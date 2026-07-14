Dronlar, Avrupa’nın Geleneksel Zeytin Teraslarını Kurtarabilir mi?

Erozyon haritalamasından hasat nakliyesine kadar, zeytin bahçelerinde drone teknolojisi giderek yaygınlaşıyor; zira üreticiler işgücü sıkıntısı, su kıtlığı ve artan üretim maliyetlerine pratik çözümler arıyor.

“Tarımın dijitalleşmesinin bir parçası olan insansız hava araçları ve hassas tarım, geleneksel dağ zeytinliklerinin rekabet gücü açısından belirleyici bir etken olabilir,” diye konuştu İspanya’daki Fundación JAV’ın direktörü Agustín Andreu García, Olive Oil Times’a.

Neyse ki Avrupa, Avrupa tarımının rekabet gücü açısından hayati önem taşıyan bir teknolojiyi engellediğinin nihayet farkına vardı – Agustín Andreu García, Fundación JAV

Fundación JAV, Avrupa’nın en büyük zeytinyağı üretim bölgesi olan İspanya’nın güneyindeki Jaén’de bulunan, kâr amacı gütmeyen bir tarım teknolojisi inovasyon merkezidir. Kurum, geleneksel tarımda dijital teknolojileri ve girişimciliği teşvik etmektedir.

Son araştırmalar, insansız hava araçlarının (drone) Akdeniz’deki zeytin yetiştirme bölgelerinde toprak bozulmasının değerlendirilmesinde hayati bir rol oynayabileceğini ortaya koyuyor.

Diğer çalışmalar ise, dağlık zeytinliklerde mahsul koşullarının izlenmesi ve hassas yönetimin desteklenmesinde insansız hava araçlarının artan önemine dikkat çekiyor.

Üreticiler, haşere kontrolü ve yaprak gübrelemesinden sulama yönetimine kadar uzanan pratik işlemler için bu teknolojiyi giderek daha fazla kullanmaktadır.

Andreu’ya göre, dijital tarım, dik yamaçlarda ve engebeli arazilerde çalışan üreticilerin karşılaştığı en zorlu ve tehlikeli görevlerin bazılarının üstesinden gelinmesine yardımcı oluyor.

“Eğimlerin ve yükseklik farklarının önemli olduğu dağlık zeytinliklerde, zeytin meyve sineği, zeytin güvesi ve tavus kuşu lekesi ile mücadele amaçlı bitki sağlığı uygulamaları ile yaprak gübrelemesi, çiftçiler için özellikle zorlu, karmaşık ve bazen tehlikeli bile olabiliyor,” dedi.

Andreu, “Dronlar bu işi hızlı, ekonomik ve etkili bir şekilde önemli ölçüde kolaylaştırıyor; çünkü otomatik pilotta çalışan bir drone, eğimli veya düz arazide eşit derecede iyi performans gösteriyor” diye ekledi.

Gelişmiş drone’lar, zararlı salgınlarının ve su stresinin erken belirtilerini tespit edebiliyor; bu da, su kaynaklarının giderek kıtlaştığı bölgelerde yetiştiricilerin daha erken müdahale etmesine ve sulamayı optimize etmesine olanak tanıyor.

Andreu, “Çok spektrumlu kameralarla donatılmış insansız hava araçları sayesinde, potansiyel haşere salgınlarını ve su stresi durumlarını erken aşamada tespit etmek mümkün hale geliyor; bu da, özellikle dağlık zeytinliklerde oldukça sınırlı olan sulama suyunun kullanımını optimize etmeye yardımcı oluyor,” dedi.

Yakın zamanda yapılan bir çalışmada araştırmacılar, insansız hava araçları fotogrametrisini kullanarak, malç ve biyokömür kullanımı da dahil olmak üzere sürdürülebilir uygulamalarla işlenmiş alanların yüksek çözünürlüklü dijital arazi modellerini oluşturdular.

Araştırmacılar, topografik ve yönetim değişkenlerinin arazi bozulmasını nasıl etkilediğini analiz ettiler.

Dronlardan elde edilen veriler, ölçülen toprak erozyonundaki değişkenliğin yüzde 81’ine kadarını açıkladı. Araştırmacılar, erozyonun temel olarak belirli malç veya biyokömür uygulamalarından ziyade, doğal topografya, özellikle de eğimin dikliği ve uzunluğu ile bitki örtüsünden kaynaklandığını tespit etti.

Yamaçlı zeytin bahçeleri, Yunanistan’ın Girit adasındaki dik yamaçlara yayılmıştır.

Hassas tarım alanlarında, sık sık yapılan drone izlemeleri, erozyon modellerini ve tarla koşullarını değerlendirmek için benzeri görülmemiş ayrıntılar sağlar.

Andreu, halen geliştirme aşamasında olan yeni uygulamalara da dikkat çekti.

“DJI Agras T70 veya T100 gibi taşıma kapasitesine sahip drone’lar söz konusu olduğunda, bu drone’lar dik yamaçlar nedeniyle erişimi çok zor olan bölgelerde hasadın taşınmasına da yardımcı olabilir,” dedi.

Fundación JAV’ın drone operatörleri için düzenlediği eğitim programından yetişen girişimler, halihazırda çok çeşitli tarımsal faaliyetler yürütüyor.

