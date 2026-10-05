希腊橄榄油产量有望回升，但低价抑制了乐观情绪

在经历了上个令人失望的产季后，希腊橄榄油产量预计将大幅回升，不过生产商警告称，低价可能会抵消增产带来的好处。

在上一季收成不尽如人意之后，预计希腊橄榄油产量将在2026/27产季实现反弹，部分行业估计全国产量将达到约30万吨。

如果这一预测成真，这将是希腊自2022/23产季以来的最高产量，当时该国橄榄油产量超过33万吨。

这一乐观前景源于上一季的低产量——当时多个地区的橄榄果实因虫害爆发遭受严重损害，迫使部分生产商比往年更早结束采收。

在伯罗奔尼撒半岛南部，橄榄树长势良好，果实累累。

“我们预计本地区将迎来丰收，”来自梅塞尼亚西部沿海小镇基帕里西亚的橄榄油厂主尼古拉奥斯·苏雷蒂斯表示。

该地区其他地方，梅塞尼亚中部小城霍拉周边的零星地块已开始采收。

当地农民种植的是本地特有的马夫罗埃利亚（Mavroelia）品种，其橄榄通常比希腊大多数其他品种成熟得更早。该地区的主要品种科罗内伊基（Koroneiki）预计将于10月下旬开始采收。

初步估计显示，梅塞尼亚本产季的橄榄油总产量可能超过6万吨。

“只要采收过程没有重大波折，我们预计本地区将迎来丰收，”当地尼莱亚斯橄榄油生产者协会负责人乔治·科基诺斯（Giorgos Kokkinos）告诉《橄榄油时报》。

“例如，如果未来几个月降雨量和湿度增加，就意味着像球孢菌（gloeosporium）这样的橄榄害虫将找到理想的繁殖环境，”他补充道。

然而，除了产量之外，希腊生产商最主要担忧的是，产地橄榄油价格仍远低于每升5欧元。

科基诺斯表示，去年结转的库存目前售价约为每升3.40欧元。他还补充说，新产季的出厂价也表现疲软，特级初榨橄榄油的价格预计将在每升4欧元左右徘徊。

他指出，希腊产地的价格将在一定程度上受到西班牙产量的影响——西班牙是迄今为止全球最大的橄榄油生产国，也是全球批发价格的风向标。

“西班牙丰收将降低国外对新鲜橄榄油的需求，从而给希腊橄榄油行业带来压力，并影响价格，”他说。

在邻近的拉科尼亚地区，生产商同样预计今年的产量将大幅增加。上个产季，该地区的产量仅达到其约3万吨总产能的一半左右。

然而，产地价格低迷也给当地生产商带来了压力，因为供应量增加的预期引发了人们对价格进一步承压的担忧。

“如果价格持续低于每升5欧元——尤其是这里，我们的阿西诺利亚（Athinolia）橄榄品种比其他品种更需要精心照料——我认为该地区一半的橄榄园很快就会被废弃，”该地区东部阿吉奥伊·阿波斯托洛伊（Agioi Apostoloi）协会负责人帕纳约蒂斯·巴察基斯（Panagiotis Batzakis）表示。

当地生产商还表示，目前贸易商和大型装瓶商的需求寥寥无几，导致储油罐里仍堆满了去年结转下来的橄榄油。

在爱琴海的莱斯博斯岛，生产商同样预计今年产量将增加，尽管目前的产量很可能低于最初的预测。

“岛上的产量很可能只有最初预期的一半，”榨油厂老板巴比斯·帕帕德利斯告诉希腊国家广播公司ERT。

帕帕德利斯称，该岛的橄榄树因异常炎热的天气遭受了热应激，导致树叶大量脱落。尽管近期降雨促进了新枝叶的生长，但他表示，这些损害削弱了橄榄树在本季获得丰收的能力。

莱斯博斯岛的产地价格预计与希腊其他地区相差无几，低酸度特级初榨橄榄油的价格很可能维持在每升4欧元左右。

克里特岛本产季也预计将实现高产量，该岛与伯罗奔尼撒半岛同为希腊橄榄油产业的两大中心之一。

据初步估计，该岛的橄榄树产量可能达到去年约40,000公吨橄榄油这一微薄产量的两倍。

拉西蒂附近扎克罗斯农业合作社的科斯蒂斯·凯凯里德斯表示，该地区今年的橄榄油产量可能超过1,000吨，远高于近年来约300吨的年均产量。

“我们地区的橄榄采收将于10月初开始，预计将持续到2月，”他告诉《橄榄油时报》。“过去三个种植年度我们曾遭遇干旱问题，但今年由于本地区降雨充沛，情况看起来好多了。”

凯凯里德斯表示，合作社部分橄榄油以“锡蒂亚（Sitia）PDO”标签销售，主要用于出口。不过，贸易商通常会批量收购其年度产量的绝大部分。

“理想情况下，我们更希望将所有橄榄油作为品牌油销售，但这首先需要确保有相应的市场，”他说。

其他克里特岛生产商也表达了与希腊大陆同行相同的担忧，即产地价格低迷且利润空间日益缩小。

“采收费用、化肥和灌溉成本以及能源成本都已飙升，”他们表示。“如果橄榄油价格仍维持在无法覆盖我们支出的水平，我们就无法维持经营。”

然而，对于2026/27年度的收成，希腊各地的乐观情绪并非普遍存在。

在希腊中部的斯蒂利达，当地生产商联合起来抗议产地价格过低，并担忧该地区将再次遭遇歉收。

生产商指责地方当局在防治橄榄果蝇方面措施不足，称这种害虫已在该地区大量繁殖，威胁着作物收成。他们还呼吁设定足以覆盖生产成本并为种植者提供合理收入的橄榄油最低保障价格。

“又一年，橄榄收获季将以无法覆盖生产成本的低[生产者]价格拉开序幕，”两个当地橄榄油协会在一份联合声明中表示。

“生产者们眼看着收入不断减少，已无法维持生计或继续务农，”这些协会补充道。