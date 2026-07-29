Zeytin Konseyi, Zeytinlik Karbon Kredilerini Avrupa Piyasasına Sunma Planını İlerletiyor

Uluslararası Zeytin Konseyi, zeytinlik karbon kredisi programını Avrupa Birliği kurallarına uyumlu hale getirmeyi ve 2028 yılı sonuna kadar AB kayıt sistemine entegre etmeyi planlıyor.

Uluslararası Zeytin Konseyi’nin bir programı kapsamında zeytinliklerden elde edilen karbon kredilerinin Avrupa Birliği genelinde satılması bekleniyor.

Üye ülkelerin Karbon Dengesi Projesi'nin ikinci aşamasını onaylamasının ardından Uluslararası Zeytin Konseyi, Olive Oil Times'a yaptığı açıklamada, sertifikasyon programının Avrupa Birliği'nin Karbon Giderimi ve Karbon Tarımı Sertifikasyon Çerçevesi ile tam uyumlu olmasının amaçlandığını doğruladı.

IOC’nin Zeytinyağı Teknolojisi ve Çevre Departmanı Başkanı Juan Antonio Polo Palomino, kuruluşun 2027 yılında Avrupa tanıma sürecini başlatmayı beklediğini söyledi. Programın 2028 yılı sonuna kadar tam olarak faaliyete geçmesi ve AB kayıt sistemine entegre edilmesi hedefleniyor.

İkinci aşama, 16 ülkedeki yaklaşık 20.000 hektarlık zeytinlikleri kapsayan 110 karbon dengesi değerlendirmesi üreten bir pilot projeye dayanmaktadır.

Her bir değerlendirmede, tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan sera gazı emisyonları, atmosferden uzaklaştırılarak zeytin ağaçlarında ve toprakta depolanan karbondioksit miktarıyla karşılaştırıldı.

Sonuçta ortaya çıkan ve hektar başına yıllık metrik ton karbondioksit eşdeğeri cinsinden ifade edilen denge, bir zeytin bahçesinin net emisyon kaynağı mı yoksa net karbon yutağı mı olduğunu gösterir.

Bu hesaplamalar, bir zeytin yetiştiriciliği projesinin ne kadar karbon kredisi üretebileceğinin belirlenmesinde temel oluşturmaktadır. Her bir kredi, sonuç bağımsız olarak doğrulanıp sertifikalandırıldıktan sonra, genellikle atmosferden uzaklaştırılan veya salınması önlenen bir metrik ton karbondioksit eşdeğerini temsil eder.

Polo Palomino’ya göre, pilot uygulama, IOC tarafından yürütülen ve zeytinliklerin hektar başına yıllık ortalama yaklaşık 4,16 metrik ton karbondioksit eşdeğerini tutabileceğini tahmin eden önceki modelleme çalışmalarının sonuçlarını doğruladı.

Olive Oil Times’a verdiği demeçte, “Bu rakam, platformda kayıtlı 110 rapordan elde edilen birincil veriler kullanılarak yapılan harici doğrulama ve sertifikasyon süreçleri yoluyla teyit edilmiştir,” dedi.

Polo Palomino, pilot projenin zeytin sektörü genelinde karbon tarımına yönelik yaygın bir ilgi olduğunu da ortaya koyduğunu belirtti. Ayrıca, IOC’nin dijital platformunun “çeşitli zeytin yetiştirme sistemleri genelinde sağlam ve doğru bir karbon dengesi değerlendirmesi” sağlayabileceğini gösterdi.

Platform, üreticiler, kooperatifler ve zeytin sektöründeki diğer işletmeciler için ücretsiz olarak erişime açık olmaya devam ediyor. Kullanıcılar, tek tek zeytinliklerin karbon dengesini hesaplayabilir ve tarım uygulamalarındaki değişikliklerin çevresel performanslarını nasıl iyileştirebileceğini simüle edebilir.

Pilot proje karbon tutulumunun ölçülmesi ve doğrulanmasına odaklanırken, ikinci aşama gönüllü karbon kredilerinin sertifikalandırılması ve kaydedilmesi için gerekli kurumsal ve teknik altyapının oluşturulmasına yoğunlaşacak.

Polo Palomino, “Proje boyunca, bu yönetmelik kapsamında tanınırlık elde etmek amacıyla Avrupa Komisyonu ile yakın bir diyalog içinde olacağız,” dedi.

“Hedefimiz, IOC programı kapsamında üretilen kredilerin mümkün olan en yüksek güvenilirlik düzeyine ulaşmasını ve dolayısıyla piyasada en yüksek değere sahip olmasını sağlamaktır,” diye ekledi.

Avrupa Birliği, 2017 yılından bu yana yürürlükteki Uluslararası Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Anlaşması kapsamında IOC üyesidir.

Blockchain teknolojisinin de kayıt sürecine dahil edilmesi bekleniyor.

Polo Palomino, “IOC şu anda, Avrupa Komisyonu’nun Dijital Hizmetler Genel Müdürlüğü ve İklim Eylemi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve karbon tarımı kredilerinin verilmesi ile diğer kullanım örnekleri için blok zinciri teknolojisinin kullanımını araştıran bir pilot projeye katılmaktadır,” dedi.

“Bu girişim sayesinde, sertifikasyon programlarının AB blok zinciri altyapısı üzerinde çalışan bir kamu sicilinde otomatik olarak kaydedilen dijital tokenleri nasıl üretebileceğine dair ilk elden deneyim kazanıyoruz,” diye ekledi.

IOC, bu deneyim sayesinde sıfırdan özel bir platform geliştirmeye gerek kalmadan blok zincirini sertifikasyon programına entegre edebileceğini umuyor.

Polo Palomino’ya göre, IOC’nin daha geniş vizyonu, bir karbon kredisi projesinin tüm yaşam döngüsünü yönetebilecek bir dijital ortam yaratmaktır.

“Amacımız, hem karbon kredisi üreticileri hem de alıcıları için kullanımı kolay, şeffaf, sağlam ve güvenilir bir teknolojik ortam sağlamaktır,” dedi.

Sistemin, operatör kaydı, proje verilerinin sunulması, sertifikasyon, dijital token oluşturma ve Avrupa operatörleri için AB kamu sicilinde karbon kredilerinin kaydedilmesini kapsaması bekleniyor.

Polo Palomino, “AB dışındaki operatörler veya kredilerini diğer piyasalarda takas etmek isteyen Avrupalı operatörler için sistem, diğer tanınmış uluslararası karbon piyasalarında da kayıt yapılmasına olanak tanıyacak” dedi.