意大利收紧了针对以特级初榨橄榄油名义销售的混合油的监管规定

意大利已禁止含有初榨橄榄油的混合油在国内以“特级初榨橄榄油”的名义销售，此举赢得了农业团体的支持，但也遭到了装瓶商方面的法律异议。

意大利政府对现有规则作出新解读，通过重新界定特级初榨橄榄油的分类标准，在橄榄油市场上引发了轩然大波。

农业、粮食主权和林业部宣布的这些措施旨在维护特级初榨橄榄油作为高品质产品的地位。

一份部长级通告规定，禁止在意大利销售将特级初榨橄榄油与等级较低的初榨橄榄油混合后，仍标注为“特级初榨橄榄油”的产品。

根据新解释，此类混合油即使符合意大利和欧盟法律规定的化学及感官要求，也不得作为特级初榨橄榄油进行销售。

由于其部分成分源自低等级橄榄油，此类混合油必须被归类并标注为初榨橄榄油。

此前，根据现行解释，混合初榨橄榄油和特级初榨橄榄油被视为允许的做法，因为欧盟法规并未明确禁止这种做法。

该部认为，将此类混合油作为特级初榨橄榄油销售可能会误导消费者。不过，该通告也承认，现行监管框架并未明确禁止这种做法。

根据国际橄榄理事会的贸易标准，初榨橄榄油必须完全通过机械或其他物理手段从橄榄中提取。

除清洗、静置、离心和过滤外，不得进行任何其他处理。

特级初榨橄榄油的游离酸度必须不超过每100克0.8克，并符合一系列其他理化和感官要求。

相比之下，初榨橄榄油的游离酸度可高达每 100 克 2 克，且需符合不同的感官要求。

游离酸度是用于确定橄榄油质量和分类的关键化学参数。

它衡量的是当甘油三酯因果实受损、虫害、压榨延迟或其他因素而分解时，释放出的游离脂肪酸（主要是油酸）所占的比例。

虽然自由酸度无法通过味觉检测出来，但较低的自由酸度通常意味着果实质量良好，且处理和加工过程十分谨慎。

意大利倡议提出的问题在欧洲并非新鲜事。

今年 1 月，欧洲审计院表示，欧盟关于橄榄油监管的规定并不总是很明确。

该法院特别呼吁欧盟委员会澄清关于不同收获年份或类别初榨橄榄油混合的规定。

欧盟委员会接受了这一建议，并承诺在2026年期间与专家及各国主管部门就该问题进行讨论，以确定澄清工作应采取何种形式。

意大利主要农业组织均支持该部的决定。

“这份通告的发布无疑值得欢迎，因为它为一种原本不应再被容忍的荒谬状况带来了秩序——即低等级产品被伪装成高等级产品，”Unaprol主席兼Coldiretti副主席大卫·格拉涅里（David Granieri）对《橄榄油时报》表示。

“真正的谜团在于，低等级产品究竟是如何被改头换面的，”他补充道。

格拉涅里认为，这场争论与欧洲审计院指出的欧洲橄榄油市场在可追溯性、透明度和质量控制方面存在的更广泛缺陷密切相关。

Copagri 也支持该通告背后的原则，尽管该组织对其法律依据提出了质疑。

“从概念上讲，我完全赞同，”该组织主席托马索·巴蒂斯塔（Tommaso Battista）告诉《橄榄油时报》。

他表示，该措施有助于加强打击掺假和欺诈的力度。

“我们知道，在某些情况下，某些榨油厂生产的初榨橄榄油甚至可能是将‘灯用橄榄油’与初榨橄榄油混合而成的，”巴蒂斯塔说道。

“灯油”是初榨橄榄油中的一种类别，不适合人类直接食用，必须经过精炼后才能作为食用油投放市场。

巴蒂斯塔的指控涉及将此类油欺诈性地用于随后以更高等级销售的产品中。

“也许这话听起来有些绝对，但我可以向你们保证，某些情况下确实存在这种情况，”他说。“而且，如果这种已经掺有部分‘灯油’的初榨橄榄油再与特级初榨橄榄油混合，甚至可能被标为特级初榨橄榄油。显然，这是不可接受的。”

巴蒂斯塔所描述的是一些他所称的“在某些情况下”存在的做法。他提出这些指控，是为了支持该通告所依据的基本原则。

他指出，混合不同的特级初榨橄榄油仍然是一种正常且合法的做法。

例如，此类混合油可用于根据消费者偏好，缓和某些苦味或辛辣味特别浓烈的单一品种橄榄油的感官特征。

与此同时，巴蒂斯塔表示，Copagri的法律专家正在审查该部的解释是否可在现行监管框架下适用。

“我们该领域的部分专家已指出了其法律有效性方面存在的问题，”他说。

这种不确定性正是意大利橄榄油行业提出异议的核心所在。

意大利食用油行业协会（Assitol）橄榄油小组主席多拉·德桑蒂斯（Dora Desantis）表示，禁止将初榨橄榄油与特级初榨橄榄油混合一事，确实值得讨论。

不过，她认为任何变更都应在欧盟层面而非国家层面进行。

德桑蒂斯指出，欧盟法规长期以来一直允许将初榨橄榄油与特级初榨橄榄油进行混合。

她在发给《橄榄油时报》的一份声明中表示，意大利当局和欧洲机构此前均已认可这一做法。

她补充道，该通告本身也承认，现行监管框架中并未包含相关禁令。

对于装瓶商而言，他们的担忧不仅限于法律解释层面。

德桑蒂斯警告称，若仅在意大利实施这一限制，可能会在欧盟单一市场内造成不同的运营规则。

其他成员国的经营者可以继续根据本国适用的规则生产混合橄榄油，而意大利企业则将受到更严格的法规解释约束。

她总结道，这种局面“将使意大利企业处于竞争劣势，却对市场动态没有任何实质性影响”。

该通告的过渡性条款对散装橄榄油和预包装橄榄油作了区分。

在该通告生效前，已将特级初榨橄榄油与初榨橄榄油的散装混合油储存在储罐中的经营者，必须在30天内或在进行任何进一步处理或加工之前，在官方在线登记系统中将该产品重新分类为“初榨橄榄油”。

预包装橄榄油则享有豁免。在该通告生效前已装瓶并标注为“特级初榨”的混合油，可在现有库存售罄前继续在市场上销售。

经营者还必须确保数字橄榄油登记册中的记录反映新的分类。

未遵守规定将构成违反欧盟关于公平食品信息实践的法规。

违规行为将根据意大利法律中关于误导性食品信息的规定受到行政处罚，且不影响可能承担的刑事责任。