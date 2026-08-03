シチリア島のクリミティ山脈の麓で、ある家族経営のワイナリーが未来を見据えている

シチリア島南東部で5代続く生産者が、一族の荘園を再生させると同時に、オリーブオイルの品質向上、持続可能性、そして教育への投資に取り組んでいる。

シチリア島南東部では、クリミティ山脈が、イオニア海に向かって傾斜するイブレア高原の最外縁を形成しています。

欧州連合（EU）の「共同体重要地域（SCI）」に指定されているこの地域は、中新世の貝殻堆積物を含む真っ白な石灰岩の地形に、豊かな生物多様性を育んでいる。

「利益のために土地を枯渇させるのではなく、土地を改良し、受け継いだものを、見つけた時よりも良い状態で後世に残すべきです」 ――ジョヴァンニ・ボンフィリオ（アツィエンダ・アグリコラ・サンタ・カトリーニ）

この風景には、古生物学的な発見で知られる洞窟や鍾乳洞、青銅器時代の墓地、ビザンチン時代の岩窟遺跡が点在している。

サンタカトリニは、メリッリ村近くの高地の麓に位置しています。90ヘクタールの敷地のうち、約40ヘクタールは在来品種が植えられたオリーブ園です。

地元のコントラーダにちなんで名付けられたこの農園の名前は、おそらく近くにある岩窟教会に由来していると考えられますが、その教会は現在、わずかな石だけが残っている状態です。

「幼い頃の夏、農場で祖父のガエターノ・ペルーソのあとをついて回っていたおかげで、この土地とこの仕事に恋をしたのだと思います」と、同社の経営を5代目に引き継いだジョヴァンニ・ボンフィリオは語った。

「祖父は並外れて聡明で、創造力に富み、行動力にあふれていました。アイデアの泉のような人で、常に新しく、しばしば革新的なプロジェクトを立ち上げ、いつも何かをいじくり回していました」とボンフィリオ氏は振り返った。

「祖父は私を巻き込み、自分が何をしているのかを説明して、私をその世界に引き込んでくれたのです」と彼は付け加えた。 「私は憧れの念を抱きながら、農場の至る所で彼の後をついて回りました。あらゆるものを見たい、新しいことを発見したいと熱望する好奇心旺盛な子供にとって、断崖や先史時代の遺跡、森に囲まれたこの場所は、まるで巨大な遊び場のような場所でした。そうして、私はこの場所のすべてに心を奪われたのです」

ボンフィグリオは現在、かつて祖父母が住んでいた家に暮らしている。サンタカトリーニで祖父母と過ごした夏は彼に多大な影響を与えたため、同社のウェブサイトは、あの日々を彷彿とさせるセミの鳴き声で始まるようになっている。

その音は、白亜の石積みの塀に囲まれた、オリーブ、アーモンド、イナゴマメ、レモンの木々が育つ、太陽の光をたっぷり浴びた農園を彷彿とさせる。

この農園では、主にノチェッラーラ・エトネア種のオリーブを主体とし、シチリア固有品種であるビアンコリーラ、モレスカ、ノチェッラーラ・メッシーネーゼ、ノチェッラーラ・デル・ベリチェをブレンドしたオーガニックDOPモンティ・イブレ・アリタを生産している。

歴史あるオリーブ園には、約150本の古木が植えられている。1960年代に植えられた2つ目の果樹園は、12メートル×12メートルの広々とした間隔で配置されており、最も新しいオリーブ園では木々の間隔が6メートルとなっている。

「祖父がこの農場を母に引き継ぎ、母は実質的に農場の管理を行い、収穫したオリーブの大部分を販売し続けていました」とボンフィリオ氏は語った。

一方、ボンフィリオ氏は経済学の学位を取得し、大手多国籍企業に就職して15年間勤務した。

「専門家として、私は頻繁に出張し、時には年間90便もの飛行機に乗ることもありました」と彼は語った。「世界中を飛び回る生活でしたが、私の心は常にここ、サンタカトリーニにありました。そこで、私はすべての自由時間と資金を、農場の近代化に注ぎ込んだのです。」

ボンフィグリオ氏は2008年にこのワイナリーの経営陣に加わり、運営の近代化に着手するとともに、さらに20ヘクタールのオリーブ園を植樹した。2015年、彼は以前のキャリアを離れ、サンタカトリーニでフルタイムで働くようになった。

「それまでのキャリアを通じて、私は長い間このことを計画していましたが、一度ランニングマシンに乗ってしまうと、そこから降りるのは難しいものです」と彼は語った。「結局、私は『もう十分だ』と決心したのです」