Andreu, “Bunlar arasında bitki sağlığı uygulamaları, sıvı ve granül yaprak gübrelemesi, tozlaşma, yusufçuk ve kısır erkek böceklerin salınması yoluyla biyolojik haşere kontrolü ile multispektral gözetim ve haşere izleme yer alıyor” dedi. “Hasat nakliyesi operasyonları ise şu anda inceleniyor.”

xFarm Technologies’ten Miguel Córdoba’ya göre, bu fırsatlar artık sadece büyük tarım işletmeleriyle sınırlı değil.

Kısa süre önce düzenlenen Zeytinyağı Dünya Kongresi’nde konuşan Córdoba, dijital platformların artık orta ölçekli üreticilerin tarlalarını gerçek zamanlı olarak izlemelerine, sulama ve gübrelemeyi optimize etmelerine, zeytin meyve sineği istilalarını tespit etmelerine ve daha önce çoğu üreticinin ulaşamadığı bir hassasiyet düzeyinde tarla operasyonlarını planlamalarına olanak tanıdığını belirtti.

Zeytinliklerde hava kaynaklı hassas sistemlerin giderek yaygınlaşması, dijital tarıma doğru yaşanan daha geniş çaplı bir dönüşümün parçasıdır.

Kongrede sunulan veriler, tarım-gıda sektörüne yönelik dijital inovasyona yapılan küresel yatırımın 2025 yılında yüzde 21 artarak 11,5 milyar dolara ulaştığını gösterdi.

Ancak Andreu’ya göre, hâlâ önemli engeller var.

“En büyük zorluk, mevzuattır,” dedi. “Ne yazık ki, drone ile yapılan püskürtme son derece hassas olmasına rağmen, Avrupa mevzuatı hâlâ drone ile yapılan hava uygulamaları ile uçakla yapılanlar arasında ayrım yapmamaktadır.”

Andreu, bir dronun püskürtme bulutunun sadece yaklaşık 10 metreye kadar uzandığını, buna karşılık traktöre monte edilmiş bir püskürtücünün yaklaşık 40 metreye, bir uçağın ise yaklaşık 150 metreye kadar uzandığını belirtti.

Ona göre, mevcut yasal çerçeve, yerden çalışan makinelerin kullanılması zor veya tehlikeli olduğu durumlarda özellikle yararlı olabilecek bir teknolojinin benimsenmesini yavaşlatıyor.

Andreu, “Neyse ki Avrupa, Avrupa tarımının rekabet gücü açısından hayati önem taşıyan bir teknolojinin önünü tıkadığının nihayet farkına vardı,” dedi.

Andreu, 2025 yılının sonunda onaylanan ve ulusal kuralları, kara araçları ile drone tabanlı bitki sağlığı uygulamaları arasında daha fazla eşdeğerliğe doğru yönlendirmeyi amaçlayan düzenleme değişikliklerine atıfta bulunuyordu.

Uygulamanın önündeki diğer engeller arasında kırsal kesimdeki zayıf internet bağlantısı, dijital platformlar arasındaki sınırlı birlikte çalışabilirlik ve çiftçiler arasındaki kültürel direnç yer alıyor.

Dronlarla toplanan multispektral ve termal görüntüler, üreticilerin bitki örtüsünün sağlığını ve meyve gelişimini izlemelerine yardımcı olarak hasat zamanlaması konusunda daha bilinçli kararlar alınmasını destekleyebilir.

Ancak havadan veri toplama, sürecin sadece bir parçasıdır. Üreticiler, görüntüleri pratik tarla kararlarına dönüştürmek için genellikle tarım uzmanlarına ve uzman hizmet sağlayıcılara ihtiyaç duyar.

Fundación JAV’a göre, bu teknolojik yaklaşım, geleneksel zeytinliklerin karşı karşıya olduğu çok sayıda zorluğun üstesinden gelinmesi yolunda önemli bir adımdır.

Andreu, “Dronlar ve hassas tarımla temsil edilen dijital tarım, bu hedef için hayati önem taşıyor; ancak geleneksel zeytinliklerin rekabet gücünü korumak için çeşitli alanları ele alan çok disiplinli çözümlere ihtiyaç olduğuna inanıyoruz” dedi.

Bunlar arasında, geleneksel zeytin bahçelerine daha fazla destek sağlamak amacıyla Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası’nda yapılacak reformların yanı sıra, daha güçlü ürün farklılaştırması, etik etiketleme, karbon kredisi programları, rejeneratif tarım, agrivoltaik ve dijital donanıma sahip tarım hizmet şirketleri yer almaktadır.

Dolayısıyla insansız hava araçları, iklim değişikliği, işgücü kıtlığı ve artan üretim maliyetleri karşısında geleneksel zeytin yetiştiriciliğini ekonomik olarak sürdürülebilir kılmaya yönelik daha geniş çaplı çabaların bir parçasını oluşturuyor.

Andreu, üreticilerin insansız hava araçlarına karşı tutumlarının, bu teknolojiyi ilk elden deneyimledikten sonra genellikle hızla değiştiğini belirtti.

“Düşük maliyet, uygulama hızı ve kanıtlanmış etkinliği sayesinde bu teknolojinin benimsenmesi çok hızlı oluyor,” dedi. “Ayrıca bağımlılık da yapıyor. Bir çiftçi bunu bir kez denedi mi, artık traktöre ve geleneksel püskürtücülere geri dönmüyor.”