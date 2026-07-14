橄榄核在家具、地板和沥青中焕发新生

橄榄核曾主要用作生物质燃料，如今正逐渐成为可持续家具、室内饰面板、建筑产品及低碳铺装材料中备受追捧的原料。

据估计，橄榄油压榨过程中每年会产生约120万公吨的粉碎橄榄核（也称为橄榄石），这些橄榄核正支撑着日益广泛的用途和不断发展的供应链。

据西班牙生物质协会（Avebiom）称，西班牙许多大型橄榄油加工厂会将果核从橄榄渣中分离出来，将其用于产生热能以供工厂供暖和加热水，或作为工业锅炉的燃料出售。

其中约三分之一的果核经过清洗和处理以降低含水率，随后以高于未精制果核的价格出售，用作家用锅炉的可再生燃料。

然而，橄榄油行业中越来越多的企业正将果核转化为建筑和设计产品，以响应对可持续建筑材料的需求，并充分利用该材料独特的特性。

“我们对利用橄榄油厂残余物的兴趣，源于我们作为乌拉圭生产商所面临的实际需求——因为我们产地的橄榄果实含油量相对较低，”Olivos de las Ánimas公司的总监马丁·罗拜纳（Martín Robaina）告诉《橄榄油时报》。

“正因如此，我们意识到必须更好地利用加工过程中产生的所有副产品，”他补充道，“我们开始探索通过开发各种应用方式，为这些残渣创造附加值。”

三年前，这家位于马尔多纳多的生产商购置了一台设备，用于将果核从橄榄渣中分离出来，最初的计划是将果核用作生物燃料，并将活性炭用于过滤橄榄油加工厂的废水。

在探索其他可能性的过程中，罗拜纳和他的商业伙伴马塞洛·奥尔特加结识了一位从事树脂和木材废料回收利用的人士。

“我们向他介绍了橄榄核，想看看他是否认为这些材料可以用来制作有用的产品，”罗拜纳说道，“就这样，我们逐渐开始开发一系列产品。”

“我们最初从厨房砧板、餐盘和杯垫做起，”他补充道，“现在我们还开始研发地板和墙面饰面板。”

罗拜纳表示，公司还尝试了不同颜色的树脂，最近还制作了一张完全由研磨后的橄榄核与树脂结合而成的桌子。

家具制造商是“Pit-to-Table”橄榄核板材的客户之一。（图片来源：Pit-to-Table）

“这是一段非常有意义的经历，因为消费者很欣赏看到农业副产品被转化为新产品，”他说，“他们重视我们物尽其用、践行循环经济这一理念。”

Olivos de las Ánimas正在其橄榄园内设计一个新的精品空间，其墙壁和地板均由橄榄核板材制成。

“我们希望访客能亲身体验这种材料，”罗拜纳说道。

在相距近12,000公里的地中海岛国塞浦路斯，设计公司Pit-to-Table也正在将橄榄核与粘合剂结合，生产出兼具装饰性和功能性的板材。

联合创始人穆斯塔法·阿夫沙罗格鲁（Mustafa Afşaroğlu）向《橄榄油时报》透露，他在北塞浦路斯橄榄油厂度过的童年、在伦敦担任室内设计师的职业生涯，以及新冠疫情，促使他重新审视橄榄压榨过程，将其视为可持续建筑材料的来源。

“我们联系了塞浦路斯的几位农户，询问他们是否愿意参与并向我们供应橄榄核，以便我们开始测试，”他说。

“我们需要的不仅仅是一个原型，”阿夫沙罗格鲁补充道，“我们还必须了解其中的经济可行性，因为我们希望从农民那里购买橄榄核，而不是简单地拿走。”

“这样一来，我们就能围绕他们原本就不断积累的废弃物，帮助建立新的供应链和价值链，”他继续说道。

创始团队将橄榄果渣手工处理，将果皮与果核分离，以防止果皮混入最终产品中。

“我们的目标不仅仅是达到合适的颗粒大小，”阿夫沙罗格鲁说，“我们还希望得到一种非常细腻、几乎呈粉末状的材料。”

“我们将部分果核手工碾碎，与粘合剂混合后，制成了我们的第一个小样本，”他补充道。

Pit-to-Table 正与当地研究人员合作，致力于将业务从板材生产拓展到其他类型的橄榄核基建筑材料。（图片来源：Pit-to-Table）

经过多次原型开发，阿夫沙罗格鲁及其联合创始人最终选定了一种质地和外观类似软木的材料。

他们将这种橄榄核基板提交至联合国开发计划署的可持续设计竞赛，并获得了现金奖励。

利用这笔奖金，创始团队委托当地一家材料工程公司确定橄榄核与粘合剂的最佳配比。到2025年，他们已生产出首批待售板材。

阿夫沙罗格鲁和他的同事们开始与两位橄榄农合作，他们分别位于这座被分割的岛屿的两侧。他们以每公吨250欧元的价格收购橄榄核，最终开始以每块300欧元的价格出售成品板材。

阿夫沙罗格鲁表示，这种材料之所以受到设计师青睐，是因为它具有防水防污的特性、生物复合材料结构以及独特的外观。

“对设计师而言，我们材料最大的卖点在于边缘细节，”他说，“对于层压中密度纤维板（MDF）等传统板材，通常需要贴上PVC封边条来遮盖外露的中密度纤维板芯材。”

“而我们的材料恰恰相反，”阿夫沙罗格鲁补充道，“当你切割时，橄榄核便显露出来，我们发现这营造出一种非常独特的美学效果。”

“我们不是遮盖边缘，而是将其作为亮点来展现，”他继续说道，“这省去了额外的材料、加工和人工成本。”

阿夫沙罗格鲁表示，迄今为止，该公司的主要客户是优先考虑可持续材料的家具设计师和室内装饰师。

“家具制造商从我们这里采购材料，将其应用于笔记本电脑桌、咖啡桌、餐桌和置物架等产品中，无论是水平还是垂直表面都能使用，”他说。

阿夫沙罗格鲁（右）在新冠疫情期间回到塞浦路斯后不久，便联合创立了Pit-to-Table公司。（照片来源：Pit-to-Table）

“我们已经与英国及欧洲各地的多家制造商建立了合作关系，并且正在继续扩大这一网络，”阿夫沙罗格鲁补充道。

设计师群体——包括室内设计师、家具设计师和建筑师——构成了该公司的第二大客户群体。

“例如，有一位设计师正在将我们的板材用于伦敦一家律师事务所的接待台，”阿夫沙罗格鲁说道。

阿夫沙罗格鲁计划与当地大学的工程师合作，效仿“Olivos de las Ánimas”的模式，探索以橄榄核为原料的地板和墙面覆层的潜力。

在地中海地区的其他地方，巴塞罗那的研究人员和官员正准备使用含有橄榄核生物炭的沥青，对市内部分街道进行重新铺设。

据巴塞罗那市议会称，这种对环境影响较小的沥青将于2026年10月至12月期间应用于公共工程项目。

当局将在随后的12个月内收集该沥青的性能数据，并于2028年发布报告。

市议会表示，如果测试成功，这种新型沥青配方可将道路铺设产生的排放量减少75%。

参与配方研发的加泰罗尼亚理工大学研究人员此前曾表示，与传统沥青相比，这种材料具有令人鼓舞的力学性能，且抗渗水能力更强。