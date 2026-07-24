西班牙橄榄油行业启动2500万美元的美国市场营销活动

“西班牙橄榄油”组织启动了一项为期三年、耗资2500万美元的宣传活动，旨在提高美国消费者对西班牙橄榄油的认知度。

“西班牙橄榄油”组织启动了一项为期三年、耗资2500万美元的宣传活动，旨在向美国市场推广西班牙橄榄油。

这项名为“All in a Drop”的全国性推广活动在纽约市洛克菲勒中心的一场活动中正式启动，此时距离西班牙在哈德逊河对岸的新泽西州赢得世界杯决赛仅过去几天。活动由厨师兼畅销书作家安迪·巴拉加尼（Andy Baraghani）担任美食指导。

“我们虽然来过这里很多次，但感觉就像是第一次一样。仿佛我们又回到了这里，重新向大家介绍自己。 ”——西班牙橄榄油协会总监特蕾莎·佩雷斯

该计划将结合电视和户外广告，并辅以美食活动、与名厨的合作、内容创作者协作以及数字叙事。活动负责人表示，此举旨在吸引年轻消费者，并鼓励美国人探索西班牙橄榄油的产地、品种及烹饪用途。

组织方借此次发布会之机，向来宾介绍了西班牙的“索布雷梅萨”（sobremesa）传统——即餐后留在餐桌旁交谈、共度时光的习俗。

该活动将这一传统呈现为西班牙饮食文化的体现——在西班牙文化中，用餐不仅被视为进食的场合，更是聚会和加深人际关系的契机。

“就像西班牙足球队一样，不仅围绕个人球星建队，更注重团队协作，[我们]相信最大的机遇仍在前方，”西班牙橄榄油协会（Olive Oils from Spain）总监特蕾莎·佩雷斯（Teresa Pérez）表示。

巴拉加尼（Baraghani）负责准备了发布会上的餐点，并探讨了西班牙特级初榨橄榄油对其烹饪的影响。

“西班牙特级初榨橄榄油与众不同，”他说，“它不仅仅是一种橄榄油，更是一种体验。”

此次推广活动正值美国仍为全球最大且最依赖进口的橄榄油市场之一之际。

据国际橄榄油理事会（IOC）数据显示，2023/24产季美国橄榄油消费量达到39.8万吨，较过去十年增长了22%。

国际橄榄油理事会报告称，鉴于国内产量估计仅为约1万吨，进口橄榄油约占该国消费总量的96%。

根据国际橄榄理事会2026年2月和3月发布的市场报告，2024/25产季美国橄榄油进口量暂定为437,309吨，较上一产季增长20.6%。

其中，西班牙、意大利、突尼斯和土耳其四国合计供应了88.6%的进口量。 该产季期间，美国自西班牙的采购量增长了20.1%，自意大利的进口量增长了19.2%，自突尼斯的进口量增长了33.3%，而自土耳其的进口量则增长了9%。

这些数据凸显了美国市场为何仍是西班牙橄榄油产业的核心。国际橄榄油理事会（IOC）估计，2024/25产季西班牙产量为141.9万吨，较上一产季增长66%。

此次产量回升之前，曾经历了两个因干旱和极端高温而艰难的产季，这些不利因素导致产量大幅下降，并推高了整个行业的价格至历史高位。

“我们是充满信心的供应商，”佩雷斯表示。“虽然我们曾多次参与此类活动，但对我们而言，这仿佛是第一次。就像我们再次来到这里，向大家自我介绍一样。”

“西班牙橄榄油”（Olive Oils from Spain）是西班牙橄榄油跨行业组织的推广品牌，该非营利组织代表种植者、合作社、榨油厂、装瓶商和出口商。

该组织表示，西班牙拥有200多种橄榄品种、34项受保护的原产地名称和地理标志，约有25万个农户家庭从事该行业。

此次推广活动将利用这种多样性，向消费者介绍西班牙橄榄油的各种风味及烹饪用途。活动将重点关注阿尔贝基纳（Arbequina）、皮夸尔（Picual）和霍希布兰卡（Hojiblanca）这三个该国最广为人知的品种。

阿尔贝基纳橄榄油通常以细腻、果香浓郁的风味著称，而皮夸尔橄榄油则往往口感更浓郁，带有苦味和胡椒味。霍希布兰卡橄榄油通常能产出风味均衡、带有草本特性的橄榄油。

推广活动负责人表示，帮助消费者理解这些差异，可能会鼓励他们根据特定食物和烹饪方法选择相应的橄榄油，而不是将橄榄油视为一种单一、千篇一律的产品。

这则电视广告由加拿大裔美国导演安德鲁·德·泽恩执导。此外，还计划在全国各大城市的广告牌、地铁站和公交站投放户外广告。

预计在2026年及以后，还将持续举办更多烹饪活动、推出数字内容，并与厨师及网络创作者开展合作。

佩雷斯表示，该宣传活动将鼓励美国消费者在购买橄榄油时关注其产地和品质。

这笔2500万美元的投资体现了西班牙为巩固其在增长迅速但竞争日益激烈的美国橄榄油市场中的地位所做的努力。