「私の人生のその一章は終わり、自分の会社と、真に自分のものと言えるものに全身全霊を捧げる時が来たのです」とボンフィグリオは付け加えた。「当初から、高品質なオリーブオイルの生産と海外市場への進出に注力してきました。2022年には、自社所有の搾油所を設立するという夢を叶えました。」

ボンフィグリオ氏は、最新のオリーブオイル搾油技術を備えた「Mori-Tem」搾油システムを自ら操作している。

収穫は一般的に気温がまだ高い9月に始まるため、一体型冷却装置により、抽出工程を一定の温度に保つことができる。

「品質こそが私の個人的な哲学の核心です」とボンフィグリオ氏は語った。「何をするにしても、可能な限り最善の方法で取り組むよう努めています。」

「自社製油所を持つ前から、私は最も近い製油所とは取引せず、最高の品質を求めて遠くまで足を運んでいました」と彼は付け加えた。「この地域に対する私のビジョンも、同じ基準に基づいています。この地は素晴らしいテロワールと健全な環境に恵まれており、私たちはそれらを保全することに尽力しています。」

この農園では、循環型経済システムの導入に取り組んでいる。二段階式搾油機から出る湿った搾りかすは、一部は敷地内を自由に放牧されている馬の飼料として、一部はオリーブ園の肥料として利用されており、剪定くずを細かく砕いたものも土壌の養分として活用されている。

太陽光発電パネルは、敷地内のエネルギー需要の少なくとも半分を賄っている。

効率的な水管理も、この農園の持続可能性戦略のもう一つの要です。

井戸から汲み上げた地下水は、農場の最も高い位置にある貯水タンクに集められます。そこから重力を利用して配水システム全体に圧力を維持しているため、タンクの補充時を除き、ポンプを使用する必要がありません。

果樹園への灌漑は、蒸発を抑え節水を図るため、夜間に点滴灌漑システムを用いて行われます。

また、水路網によって、敷地内の建物の屋根やテラスから雨水を収集し、かつての石切り場に造られた池に接続された地下タンクへと導いています。

この貯水池はまだ稼働していませんが、将来の緊急事態に備えて水を確保・貯蔵できるよう設計されています。

「当社のキーワードは『本物さ』だと思います。というのも、訪問者や宿泊客から最も頻繁にその言葉を耳にするからです」とボンフィグリオ氏は語った。

「私たちはあまり宣伝をしていないので、ここを訪れる人々は、私たちが提示する以上のものを発見しているのだと思います」と彼は付け加えた。「ゲストに感想を尋ねると、最も一貫して挙がるのは、私たちが提供するものに深い『本物らしさ』を感じているという点です」

かつてボンフィグリオ氏の先祖が使用していた、石臼と圧搾マットを備えた古い製粉所が、今も敷地の中心に建っている。

1880年から1890年の間に設置されたこの製粉所は、ラバの力で稼働し、1950年代に時代遅れとなって使用されなくなるまで使われ続けていた。

「本館のロビーに足を踏み入れると、今でもほぼ稼働可能な状態にあるこの古い機械のおかげで、すぐに歴史の世界に引き込まれるような感覚を覚えます」とボンフィリオ氏は語った。

「70年間も使われていなかった農家を改修中に掃除をしていた時、石臼を押してみたら、まるで昨日動かしたばかりかのように再び回り始めたんです」と彼は付け加えた。「これは壊れないように設計されたものだと感じました」

この歴史的な製油所は現在、この地所が提供する「オリーブオイル観光」プログラムのツアーの目玉となっている。19世紀に建てられた一族のマッセリア（農場邸宅）の改修の際に整備された宿泊施設の隣に建っている。

「この古い製油所は、私たちのオリーブオイル観光活動を通じて、今や第二の人生を送っています」とボンフィリオ氏は語った。「私はこの製油所を利用して、ゲストにこの土地の歴史とオリーブオイルの世界を紹介しています」

「私たちの業界における主な問題は、知識の不足と、オリーブオイルに関する誤った認識が根強く残っていることだと思います」と彼は付け加えた。「そのため、私はオリーブオイル文化の育成と普及に強く取り組んでいます。」

ボンフィリオ氏によると、その文化の中心にあるのは「スチュワードシップ（土地の適切な管理）」だという。

「利益のために土地を荒廃させてはならず、むしろ土地を改良し、受け継いだものを、受け継いだ時よりも良い状態で後世に残すべきです」と彼は語った。「私にとって、これこそがすべての人にとってより良い未来を切り開く鍵であり、私が息子に伝えようとしていることでもあります。」

「私が子供の頃と同じように、息子も私の足跡をたどってくれることを願っている」とボンフィグリオ氏は付け加えた。「もちろん、彼が幸せになれる道なら、自由に選んでほしいと思っている。」