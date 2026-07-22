Yunanistan’da Zeytin Yetiştiriciliğinde Hafif Bir Canlanma Görüldü, Ancak Uzun Vadeli Düşüş Devam Ediyor

Yunanistan İstatistik Kurumu’nun yeni verilerine göre, zeytinliklere ayrılan arazi alanı 2024 yılında hafif bir artış gösterdi; bu durum, çiftçilerin işgücünün yaşlanması ve sektörün durgunluğuna ilişkin uyarılarına rağmen, on yıldır süren düşüş eğilimini sona erdirdi.

Yeni hükümet verilerine göre, diğer başlıca tarım ürünlerinin payı azalırken Yunanistan’da zeytin yetiştiriciliği istikrarını koruyor.

Geçen ay yayınlanan Yunan İstatistik Kurumu (ELSTAT) yıllık tarım anketi, mısır, pamuk ve üzüm gibi temel ürünlerin yetiştirildiği arazilerin 2024 yılında azaldığını ortaya koydu. Bununla birlikte, zeytin yetiştiriciliğine ayrılan arazi miktarı, 2023'teki 692.480 hektardan 2024'te 695.050 hektara yükselerek yüzde 0,4'lük bir artış gösterdi.

Bu rakamlar, zeytinin Yunanistan’daki kalıcı ekim alanları arasında açık ara en popüler ürün olmaya devam ettiğini ve üzüm bağları veya çekirdekli meyve ağaçlarının kapladığı alanın yaklaşık on katı kadar bir alanı kapladığını doğruluyor.

Zeytinlikler şu anda ülkenin toplam ekili arazisinin yaklaşık beşte birini oluşturuyor ve tüm Yunan çiftçilerin üçte biri bir şekilde zeytin ağacı yetiştiriciliğiyle uğraşıyor.

Uzmanlar, 2024 rakamlarının uzun süredir devam eden bir eğilimi doğruladığını belirtiyor: Yunan çiftçiler, tahıl, tütün ve mısır gibi geleneksel tarla bitkilerini terk ederek, başta zeytin olmak üzere daha kârlı ağaç bitkilerine yöneliyor.

Yine de, daha uzun vadeli bir bakış açısı daha karmaşık bir tablo ortaya koyuyor. Son on yılda, Yunanistan’da zeytinliklere ayrılan toplam arazi alanı, 2015’teki 747.660 hektardan 2024’te 695.050 hektara geriledi; bu, yüzde 7’nin üzerinde bir düşüşe işaret ediyor.

Zeytin bahçeleri, 2015’ten itibaren her yıl küçülmüş, ta ki 2024’teki yüzde 0,4’lük artış bu düşüş eğilimini nihayet durdurana kadar.

Yunan fidan yetiştiricileri birliği başkanı Sotiris Salis, “Yunan zeytinyağı sektörü gerileme sürecinde ve devlet müdahalesi yok” dedi.

“Yunanistan’daki zeytin çiftçilerinin çoğu yaşlı nesilden ve genç neslin bu işi devralacağına dair hiçbir işaret yok,” diye ekledi. “Bazı çiftçiler zeytin yetiştiriciliğine geçebilir, ancak artan maliyetler caydırıcı bir faktör haline geldi. Ülkenin dört bir yanında bakımsız kalan zeytinlikler görüyoruz.”

Zeytinlik alanlardaki azalma, zayıf demografik yapılar, yetersiz çiftçi eğitimi, yüksek üretim maliyetleri ve giderek daha değişken hale gelen hava koşullarının yol açtığı, Yunanistan’ın tarım sektöründeki daha geniş çaplı gerilemeyi yansıtıyor.

Analistler, sektörün rekabet gücünü koruması için önümüzdeki yıllarda 65 yaş ve üzeri yaklaşık 200.000 Yunan çiftçinin yerini daha genç haleflerin alması gerektiğini tahmin ediyor.

Atina’daki Dianeosis araştırma ve politika enstitüsünden araştırmacılar, sektörle ilgili 2026 tarihli bir analizde “Yunanistan tarım sektörü gerçek bir dönüm noktasında” diye yazdı.

Raporda, “Ülkenin gerçek avantajları var: eşsiz toprak ve iklim koşulları, önemli biyolojik çeşitlilik, menşe adı korumalı yüksek kaliteli ürünler ve belirli bitkisel ve hayvancılık alanlarında uzun bir gelenek,” denildi.

“Öte yandan, üretim tabanı yaşlanıyor, araziler parçalı kalıyor, eğitim yetersiz, altyapı eksik, iklimsel baskılar yoğunlaşıyor ve devlet tarım sektöründe kalkınma için istikrarlı bir ortam sağlayamıyor; bu nedenle bu avantajlar kırsal kalkınma için yeterli koşulları oluşturmuyor.”