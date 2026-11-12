一棵树龄数百年之久的橄榄树，在威尼斯双年展上向已故策展人致敬

一棵树龄数百年之久的橄榄树矗立在西奥·埃舍图（Theo Eshetu）的装置作品《破碎之心之园》（Garden of the Broken Hearted）的中心位置，该作品正在第61届威尼斯双年展国际艺术展上展出，展览地点包括吉尔迪尼（Giardini）、 军械库以及威尼斯各地的展馆，展期为2026年5月9日至11月22日。

作为全球最重要的艺术盛事之一，本届威尼斯双年展由科约·库奥（Koyo Kouoh）担任策展人，主题定为《小调》（In Minor Keys）。参展艺术家来自99个国家，共计111位，评审团由索朗热·奥利维拉·法卡斯（Solange Oliveira Farkas）担任主席，成员均为女性。

这也是一部关于强大存在感的作品，因为自然才是那股持久不衰的强大力量。 ——西奥·埃舍图，视频艺术家兼电影制作人

“这是我首部视频虽不可见但并未完全缺席的作品。其核心是对‘缺席’的反思，”埃舍图向《橄榄油时报》表示。

作为视频艺术家兼电影制作人，埃舍图于1958年出生于伦敦。他曾先后在埃塞俄比亚、塞内加尔、荷兰和前南斯拉夫生活过一段时间，目前往返于德国柏林和意大利罗马两地。 他的作品涵盖视频装置、实验电影、摄影和纪录片，被多家机构收藏，包括纽约现代艺术博物馆（MoMA）、大都会艺术博物馆（The Met）和史密森尼国家非洲艺术博物馆。

《破碎的心之园》展品中，一棵4.5米高的橄榄树被安置在旋转舞台上，在轻柔的八音盒旋律伴奏下，同一棵树的过曝视频影像被投射到树上。

“我曾参与过科约策划的许多展览，也是她非常亲密的朋友，”埃舍图在谈到这位已故的威尼斯双年展视觉艺术部艺术总监时说道。科约于2025年5月10日去世，距离展览开幕几乎正好一年。 “在她离世后，我不再希望延续最初提出的构想。相反，我希望反思她的缺席，为此，我也选择让自己作为视频艺术家‘缺席’。”

库奥被公认为国际当代艺术界的领军人物，她出生于喀麦隆，在瑞士长大。她在塞内加尔达喀尔创立了RAW Material Company，后来担任南非开普敦泽茨非洲当代艺术博物馆（Zeitz MOCAA）的执行总监。

库奥的《In Minor Keys》项目由她的团队在逝世后完成，团队成员包括加布·贝克赫斯特·费霍、玛丽·海伦·佩雷拉、拉莎·萨尔蒂、悉达多·米特和罗里·察帕伊。

一棵因其富有表现力的形态而被选中的橄榄树，在西奥·埃舍图的装置艺术中焕发新生，其生长过程本身已成为艺术作品的一部分。（摄影：安娜·法拉戈纳）

“这也是一件关于强大存在感的作品，因为那股持久不衰的强大力量正是自然，”埃舍图指出。 “我一直在创作一系列以花园为主题的作品，在筹备威尼斯双年展期间，我曾告诉Koyo我会创作一个花园。当我决定改变方向时，我选择仅呈现这棵橄榄树，将其作为花园绝对本质的化身。”

埃舍图表示，他旨在探索花园作为我们意识根源的空间——我们的文化由此诞生，也是想象力喷涌而出的隐秘之地。 虽然传统传说中提到人类曾被逐出伊甸园，但他旨在将回归花园呈现为一种疗愈，一个能够倾听自然对人类境遇所作启示的空间。

“尤其是橄榄树，它能够揭示多重含义，为每个人提供独特的体验，”埃舍图补充道。 “因此，无需刻意的艺术干预，这棵树本身就能与每个人对话。它承载着多重含义，其中最广为人知的是和平。这是一种超越文化的植物，对基督徒、穆斯林和犹太人，以及世界各地的许多其他社群和传统都具有深远的意义。”

埃舍图作品的精髓始终在于架起不同文化之间的桥梁。无论是通过视觉表现、题材还是主题，他的创作方式都促进了跨文化与跨学科的对话。选择橄榄树与这一艺术实践一脉相承，为此，他决定不透露这棵树的来源地。

