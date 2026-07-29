オリーブオイル・アカデミー、北欧での研修を拡大

クリスチャンヌ・ノールダーメール・ファン・ローは、北欧全域でオリーブオイルに関する知識の普及と官能評価の研修の拡大に取り組んでいます。

クリスチャンヌ・ノールダーメール・ファン・ルーがオリーブオイルに興味を持つようになったのは、夫と共にウンブリア州で、手入れが行き届いていないオリーブ園付きの家を購入したことがきっかけだった。

「私たちはオリーブの木について何も知りませんでした」と彼女は語った。「家とその周辺の土地が欲しかったのですが、オリーブ園をどう扱えばいいのか分からなかったのです。」

オリーブ園の整地が終わり、再び生産が再開されると、彼女はオリーブの収穫を始め、栽培、搾油、そして官能評価についてさらに学び始めました。

その後、ノードメール・ファン・ルーはロンドンで開催された『オリーブオイル・タイムズ』のソムリエ認定プログラムに参加し、スペインやイタリアでもさらに感覚評価の研修を積んだ。

現在、彼女は認定オリーブオイル・ソムリエであり、オリーブオイルおよびテーブルオリーブの専門テイスティング担当者として活動するほか、オランダの「ザ・オリーブオイル・アカデミー」の事務局長も務めている。

彼女の仕事は主に、北欧の消費者や食品専門家たちの間で、エクストラバージンオリーブオイルに対する理解が不足しているという課題に取り組むことに焦点を当てている。

彼女は、多くの消費者がオリーブオイル生産国に一般的に見られるような味覚の基準を身につけておらず、苦味やピリッとした刺激を好ましくないものと解釈してしまう可能性があると指摘した。

「最も顕著な知識のギャップの一つは、『マイルド』なオリーブオイルこそが最高のオリーブオイルだという考えです」とノールダーメール・ファン・ルー氏は語った。「人々は、苦味やピリッとした刺激が欠陥ではなく、むしろ良い特性であることを知らないのです」。

その他の一般的な知識のギャップとしては、鮮度、保存方法、料理との相性、そしてオリーブオイル間の大幅な価格差の理由などが挙げられる。

「オリーブオイルは、オレンジジュースと同じように果汁の一種です」と彼女は述べた。「光や熱、酸素の影響を受けますが、人々はそれを知りません。」

ノールダーメール・ヴァン・ルー氏は、消費者が生産者、品種、産地、製造方法、そして官能的特性を理解すれば、オリーブオイルをより高く評価するようになるだろうと考えている。

彼女は、北欧におけるこの業界の発展を、ワインやコーヒーに関する消費者の知識が徐々に高まってきた過程に例えている。

このアプローチは、「ザ・オリーブオイル・アカデミー」が開発したプログラムの基盤となっており、その中には「オリーブオイル・タイムズ・エデュケーション・ラボ」との提携も含まれています。

「オリーブオイル・ソムリエ認定プログラム」の欧州第2回開催は、2026年9月14日から18日まで、オランダのス・ヘルトゲンボッシュにある「Jamfabriek」で行われる。

参加者を30名に限定したこの5日間のコースでは、官能評価、オリーブの栽培と搾油、健康と栄養、料理への応用、品質管理、包装、表示、および欧州の規制について学びます。

参加者は、世界各国の産地から集められた100種類以上のオリーブオイルをテイスティングし、プロ仕様の厨房で実践的なフードペアリング演習を行います。

また、熟したバナナ、アボカド、アーティチョーク、コショウ、ローズマリーなどの食材を用いたアロマテーブルもプログラムに含まれており、参加者がより幅広い官能評価の語彙を身につけることを目的としています。

また、アカデミーでは、年次会合や講師・その他の専門家からなるネットワークへのアクセスを通じて、受講生がコース修了後も実践を継続できるよう支援しています。

オンラインの「テスターズ・クラブ」では、研修を受けたソムリエが、経験豊富なパネルリーダーや講師が主導するセッションの中で、同じサンプルを評価することができます。

ノールダーメール・ファン・ルー氏は、感覚的な認識や語彙は定期的に使用しないと衰えてしまうため、継続的な練習が重要だと述べています。また、グループでのテイスティングでは、文化的背景がオリーブオイルの知覚にどのように影響するかも示されます。

さらなる研修を希望する参加者のために、アカデミーは2026年9月12日と13日にジャムファブリークにて「キュレーターズ・テイスティング」を開催する。

この2日間のプログラムでは、高品質なエクストラバージンオリーブオイルに関連する要因を検証し、実験室分析、搾油技術、揮発性化合物、料理との組み合わせ、健康効果の伝達に関するセッションが行われます。

また、アカデミーでは、オリーブオイル業界の構造や経済に関するオンライン講座のほか、シェフ、レストラン、料理学校向けの研修プログラムも開発しています。

「高級レストランでは、一般的にオリーブオイルに関する知識やその使い方がより深く理解されています」とノールダーメール・ファン・ルー氏は述べました。「一方、一般のレストランでは、依然として知識が著しく不足しています。」

同氏によると、小売業界でも同様の課題が残っており、多くのスーパーマーケットの棚では「マイルド」と謳われた製品が依然として主流を占めており、高品質なオリーブオイルは専門店やオンライン販売業者を通じて入手されるケースが一般的だという。

ノールダーメール・ファン・ルー氏は、北欧におけるオリーブオイルへの関心は今後も高まると予想しているが、消費の増加を品質への理解の深化につなげるためには、啓発活動が必要だと述べた。

「問題はコミュニケーションと情報です」と彼女は語った。「消費者、小売業者、そして関係者全員に対して啓発活動を行う必要があります。」