌漑を最適化することが可能になる。

「マルチスペクトルカメラを搭載したドローンを使えば、害虫の発生や水ストレスの兆候を早期に検知することが可能であり、山間部のオリーブ園で特に限られている灌漑用水の利用を最適化するのに役立ちます」とアンドレウ氏は述べた。

最近の研究では、研究者らが無人航空機（UAV）による写真測量法を用いて、マルチやバイオチャールの使用を含む持続可能な農法が施された地域の高解像度デジタル地形モデルを作成した。

研究者らは、地形や管理上の変数が土地の劣化にどのように影響するかを分析した。

ドローンから得られたデータは、測定された土壌侵食の変動の最大81％を説明した。研究者らは、侵食は特定のマルチやバイオチャールの施用というよりも、主に自然の地形、特に斜面の急峻さや長さ、および植生被覆によって引き起こされていることを突き止めた。

ギリシャのクレタ島の急峻な丘陵地帯には、段々畑になったオリーブ園が広がっている。

脆弱な農地において、ドローンによる頻繁なモニタリングは、侵食パターンや圃場の状態を評価するための、かつてないほど詳細な情報を提供します。

アンドレウ氏はまた、現在開発中の新たな応用例についても言及した。

「DJI Agras T70やT100のような運搬機能を備えたドローンの場合、急勾配のためにアクセスが非常に困難な地域において、収穫物の運搬にも役立つ可能性があります」と彼は述べた。

Fundación JAVのドローン操縦者養成プログラムから生まれたスタートアップ企業は、すでに幅広い農業作業を実施している。

「これには、植物防疫処理、液体および粒状の葉面施肥、受粉、クサカゲロウや不妊雄の放飼による生物的防除、さらにはマルチスペクトル監視や害虫モニタリングなどが含まれます」とアンドレウ氏は述べた。「収穫物の輸送業務についても現在検討が進められています。」

xFarm Technologiesのミゲル・コルドバ氏によると、こうした機会はもはや大規模な農業企業に限られたものではなくなっているという。

先ごろ開催された「オリーブオイル世界会議」で講演したコルドバ氏は、デジタルプラットフォームのおかげで、中規模の生産者でも圃場をリアルタイムで監視し、灌漑や施肥を最適化し、オリーブミバエの被害を検知し、これまでほとんどの生産者には不可能だった精度で圃場作業を計画できるようになったと語った。

オリーブ園における航空精密システムの利用拡大は、デジタル農業への広範な移行の一環である。

同会議で発表されたデータによると、農業・食品分野におけるデジタルイノベーションへの世界的な投資額は、2025年に21％増加し、115億ドルに達した。

しかし、アンドレウ氏によれば、依然として大きな障害が残っているという。

「主な課題は規制です」と彼は述べた。「残念ながら、ドローンによる空中散布の飛散は極めて正確であるにもかかわらず、欧州の法規制では依然として、ドローンによる処理と航空機による処理との区別がなされていません。」

アンドレウ氏によると、ドローンの散布範囲は約10メートルにとどまるのに対し、トラクター搭載型散布機では約40メートル、航空機では約150メートルに及ぶという。

同氏の見解では、現在の規制枠組みが、地上機械の運用が困難または危険な場所において特に有用となり得る技術の普及を遅らせている。

「幸いなことに、欧州はついに、欧州農業の競争力にとって極めて重要な技術の普及を妨げていることに気づいた」とアンドレウ氏は語った。

同氏は、地上型とドローンによる植物防疫処理の規制上の同等性を高めることを目的として、2025年末に承認された規制改正について言及していた。

導入のその他の障壁としては、農村部の通信環境の悪さ、デジタルプラットフォーム間の相互運用性の低さ、そして農家側の文化的抵抗などが挙げられる。

ドローンで収集されたマルチスペクトル画像や熱画像は、生産者が樹冠の健康状態や果実の発育状況を監視するのにも役立ち、収穫時期に関するより的確な判断を支援する。

しかし、航空データの収集はプロセスの一部に過ぎない。生産者は、画像情報を現場での実践的な判断に結びつけるために、農学者や専門のサービスプロバイダーの支援を必要とすることが多い。

Fundación JAVによると、この技術的アプローチは、伝統的なオリーブ園が直面する複数の課題に対処するための重要な一歩である。

「ドローンや精密農業に代表されるデジタル農業は、この目標達成に不可欠ですが、伝統的なオリーブ園の競争力を維持するためには、複数の分野にまたがる学際的な解決策が必要だと考えています」とアンドレウ氏は述べた。

これには、伝統的なオリーブ園への支援を強化するための欧州連合（EU）の共通農業政策（CAP）の改革に加え、製品の差別化の推進、倫理的表示、カーボンクレジット制度、再生型農業、アグリボルタイクス、そしてデジタル技術を備えた農業サービス企業の活用などが含まれる。

したがって、ドローンは、気候変動、労働力不足、生産コストの上昇という状況下で、伝統的なオリーブ栽培の経済的持続可能性を維持するための、より広範な取り組みの一環をなしている。

アンドレウ氏によると、生産者がドローンを実際に体験すると、その技術に対する態度がしばしば急速に変化するという。

「低コスト、作業の迅速さ、そして実証済みの効果により、導入は非常に急速に進んでいる」と同氏は語った。「また、一度使ってみると病みつきになる。農家が一度試してしまうと、トラクターや従来の噴霧器に戻ることはもうないだろう。」