“人们经常问这棵树来自哪里，而通过拒绝回答，这棵树便能开启更广阔的意义空间，”埃舍图解释道。 “正如我不愿通过出身来定义自己，我也不愿透露这棵树的来源，这样观众才会被迫去关注它本身，而不是通过其来源或背景可能衍生出的种种叙事来解读它。简而言之，人就是人，树就是树。”

埃舍图表示，在挑选这棵树时，他被它通过两张截然不同的面孔所体现的双重特质所吸引。 一侧看起来健康而充满活力，他形容其具有一种隐约的阳刚之气；而另一侧则明显受损，令人联想到女性的形态。这些不同维度之间的相互作用构成了一个叙事，这棵树可以通过在舞台上的移动来展现这一叙事。

“这棵古老的橄榄树具有某种独特的魅力，”埃莉萨贝塔·马尔盖里蒂说道。她是罗马附近阿尔迪亚市托尔桑洛伦佐苗圃（Vivai Torsanlorenzo Nursery）的农学家兼商业总监，该苗圃不仅提供了这棵树，还负责监督其运输物流。

这棵拥有数百年树龄的橄榄树由西奥·埃舍图（Theo Eshetu）选中，用于他在2026年威尼斯双年展上的装置作品《破碎的心之园》（Garden of the Broken Hearted），该作品探讨了失去、重生以及自然的永恒存在。（照片由西奥·埃舍图提供）

“起初我向西奥推荐了几棵气势恢宏的橄榄树，但当他看到这组因树干中空、树冠受损而被忽视的橄榄树时，立刻被其中一棵及其富有表现力的形态所吸引，”她回忆道。 “它巨大的根系也带来了不小的后勤挑战，如果选一棵较小的树，处理起来肯定会容易得多。然而，西奥完全被这棵树迷住了，并将其选入他的作品中。能参与这个项目，我感到非常兴奋。 我满怀热情地接受了将这棵树运至威尼斯双年展并负责整个展览期间养护工作的挑战。看到它焕发生机，真是太美妙了。”

在展览期间，这棵树长出了新叶。马尔盖里蒂指导负责养护的园丁们，并与他们保持着密切联系，定期收到关于树木生长情况的更新和记录其发育过程的照片。

“确保这棵树的健康是我们首要目标之一，”马尔盖里蒂说道，“照料它确实面临一些挑战，尤其是灌溉必须精心管理，以免损坏展馆。不过，它最终在树冠顶端长出了新叶，树干底部也萌发了新枝。 我们投入了大量精力来促进这种生长，而这种生长本身也是艺术作品的一部分。看到这棵树在展览期间重新焕发生机，令人深受感动。最终，它成为了威尼斯双年展上最具感染力的存在之一。”

埃舍图解释说，将这棵橄榄树带到威尼斯，意味着将其从自然领域带入文化领域。就像一个人旅行归来后因经历而焕然一新一样，这棵橄榄树也经历了自己的旅程，从一个自然物体演变为一个文化符号。

为了铭记它在威尼斯双年展上所获得的文化意义，展览结束后，这棵橄榄树将被种植在一所文化机构的花园中。

“在此语境下，花园是一个想象中的围合空间，它让我们得以回归到人类思想出现之前、任何文化诞生之前的时代——那时我们身份认同的根基正在形成——去倾听大自然给予的教诲，并若我们愿意，将信任寄托于植物的智慧，” 埃舍图说道，“这是对一种远古意识形态的回归，在那时，整个自然都充满灵性。橄榄树的存在为我们提供了倾听与学习的基础；借鉴这一启示，我们可以构想出新的创作形式与叙事，为探索未来奠定新的基石。”

“这件作品是一首小调之歌，”埃舍图总结道，以此回应库奥在威尼斯双年展策展文中提出的邀请——“放慢脚步，调频至小调的频率。”

“因为，尽管常常淹没在当下席卷全球的混乱所带来的焦虑喧嚣之中，音乐仍在继续，”库奥写道。“那些在悲剧中依然创造美的人们的歌声，那些从废墟中重获新生的流亡者的旋律，以及那些正在疗愈创伤与修复世界的人们所奏响的和声。”