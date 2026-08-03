橄榄理事会修订标准，以认可科拉蒂纳橄榄的天然植物甾醇成分

科拉蒂纳橄榄油生产商对国际橄榄油理事会（IOC）的一项修订表示欢迎，该修订确保了正宗的单一品种橄榄油不会因天然甾醇含量较低而受到扣分。

国际橄榄理事会已发布其贸易标准的最新修订版，正式承认由科拉蒂纳（Coratina）品种橄榄制成的单一品种特级初榨橄榄油，其总甾醇浓度可能天然较低。

根据修订后的标准（COI/T.15/NC No. 3/Rev. 22），即使科拉蒂纳特级初榨橄榄油的总甾醇浓度低于为初榨橄榄油设定的通用最低标准，仍可符合该标准要求。

此前，这一例外规定仅适用于另外两个知名品种——科罗内基（Koroneiki）和诺切拉拉·德尔·贝利切（Nocellara del Belice）。

现在，完全由这三个品种橄榄制成的特级初榨橄榄油的总甾醇最低含量定为每千克 800 毫克，而初榨橄榄油的一般最低含量为每千克 1,000 毫克。

甾醇是天然存在的化合物，其成分和浓度被用于化学检测，以评估橄榄油的身份和真实性。

然而，某些品种生产的橄榄油其总甾醇含量可能天然低于该标准阈值。对于这些品种，总甾醇含量低于每千克1,000毫克这一事实本身，并不意味着橄榄油存在掺假或不符合其他质量和纯度要求。

最终条款规定，“在进一步科学研究结果出台之前，作为例外情况”，该较低阈值适用于完全由这三个品种橄榄果实压榨而成的特级初榨橄榄油。

在欧盟委员会今年1月提交的一份早期提案中，针对科拉蒂纳（Coratina）品种的植物甾醇豁免条款原定于2026/27产年结束时失效。

国际橄榄油委员会（IOC）的修订版未设定有效期，这为生产商提供了更大的监管确定性。不过，提及“进一步的科学研究”一事，意味着未来仍可能发生变化。

国际橄榄油理事会还呼吁开展补充检测，以帮助实验室核实：享受较低阈值待遇的橄榄油是否确系由科拉蒂纳、科罗内伊基或诺切拉拉·德尔·贝利切品种生产的纯正单品种橄榄油。

专家将评估若干分析参数能否为真实性提供额外证据。这些参数包括游离酸度与总二酰基甘油的比率，以及游离固醇与酯化固醇的比率。

二酰甘油是橄榄油中天然存在的脂肪分子，也是甘油三酯分解过程中产生的产物。其浓度和组成可反映橄榄油的新鲜度及加工历史。

酯化甾醇是与脂肪酸发生化学键合的甾醇。其相对于游离甾醇的比例，可进一步揭示橄榄油的品种来源、加工历史及真实性。

总酚含量也可考虑纳入拟议的决策树中。

国际橄榄油理事会（IOC）工作组将对这些方法进行测试和验证，并确定其结果能否整合到决策树中——该决策树是一系列分析检查步骤，实验室可据此判断某款橄榄油的成分特征是否与科拉蒂纳（Coratina）、科罗内基（Koroneiki）或诺切拉拉·德尔·贝利切（Nocellara del Belice）品种一致。

如果该方法被证明是可靠的，日后可将其应用于其他品种。

此次修订源于研究人员、政府实验室和农业组织多年来在科学和监管方面所做的工作，旨在证明较低的总甾醇浓度可能是一种天然的品种特征，而非掺假的证据。

这一问题对科拉蒂纳（Coratina）生产商尤为重要。正宗的科拉蒂纳特级初榨橄榄油，在符合该类别所有其他分析和感官要求的同时，其总甾醇浓度可能低于通用最低标准。

意大利农业部长弗朗切斯科·洛洛布里吉达对国际橄榄油理事会（IOC）的决定表示欢迎，称意大利橄榄品种“是自然和我们这片土地的真实体现，而非需要纠正的异常现象”。

多家意大利农业和生产者组织也对此次修订表示欢迎。意大利农业联合会（Confagricoltura）和意大利橄榄油生产者联盟（Unapol）表示，此举将防止正宗的单一品种橄榄油因不符合其天然成分的一般阈值而受到惩罚。

意大利农民协会（CIA-Agricoltori Italiani）将这一成果归功于意大利各机构、研究人员和农业代表之间的通力合作。

除了甾醇标准的修订外，更新后的贸易标准还对国际橄榄油理事会（IOC）认可的分析方法进行了两项调整。

其中一项涉及过氧化值的测定程序，该指标用于测量橄榄油氧化初期形成的化合物。

过氧化值与其他化学和感官指标一起，用于评估橄榄油是否已开始变质。此次修订增加了测量该参数的公认程序，但未改变现有限值。

此次修订还新增了一节内容，涉及使用固相微萃取法，随后结合火焰离子化或质谱检测的气相色谱法，测定初榨橄榄油中的挥发性化合物。

挥发性化合物对橄榄油的香气起着重要作用，既可能体现积极的感官特性，也可能与缺陷相关。

该方法未包含在之前的贸易标准中。其加入扩展了国际橄榄油理事会（IOC）公认的参考方法，同时未改变初榨橄榄油的感官分类标准。