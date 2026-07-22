A União Europeia aprova €540 milhões em ajuda de emergência para os agricultores

A União Europeia aprovou €540 milhões em ajuda agrícola de emergência e ampliou as opções de financiamento para os governos que estão lidando com os altos custos dos fertilizantes e da energia.

Os agricultores europeus estão passando a dispor de mais recursos financeiros, enquanto os Estados-membros terão maior liberdade para decidir como esses recursos serão distribuídos e quais setores agrícolas e produtores precisam de apoio com maior urgência.

Em resposta aos custos persistentemente elevados de fertilizantes e energia, ligados à crise no Oriente Médio, a União Europeia está disponibilizando 540 milhões de euros de sua reserva agrícola, um fundo de emergência utilizado para lidar com grandes crises agrícolas.

A UE também adotou alterações regulatórias que conferem aos governos nacionais maior flexibilidade no uso dos recursos da Política Agrícola Comum (PAC). A PAC é o principal sistema do bloco para subsídios agrícolas e financiamento do desenvolvimento rural.

As alterações permitem que os governos adiantem pagamentos aos agricultores, redirecionem os recursos disponíveis e estabeleçam apoio temporário à liquidez.

Em 17 de julho, os Estados-membros aprovaram a proposta da Comissão Europeia de distribuir 540 milhões de euros entre todos os 27 Estados-membros da UE.

A França receberá a maior parcela, no valor de 107,1 milhões de euros, seguida pela Polônia, com 66,6 milhões de euros, e pela Alemanha, com 60,3 milhões de euros.

Entre os principais países produtores de azeite do bloco, a Espanha receberá 50,2 milhões de euros, a Itália 45,6 milhões de euros, a Grécia 20,8 milhões de euros, Portugal 9,5 milhões de euros e Chipre 1,5 milhão de euros.

A medida de emergência dá aos governos nacionais ampla margem para definir suas próprias prioridades. Eles podem complementar suas verbas com recursos nacionais no valor de até 200% da contribuição da UE.

A Comissão afirmou que os recursos devem compensar os agricultores mais afetados pelas perdas econômicas decorrentes do aumento dos custos de fertilizantes e energia.

Os Estados-Membros devem definir suas prioridades utilizando critérios objetivos e não discriminatórios, evitar distorções de mercado e garantir que os agricultores não sejam indenizados mais de uma vez pelas mesmas perdas.

Os governos nacionais determinarão quais produtores foram mais gravemente afetados, quanto cada um receberá e se determinados setores, produtos ou sistemas de produção devem ser priorizados.

A estrutura de cada programa nacional de auxílio determinará se as propriedades de olivais são elegíveis e como seus pagamentos serão calculados.

Os Estados-Membros devem distribuir a ajuda de emergência até 28 de fevereiro de 2027. A Comissão afirmou que é necessária uma ação rápida, pois os agricultores em breve terão que tomar decisões de compra e produção antes da safra de 2027.

Além da alocação de 540 milhões de euros, o Conselho da União Europeia aprovou um regulamento separado que amplia as opções disponíveis aos governos no âmbito da atual PAC.

Embora as duas medidas se baseiem em canais de financiamento diferentes, ambas fazem parte da resposta mais ampla da UE aos elevados custos de fertilizantes e energia.

O regulamento cria um esquema temporário de liquidez no âmbito dos programas de desenvolvimento rural para os agricultores mais afetados pelo aumento dos custos dos fertilizantes e de outros fatores de produção.

Ele poderá ser financiado com recursos do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural que, de outra forma, poderiam permanecer não utilizados.

O FEADER poderá financiar até 65% das despesas públicas elegíveis no âmbito do novo mecanismo. Os Estados-Membros poderão fornecer financiamento nacional adicional de até 200% da contribuição do FEADER.

Para acelerar a distribuição e reduzir a carga administrativa, o apoio poderá ser pago como um valor fixo por hectare e implementado por meio de planos estratégicos nacionais da PAC.

Para o ano de solicitação de 2026, o regulamento eleva o adiantamento máximo sobre os pagamentos diretos de 70% para 75% e permite que os Estados-Membros efetuem esses pagamentos mais cedo do que o habitual.

Os governos também podem ajustar suas alocações de pagamentos diretos para 2027 a fim de refletir as prioridades nacionais e as mudanças nas condições de seus setores agrícolas.

As medidas mais recentes seguem a recente suspensão, pela UE, das tarifas sobre as importações de amônia e ureia de vários países. A medida teve como objetivo aumentar a disponibilidade de fertilizantes nitrogenados e reduzir os custos de importação.

Enquanto a suspensão das tarifas visa os preços e o abastecimento de fertilizantes, as medidas financeiras recém-aprovadas buscam aliviar a pressão já sentida pelos agricultores por meio de assistência direta, adiantamentos e maior flexibilidade no uso de fundos agrícolas.

A Comissão Europeia descreveu as iniciativas como parte de um plano de ação mais amplo para fertilizantes, destinado a fortalecer a produção doméstica, diversificar o abastecimento e reduzir a exposição da Europa a perturbações geopolíticas e no mercado de energia.

As organizações agrícolas têm pressionado os governos para que passem rapidamente da aprovação europeia para a implementação prática de programas nacionais de auxílio.

O presidente da Associação de Agricultores da Irlanda, Francie Gorman, disse recentemente aos membros do Parlamento Europeu que a proposta de 540 milhões de euros ainda não havia gerado apoio tangível para os agricultores.

Ele alertou que os agricultores precisavam de certeza antes de comprar fertilizantes para a safra de 2026-27 e pediu uma resposta europeia coordenada, em vez de ações nacionais fragmentadas.

A Copa-Cogeca, organização europeia que representa agricultores e cooperativas agrícolas, estima que somente a taxa de carbono na fronteira imposta pela UE sobre fertilizantes custará aos agricultores 820 milhões de euros em 2026.

A organização pediu salvaguardas imediatas, maior transparência no mercado e medidas para garantir o abastecimento de fertilizantes para 2027.

O Conselho afirmou que as medidas têm como objetivo dar aos Estados-membros as ferramentas para prestar assistência urgente e direcionada, ao mesmo tempo em que incentivam o uso mais eficiente de fertilizantes e a adoção de alternativas de base biológica, de baixo carbono e circulares.

O processo legislativo para o regulamento da PAC está agora concluído. Ele entrará em vigor no dia seguinte à sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.