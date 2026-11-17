“自10月7日以来，我一直无法踏入自己的橄榄园，”巴勒斯坦农民联盟（PFU）执行主任阿巴斯·米尔赫姆（Abbas Milhem）告诉《橄榄油时报》。

米尔赫姆的土地位于被占领的约旦河西岸B区。根据《奥斯陆协议》，A区由巴勒斯坦方面负责民政和安全事务，B区由巴勒斯坦方面负责民政管理，但以色列保留安全职责，而C区则仍由以色列全面负责民政和安全事务。

据米尔赫姆称，像他这样的遭遇在约旦河西岸各地的巴勒斯坦橄榄种植者中正变得越来越普遍。

巴勒斯坦农民联盟估计，约有14万个巴勒斯坦家庭完全或部分依赖橄榄产业，其中包括约10万个拥有橄榄园的家庭，以及另外4万个依靠季节性采摘工作的家庭。

“大约70万人至少部分依靠种植橄榄和生产橄榄油维持生计，”米尔赫姆说道。

据联合国人道主义事务协调厅（OCHA）统计，9月1日至10月12日期间，共记录了199起与橄榄采收相关的定居者袭击事件。这些事件导致一名巴勒斯坦人死亡、124人受伤，并造成2,500多棵橄榄树和幼苗受损。

巴勒斯坦农场主联盟（PFU）采用更宽泛的定义，称其在10月期间记录了1,910起袭击和侵权事件，包括盗窃、人身攻击和蓄意破坏。该组织报告称，有4名巴勒斯坦人遇害，140多人受伤，7,346棵橄榄树受损，超过50吨橄榄被盗。

在向《橄榄油时报》提供的报告中，PFU不仅将人身攻击和财产损失视为违规行为，还将农民被阻止进入自家果园的事件也计入其中。

“如果某个村庄的定居者封锁道路，阻止农民前往他们的地块或橄榄园，对我们来说，这便是一起被记录在案的违规事件，”米尔赫姆表示。

该联盟表示，其数据是通过在橄榄收获季前建立的实地网络收集的。PFU与联合国粮食安全部门及其他组织合作，确定了178个存在高风险区域的村庄，在其中104个村庄组织了援助，并派遣了208名实地工作人员陪同农民、提供设备并记录事件。

截至10月底，巴勒斯坦农民联盟估计，55%的橄榄作物仍无法进入或未被采收，特别是在高风险地区。

根据对采收期间情况的评估，该联盟预测巴勒斯坦橄榄油产量为10,000至11,000吨，约为其最初预估的21,000吨的一半。PFU指出，定居者的袭击以及以色列军方对农田的限制是导致采收受阻的因素之一。

该预测为初步数据，反映的是巴勒斯坦农场主联盟的评估结果，而非最终的产量总数。

以色列当局对采收情况以及为促进农业活动所采取的措施给出了不同的说法。

以色列国防军（IDF）在10月27日的声明中表示，约旦河西岸已有约22万杜纳姆的橄榄完成采收，约100处协调采收点在安保人员的保护下开展作业。

以军表示，已加强在约旦河西岸的兵力部署，以便利收割工作并防止其所谓的“摩擦、暴力和恐怖主义”，并补充称，安保人员会严肃对待任何一方的暴力和犯罪活动。

然而，对于需要获得许可才能进入自家果园的农民而言，其进入权限可能仅限于指定时段，甚至完全无法进入。

据联合国人道主义事务协调厅（OCHA）援引“现在就和平”（Peace Now）组织的数据，以色列军方在2026年收获季前发布的命令，将巴勒斯坦农民需事先协调才能进入的土地面积增加至约88,300杜纳姆，比2025年增加了近30%。1杜纳姆等于1,000平方米。

新划定的区域中，超过40%位于约旦河西岸北部的杰宁省，该省在过去一年中建立了约12个定居点前哨站。

联合国人道主义事务协调厅（OCHA）指出，获得许可并不一定能保证农民有足够的时间或合适的条件来完成收割。巴勒斯坦农民联盟（PFU）报告称，10月期间有54处以上的农业地点受到限制，包括阻挠收割、驱逐出农田、推土机推平以及没收农田等。

在约旦河西岸阿布·法拉赫村，一名以色列士兵站在橄榄林中，而巴勒斯坦人正在采摘橄榄。（照片来源：Itai Ron/picture-alliance/dpa/AP Images）

人道协调厅还记录了有关以色列部队在涉及巴勒斯坦农田的事件中陪同定居者的指控。

在耶路撒冷以北拉姆安拉省的代尔阿布马沙尔，据报道，定居者多次在以色列军方的陪同下，从B区的巴勒斯坦人拥有的土地上采摘橄榄，而以色列军方则阻止土地所有者接近他们的橄榄园。

“除了直接伤害和经济损失外，这些情况还削弱了农民进入、耕种和保护自己土地的能力，”人道协调厅表示。

巴勒斯坦农民联盟（PFU）报告称，约旦河西岸多个村庄发生了类似事件，包括被拒绝进入土地、遭驱逐以及收成被盗。

在希伯伦省的哈拉斯，该组织报告称农民被驱逐出自己的土地，橄榄收成被盗。在图尔卡姆省的拉明，该组织记录了袭击和驱逐事件、收成及设备被盗，以及被阻止进入土地的情况。

路透社独立记录了定居者从巴勒斯坦人的橄榄树上摘取橄榄，并将作物运往附近的一个定居点前哨站进行压榨的案例。该社还报道称，以色列定居者之间流传着呼吁人们从巴勒斯坦人无法再进入的土地上采摘橄榄的呼吁。

