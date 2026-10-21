西班牙提前大选使橄榄油巨头Deoleo的出售变得复杂

西班牙的提前大选使政府对Deoleo出售案的干预蒙上阴影，这使得意大利竞购方科里切利集团（Coricelli Group）的地位更加稳固。

西班牙首相佩德罗·桑切斯决定于11月29日举行提前大选，这给全球最大的橄榄油灌装和销售商Deoleo的出售计划带来了变数。

随着大选临近，此事恐难有进展。 ——DCoop主席安东尼奥·卢克

据智库“欧洲政策中心”称，这位社会党领导人希望将此前因全国住房抗议活动而导致两项紧急住房法令在议会受挫的局面，转化为选举势头，从而确保获得绝对多数席位。

然而，桑切斯这一决定的意外后果可能是削弱了两家竞购Deoleo的西班牙公司的努力。

Deoleo公司拥有Carbonell、Bertolli、Carapelli、Koipe和Maestros de Hojiblanca等品牌，其大股东为CVC Capital Partners。这家总部位于泽西岛的私募股权公司控制着Deoleo S.A.约57%的股份，该公司通过多家子公司开展业务。

意大利家族式橄榄油企业科里切利集团（Coricelli Group）是竞购CVC资本合伙公司持股的领跑者，出价5亿欧元。

然而，西班牙最大的橄榄油生产商DCoop和Acesur曾希望政府能在10月26日截止日期前启动所谓的“反收购保护机制”，以优先支持西班牙买家。

DCoop最初对CVC Capital Partners所持股份的报价为4.7亿欧元，迄今拒绝提高报价。Acesur的报价约为4.6亿欧元。

政府最初曾表示有兴趣让Deoleo回归西班牙所有权。马德里政府此前曾以保护西班牙商业利益和国家安全为由，阻止了一组匈牙利投资者收购火车制造商Talgo，此举开创了先例。

“在现行法律框架内并符合市场条件的前提下，政府倾向于支持潜在收购方为西班牙实体，”政府消息人士8月向《Economía Digital》表示。

然而，政府随后承认，科里切利集团提交的报价最具竞争力，且目前尚无明确的西班牙替代方案。

鉴于大选已定于11月下旬举行，政府可能没有足够时间启动类似于塔尔戈案中所采用的干预机制。

随着10月底投标截止日期的临近，CVC Capital Partners尚未就此次出售公开置评。

“事实上，尚不清楚政府和相关部委是否还有时间采取行动，”DCoop主席安东尼奥·卢克（Antonio Luque）对《Agropopular》表示。“随着大选临近，此事可能难以推进。”

“显然，其中一家竞标者似乎领先于另一家，”他补充道。“我们一直强调，我们的主要关切是让Deoleo被一家重视并持续捍卫质量的公司收购，而不是卷入我所说的其他复杂交易。”

科里切利集团（Coricelli Group）最近在意大利斯波莱托开设了一家新工厂，该集团在2025财年报告的年营业额为4亿欧元，旗下Pietro Coricelli和Olio Cirio品牌共售出超过7800万升橄榄油。

与此同时，DCoop正在探索其他收购目标，包括总部位于美国的橄榄油生产商和灌装商庞贝安（Pompeian）。不过，《数字经济》（Economía Digital）报道称，这家西班牙合作社仍将重点放在收购德奥莱奥上。

“我相信还有很多事情可以做。我们只能拭目以待，”卢克表示。“我认为我们已经跑到了马拉松（全程42公里）的第35或36公里处，所以终点线越来越近了。让我们拭目以待吧。”