果実の落果により、スロベニア・イストリア地方のオリーブ収穫を控えて不透明感が高まる

収穫を控えて、果樹栽培農家が果実の早期落果を評価する中で、熱ストレス、乾燥した天候、害虫、および果樹園の管理状況が検討されている。

スロベニアのイストリア地方のオリーブ栽培農家からは、猛暑と乾燥した天候が続いたことを受け、果実の早期落果が報告されており、同地域の今後の収穫に対する懸念が高まっている。

コペルやイゾラの背後に広がる段々畑の丘では、何千もの小さな青オリーブが木から落ちている。研究者や生産者によると、この被害は新たに発生した病気によるものではなく、熱ストレス、干ばつ、害虫被害、そして果樹園の管理方法が複合的に作用した結果である可能性が高いという。

「数年前からこの地域で始まっている気候変動に、オリーブの木が徐々に適応しつつあることも、我々にとっては追い風となっている」と、コペル科学研究センターのオリーブ栽培研究所所長、マヤ・ポドゴルニク氏は『Olive Oil Times』に語った。

高温、干ばつ、害虫の被害

ポドゴルニク氏によると、広範囲にわたる果実の落果は、6月に始まった極端な暑さと干ばつの複合的な影響によるものだという。

高温や水ストレスは木を弱体化させ、日和見的な真菌感染症や、チャバネカメムシなどの害虫に対する感受性を高めてしまう。

専門家は、慎重な灌漑管理などの対策を推奨しているが、スロベニア・イストリア地方の生産者は、公共の水インフラが限られている上、タンクローリーによる送水コストが高く、用水許可の取得手続きも煩雑であるという課題に直面している。

同研究所の研究者ロク・バビッチ氏は、一部の果樹園では果実が急速に落下していることを認めたが、地域によって状況は大きく異なると述べた。

「この現象に直面している農家の中には声を大にして訴える人もいれば、果実が十分に実っている農家は不満を言わず、静観している」と彼は語った。

バビッチ氏は、オリーブの木は一般的に乾燥した環境によく適応しているため、干ばつだけではこの被害を説明できないと主張した。また、剪定の遅れや予防処置の不十分さが、一部の果樹園における問題の一因となっている可能性があると述べた。

落果 果実の落果とは、成長中のオリーブの実が木から時期尚早に落ちる現象であり、多くの場合、高温、干ばつ、害虫、受粉不良、あるいはその他のストレス要因によって引き起こされる。ある程度の落果は、木が自然に適応する過程の一部として正常なものだが、過度な損失は最終的な収穫量を減少させる可能性がある。

「農家はオリーブの木に十分な手入れをしておらず、剪定が遅すぎる上、オリーブミバエ対策以外の防除措置を全く講じていない」と同氏は述べた。

バビッチ氏は、チャバネカメムシを含むカメムシ類による食害が、成長中のオリーブの実を弱らせ、その結果、極端な暑さの時期に落果を招く可能性があると指摘した。

さらに、開花約1ヶ月前の予防措置として、許可されている地域では硫黄やデルタメトリンをベースとした防除を行うことで、このリスクを低減できると付け加えた。生産者は、植物保護剤を散布する際、地域の規制および製品ラベルの指示に従わなければならない。

地域ごとのオリーブ園で異なる結果

マレジゲ近郊のバビチ村にあるバビッチ家のオリーブ園では、果実の落果は比較的少ない。

「私たちのオリーブ園は順調です。父のサンディは毎日現場にいます」とロック・バビッチ氏は語り、果実の落果率を約5％と推定し、これは正常な生物学的プロセスであると説明した。

栽培者兼搾油業者のサンディ・バビッチ氏は、最近の点検では、木に若干の水分ストレスの兆候は見られたものの、オリーブは健康そうに見えたと語った。

彼は、損失が限定的だった理由を、タイミングを慎重に計った施肥と害虫防除措置によるものだと説明した。

「果実が胡椒粒ほどの大きさになったら、デルタメトリンを含む『デシス』を散布します」と彼は語った。「エンドウ豆ほどの大きさに達したら、『シヴァント・プライム』に、バイオ刺激剤、窒素、リン、カリウム、アミノ酸を併用します」

バビッチ氏によると、水1,000～1,200リットルあたり2キログラムの葉面肥料を散布し、微量栄養素も葉面散布で2回供給しているという。

さらに、果樹園の立地も一定の保護効果をもたらしている可能性があると付け加えた。果樹園は森林と、ドラゴニャ川の支流であるルカヴァ川の近くに位置しており、そこでの空気の流れが、夏の極端な暑さを和らげるのに役立っているという。

有機農場「ロンカルド」のオーナー、ミラン・アダミッチ氏も、イゾラ近郊の海抜約100メートルの場所に位置する自身のオリーブ園で、同様に被害が限定的だったと報告した。

「オリーブ園で特に深刻な事態が起きているとは思いません」と彼は語った。「私のオリーブ園での果実の落果率は5％未満です」

イゾラ近郊のロンカルドにある一族のオリーブ園で、マルティン・アダミッチ氏。（写真：ヤカ・イヴァンチッチ）

一部の生産者とは異なり、アダミッチ氏は、自身のオリーブ園ではカオリン粘土が経済的にも実用的にも効果的ではないと判断したため、使用していないと語った。

「カオリンによる防除は費用がかかり、手間もかかる」と彼は語った。「雨が降るたびに処理を繰り返さなければならない上、実際に試してみたが、違いは感じられなかった。また、一度は噴霧器を破損させ、修理費として150ユーロを支払ったこともある」

その代わりに、アダミッチ氏は有機栽培規則で認められた殺虫剤に頼っている。彼と息子のマーティン氏は、オリーブオイル事業も営み、オリーブ関連の観光事業を展開する一方で、生産コスト、樹木の栄養管理、病害虫防除を綿密に管理している。

収穫の見通しは依然として不透明

つい最近まで、生産者たちはスロベニア・イストリア地方の搾油所が昨年よりもかなり多くのオリーブを加工すると予想していた。しかし、その後、果実の落果が報告されたことで不確実性が高まっている。とはいえ、生産者たちは、状況は果樹園ごとに異なるとして注意を促している。

サンディ・バビッチ氏は、今シーズンの状況は概ね前シーズンと似ていると述べた。彼は、簡単な目視評価を用いて収穫見込みを推定している。

「木の一箇所に一度に20～30個のオリーブが見えれば、収穫は良好だ」と彼は語った。

アダミッチ氏もまた、収穫前に結論を出すことには慎重であるべきだと指摘した。

「真の結果が分かるのは、シーズン終盤にオリーブが収穫され、オイルが搾られてからになります」と彼は語った。「その時点で初めて、実際にどれだけの成果を上げたかが分かるのです。それ以外はすべて推測に過ぎません。」

一方、同研究所では、急勾配の段々畑向けの自律走行機器や、熱ストレスを予測するために設計された人工知能モデルなど、新しい技術の検討を進めている。

早すぎる落果の報告があるものの、生産者たちは、生産量への最終的な影響は、果樹園の立地、害虫の被害状況、降雨量、そして今シーズンの残りの期間における管理状況次第だと述べた。