以色列《今日以色列报》10月报道称，一名以色列高级安全消息人士将此类采摘行为描述为“盗取农作物”，并强调对巴勒斯坦农民施加的限制措施并不授权以色列人拿走橄榄。

关于从巴勒斯坦农民无法进入的土地上采摘的橄榄的性质问题，以色列官员和宗教人士之间也存在分歧。

与定居者运动有关联的著名宗教人士多夫·利奥尔（Dov Lior）拉比认为，以色列人可以从巴勒斯坦人无法进入的橄榄园中采摘橄榄，因为这些土地的所有者可被视为已放弃该作物。

据路透社报道，一名以色列政府发言人同样对将定居者从这些橄榄树上采摘的行为本身定性为“盗窃”提出异议，但同时表示个人不应擅自执法。

2026年的橄榄收获季，正值以色列定居点前哨站不断扩张，且欧洲和以色列组织记录的土地准入状况发生变化之际。

根据欧盟关于被占领的约旦河西岸以色列定居点的2025年报告，当年新建了86个前哨站，创下历史新高，是2023年26个前哨站这一此前纪录的三倍多。 在这些新前哨站中，有58处被归类为“农业农场”。

欧盟指出，2025年标志着以色列定居点政策发生了“质的演变”，规划、基础设施建设、土地管理以及前哨站的合法化正日益融合为一项更广泛的领土战略。

欧盟援引以色列组织“现在就和平”（Peace Now）和“凯雷姆·纳沃特”（Kerem Navot）的研究称，截至2025年底，农业前哨站实际控制的土地面积超过107万杜纳姆，约占约旦河西岸总面积的18%。

仅在2025年一年，定居者通过农业前哨站控制的领土就增加了约30万杜纳姆。根据欧盟报告，这些前哨站已成为导致巴勒斯坦人流离失所的主要因素。

以色列官员也表示支持扩大和合法化农业定居点前哨站。

2026年2月，国防部长以色列·卡茨宣布，他正在努力将约140个未经授权的农业前哨站合法化，并得到了总理本雅明·内塔尼亚胡和财政部长贝扎莱尔·斯莫特里奇的支持。

卡茨表示，该举措将巩固以色列定居点，同时“削弱巴勒斯坦人在该地区立足的努力”。

PFU报告称，仅10月份就新建了七个定居点前哨站。

与此同时，“现在就和平”组织和“凯雷姆·纳沃特”组织发现，定居者通过耕作、种植以及阻止巴勒斯坦人进入其土地等方式，至少又控制了11,520杜纳姆土地用于农业目的。约旦河西岸各地还开辟了数百公里的新土路。

这种扩张还波及了C区以外的地区。欧盟报告记录了2025年B区内定居者活动和暴力事件的显著增加，而“现在就和平”和“凯雷姆·纳沃特”组织估计，通过牧羊前哨站被定居者控制的土地中，约有4.4%已位于A区和B区内。

受农业前哨站影响的领土包括法律分类和所有权安排各不相同的土地。

据“现在就和平”和“凯雷姆·纳沃特”组织称，通过农业前哨站控制的领土中，只有约40%被以色列民政管理局定义为国有土地。其余部分包括巴勒斯坦人私有土地、宗教捐赠土地（瓦克夫）以及未被测绘的土地。

与此同时，欧盟报告称，2023年至2025年间，以色列将约旦河西岸的25,959杜纳姆土地划为国有土地，这几乎占自1995年《奥斯陆协议》签署以来被划为该类别的土地总量的近一半。 据欧盟称，此类宣布可能为新建定居点铺平道路。

以色列民政管理局将国有土地的分类和管理视为其在C区实施的法律制度的一部分，并制定了相关程序，将此类土地分配给以色列定居点以及巴勒斯坦人的住房和农业用途。

土地分类、所有权以及耕种或收获许可是三个不同的问题，尽管每个问题都会影响农民使用农田的能力。

关于 2026 年的收获，以色列媒体报道称，巴勒斯坦人将首次被禁止在被划为国有土地的土地上收获橄榄，包括他们往年曾收获过的地区。

在经认可的巴勒斯坦私有土地上，收获活动将继续进行，但在敏感地区须事先进行安全协调。

以色列安全当局表示，这些限制旨在减少巴勒斯坦人与以色列定居者之间的摩擦点。

米尔赫姆表示，目前的土地分类并未完全反映约旦河西岸农业使用的历史。

他说，一些土地在奥斯曼帝国、英国和约旦统治时期历史上被作为公共财产或国有财产管理，但几代以来一直由巴勒斯坦农民耕种。

“虽然政府在所有权管理方面对这些土地进行了管理，但几个世纪以来，农民一直利用这些土地耕种、务农并生产粮食，”他说。

米尔赫姆认为，以色列目前对这一分类的运用，可能开辟一条途径，导致巴勒斯坦人耕种的土地最终被划拨给以色列定居点。他的论述突显了长期农业使用与正式认可的所有权之间的区别——在行政体系下，这两者可能享有不同的权利。

对巴勒斯坦务农家庭而言，当务之急仍是收成中断带来的经济影响。

“巴勒斯坦人仅存的收入来源几乎全靠农业部门，而橄榄收获更是其中的重中之重，”米尔赫姆告诉《橄榄油时报》。

他补充道，由于相当一部分作物无法进入或未被采收，“这确实会使巴勒斯坦数十万民众和农民的处境变得更加复杂。”