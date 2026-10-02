橄榄油品鉴师培训项目在北欧助力技能提升与社区建设

在荷兰进行了为期五天的强化培训后，《橄榄油时报》侍酒师认证项目的学员们带着更敏锐的感官技能和对橄榄油更深入的理解踏上了归途。

“我看到他们全都闭上眼睛，沉浸在那款绝妙的特级初榨橄榄油的细微风味之中。整整25人。那是一个完美的时刻，”橄榄油学院执行总监克里斯蒂安妮·诺德梅尔·范·洛（Christianne Noordermeer Van Loo）回忆起在荷兰举办的最新一届《橄榄油时报》品油师认证课程的最后一天时说道。

我看到他们全都闭上眼睛，沉浸在那款绝妙特级初榨橄榄油的细微风味之中。 ——克里斯蒂安妮·诺德梅尔·范·洛，《橄榄油时报》执行总监

经过五天密集的橄榄油世界探索——从种植、榨油到感官品鉴——那周五，学员们静静地坐着，品鉴最后一款特级初榨橄榄油。

“那是我们分享过的最棒的橄榄油，也是最顶级的，”诺德梅尔·范·洛说道。

就在几天前，还有人难以在橄榄油中辨识出番茄等熟悉的香气。如今，他们正在评估果香、香气和缺陷，品鉴方式与正式比赛中品鉴小组成员的做法如出一辙。

“对我来说，那是一个令人惊叹的时刻，”诺德梅尔·范·洛说道，“他们真的学到了很多。”

“那是一款如此美妙的橄榄油，”完成了为期五天课程的扬说道，“它在我记忆中留下了深刻的印记。”

继2025年首届欧洲版之后，第二届欧洲版“侍酒师认证课程”于9月举行。

《橄榄油时报》与橄榄油学院联合推出了该项目，旨在通过涵盖感官评估、种植与榨油、健康与营养、烹饪应用及质量控制的课程体系，在北欧地区推广橄榄油知识并加强感官培训。

诺德梅尔·范·卢表示，今年课程鼓励讲师们将各学科内容更紧密地结合起来。旨在帮助学员利用熟悉的食材建立感官词汇的“香气桌”活动，是评价最高的环节之一。

然而，最令她印象深刻的却是班级的多样性。学员包括一名信息技术顾问、一名学校教师、餐厅老板、橄榄油生产商、医疗专业人士，以及正在考虑开展与橄榄油相关的新业务或职业的人士。其中一位美国学员担任某公共机构的农业事务顾问。

“他们以一种在正常社会生活中绝不会交集的方式建立了联系，”诺德梅尔·范·卢说道，“课程开始后短短几个小时内，大家就融为一个整体。”

不同的学员对课程的不同部分产生了兴趣。雷娜特表示，理论与感官体验的结合带来了本周许多“恍然大悟”的时刻，特别是当学员们学会识别橄榄油的缺陷、细微差别和香气时。

第二届欧洲“橄榄油时报”品鉴师认证项目汇聚了一群背景各异的学员，共同进行了为期五天的感官培训、生产科学、健康及橄榄油知识教育。

她还强调了全面理解橄榄油生产全过程的重要性，从种植、采收到感官评价。

扬重点介绍了该项目涵盖的完整价值链，包括品种、生物多样性、种植、采收、榨油、感官评估、竞赛、健康及商业运营。

他表示，最有价值的收获是理解了从种植实践到生产初期阶段，生产优质橄榄油所需的各项要素。

对于另一位参与者而言，当他开始将课堂上讨论的描述词与自己实际闻到的气味和尝到的味道联系起来时，一切豁然开朗。

“我能分辨出哪种油是什么，哪种有瑕疵，”他说，“就是从那时起，一切才开始变得有意义。”

诺德梅尔·范·洛表示，在整个培训周期间，她多次目睹学员们经历这种顿悟的时刻。起初，学员们可能会质疑：究竟怎么可能从橄榄油中闻出番茄、洋蓟或其他描述词的气味？

她表示，在课程的不同阶段，每个人似乎都经历了她所描述的“灵光一现”——当经验、香气识别与品尝开始相互关联时，这种顿悟便油然而生。

她表示，到周五时，超过30%的参与者在品鉴考试中没有出现任何失误。

对其他人来说，健康和生物多样性尤为引人注目。埃尔维拉将关于橄榄园生物多样性的一节课描述为“大开眼界”，并表示西蒙·普尔关于橄榄油与健康的演讲鼓励她进一步探索这一主题。

普尔是该课程的讲师之一，他是一位常驻英国的医生兼作家，其研究重点在于特级初榨橄榄油和地中海饮食在健康科学及膳食应用方面的作用。

大卫同样表示，普尔的课程帮助他厘清了多酚的作用，并加深了他向他人传授特级初榨橄榄油和地中海饮食知识的兴趣。

诺德梅尔·范·洛表示，部分学员更关注榨油工艺，另一些则更关注健康、感官分析或生物多样性。

对许多人来说，课程并未在周五结束。

一位学员表示，自完成课程以来，他每天都会品尝橄榄油。另一位学员则说，每天都会品尝橄榄油、将其融入餐食，或阅读相关资料，从未间断。

学员们还加入了该学院的校友网络，诺德梅尔·范·洛表示，今年约70%的学员已注册加入了“品鉴者俱乐部”——该计划旨在帮助会员持续提升品鉴技能。

会员们会收到装有相同精选橄榄油的品鉴礼盒，并参加晚间的在线研讨会，来自不同国家的品鉴师们会在会上比较并讨论各自的品鉴感受。

一些学员在等待证书期间感到焦虑。诺德梅尔·范·洛表示，在《橄榄油时报》纽约办公室正式公布结果前，已有数名学员联系她，担心自己可能没能通过考核。

结果显示，所有人都通过了考试。不久之后，她便开始在学员们的社交媒体账号上看到证书的照片。

诺德梅尔·范·卢还注意到，在传统产油国之外，人们对橄榄油教育的兴趣正在日益增长。本届课程中有三名来自德国的学员，而上一届则没有德国学员；她希望未来能吸引更多来自丹麦、瑞典及其他北欧国家的学员。

第三届欧洲“品油师认证项目”定于2027年9月举行。

“这一势头正持续不断，”诺德梅尔·范·卢表示，“我们认为，人们对橄榄油知识和品鉴体验的兴趣正在日益增长。”