西班牙丰收或将引发市场波动

西班牙预计2026/27年度橄榄油产量将增长23%，达到160万吨，而产量增加可能触发新的市场调节机制。

根据西班牙农业、渔业和食品部发布的首份官方预测，预计西班牙在2026/27产季的橄榄油产量将达到160.3万公吨，比上一产季增长23%。

“这批收成要么能保住，要么会损失很大一部分 。”——安达卢西亚农业生产者联盟（UPA Andalucía）的赫苏斯·科萨尔

该部将预期产量描述为“中高水平”，这标志着产量从2025/26年度的约129.8万吨实现了显著回升。该年度的产量最初预计约为137万吨，但恶劣天气导致最终产量减少了约5%。

“这一初步预测反映了本季的气候条件，”农业部长路易斯·普拉纳斯表示。“它为国内市场和我们的出口提供了供应保障和稳定性。”

春季的有利条件是西班牙橄榄油产量预计增长的主要原因。温和的气温和充沛的降雨促进了该国主要橄榄种植区的开花和坐果。

不过，该部强调，这一预测仍属初步。夏季的高温对雨养橄榄园的影响尤为显著，而新产季前几周的天气状况将影响果实发育、出油率和最终产量。

很大程度上将取决于安达卢西亚——作为全球最大的橄榄油产区，预计该地区将占西班牙总产量的近五分之四。

西班牙联邦农业部和安达卢西亚自治区政府均预测该地区产量为126.1万吨。作为全国最大产油省的哈恩省，预计产量将达57.5万吨，相当于西班牙总产量的36%，占安达卢西亚地区总产量的45.6%。

科尔多瓦省预计产量为33.97万吨，其次是塞维利亚省，产量为14.2万吨。

安达卢西亚农业部长拉蒙·费尔南德斯-帕切科表示，该地区的产量预测是该地区内外市场的重要指标。

“本季的生长受多雨冬季影响，这有利于作物生长，但远高于平均水平的温度限制了产量潜力，”他说。

农业组织普遍认为安达卢西亚的预测结果合理，但他们指出灌溉橄榄园与雨养橄榄园的生长条件存在显著差异，并表示降雨量仍将决定预期收成中有多少能送入榨油厂。

安达卢西亚农业工人联合会（COAG Andalucía）橄榄产业负责人弗朗西斯科·埃尔维拉表示，该预测较为合理，但他警告称，若干旱天气持续，最终产量可能会远低于当前的预估。

安达卢西亚UPA秘书长赫苏斯·科萨尔也指出了类似的差异：灌溉橄榄园的果实通常以良好的状态进入发育的最后阶段，而雨养橄榄园则面临更为严重的缺水压力。

“我们正处于橄榄树生长的关键阶段，”科萨尔在9月份表示，“收成要么得以维持，要么我们将损失其中很大一部分。”

“工会联盟”（Unión de Uniones）则将关注点放在降雨已无法挽回的损失上。该组织表示，夏季的酷热已经导致部分橄榄从树上脱落，虽然天气好转可能对剩余果实有益，但无法弥补这些损失。

“夏季气温过高，橄榄树因无法维持果实生长而掉落了一些果实，”该组织农业部门负责人阿纳斯塔西奥·耶贝内斯表示，“已经掉落的果实无法挽回。”

上一产年的经验也让人保持谨慎。反复的降雨和强风推迟了采收，并在部分地区造成果实损失，最终西班牙的橄榄油产量比最初预测的减少了约5%。

除安达卢西亚外，卡斯蒂利亚-拉曼恰预计仍将是西班牙第二大产区，产量为152,555吨，比去年增长10%。埃斯特雷马杜拉紧随其后，产量为97,300吨，增长24%。

包括加泰罗尼亚、阿拉贡、穆尔西亚、纳瓦拉、马德里和巴利阿里群岛在内的几个较小产区，产量预计将出现下滑。

据行业代表援引的市场数据显示，截至8月底，西班牙仍持有超过47.5万吨的橄榄油库存。9月份的销售将减少这一库存量，随后才会确定最终的结转库存。

哈恩省农业协会（ASAJA Jaén）估计，进入新产年的库存量可能在35万吨左右，而西班牙农业组织（COAG）则预测约为37.4万吨。

如果这些估计值和全国产量预测得到证实，在未计入进口量的情况下，西班牙在新产季开始时将拥有近200万吨来自国内生产和结转库存的橄榄油。

这些供应量还将决定西班牙是否会启动市场调节机制——该机制允许在供应过剩时暂时将橄榄油从市场上撤出。

7月，农业部根据欧盟《共同市场组织条例》第167之二条，就2026/27产年的相关规则启动了公众咨询。

根据拟议规则，如果期初库存加上预计产量达到过去六个作物年度平均总量的120%以上，即可启动该机制。

届时，橄榄油可被暂时从市场撤出直至下一作物年度，或转用于非食品用途。

COAG认为，当前的产量预测和预计结转量可能足以触发该机制，并呼吁政府提供融资支持，以帮助合作社和榨油厂承担被暂扣油品的仓储成本。

根据该组织对结转量为374,000吨的估算，建议可能需要暂时留存约10%的产量。

UPA和ASAJA也表示，尽管尚未做出决定，但最终的产量和结转库存数据可能符合考虑采取该措施的条件。

普拉纳斯证实，政府将于10月评估各地区的最新作物产量预估和最终结转数据，并于11月上半月决定是否启动该机制。

“我们正在非常密切地关注事态发展，并以绝对严谨的态度进行分析，”他说，“这是一项非常规措施，仅在非常规情况下才会实施。”