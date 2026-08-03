米勒大师课程重返加州大学戴维斯分校橄榄研究中心

为期三天的课程内容涵盖橄榄油压榨厂的设计、生产、质量保证、副产品管理以及橄榄油压榨厂的运营经济性。

在去年取消之后，“橄榄油大师证书课程”计划于9月9日至11日重返加州大学戴维斯分校橄榄中心。

该课程自2008年以来几乎每年举办，内容涵盖为期两天的教学，内容包括榨油厂设计、橄榄油生产、过滤、副产品管理及经济分析。第三天，学员将参观当地的三家榨油厂。

今年1月就任橄榄中心主任的王赛琳娜表示，该课程面向不同经验水平的学员，包括有意进入该行业的人士和资深生产商。

“课程特别强调如何最大限度地提高质量和盈利能力，”她告诉《橄榄油时报》。

课程将邀请在榨油设备、生产、质量保证和榨油厂运营方面经验丰富的本地及国际讲师。预计阿尔法·拉瓦尔（Alfa Laval）和皮埃拉利西（Pieralisi）的代表将参与其中，来自不同规模榨油厂的生产商也将出席。

王女士表示，该项目旨在满足大小生产商的不同需求，并鼓励学员之间展开讨论。

多位往届学员表示，该课程提供的实用信息后来被他们应用到了橄榄油压榨作业中。

科托橄榄公司（Corto Olive Co.）运营副总裁大卫·加尔西-阿吉雷（David Garci-Aguirre）表示，该课程为进一步学习奠定了基础，并能帮助橄榄油加工商识别其生产流程中的改进方向。

“我多次参加过这门课程，每次都能收获新知识并加深理解，”他说。

邦多利奥（Bondolio）的联合所有人兼首席榨油师马尔科姆·邦德表示，该项目详细探讨了从采摘到撇油的每个榨油阶段。

邦德此前曾将橄榄运往北加州的榨油厂加工多年，之后他与妻子卡伦·邦德决定，希望对生产过程拥有更大的掌控权。

他表示，该课程帮助学员掌握了特级初榨橄榄油生产的相关实践知识，并学会了如何根据不同橄榄品种调整加工方法。

伊尔·菲奥雷洛橄榄油公司（Il Fiorello Olive Oil Company）的老板安·西弗斯（Ann Sievers）表示，她已派员工参加该课程，并向委托她榨油的种植者推荐了该课程。

她认为，生产数据的收集与分析，以及榨油商之间的讨论，是该项目中最有价值的环节。

报名截止日期为9月2日，名额限定为75人。8月10日前报名费为1,000美元（870欧元），此后将上涨至1,200美元（1,040欧元）。