昔与今：1930年西班牙对橄榄油造假检测方法的探索

自1930年以来，相关术语和科学知识已发生了翻天覆地的变化。但为确保橄榄油与标签标注相符所做的努力却始终未变。

“昔与今”栏目重温档案中的橄榄油故事，探讨该行业经历了哪些变化，以及哪些挑战依然存在。

近一个世纪前，西班牙曾悬赏巨额奖金，征集一种能够检测精炼橄榄油与优质橄榄油掺假的方法。虽然相关科学技术已发生翻天覆地的变化，但对瓶中内容物进行虚假标注的动机依然存在。

1930年，西班牙曾为揭露假冒橄榄油的行为悬赏一笔可观的奖金。

1930年10月12日， 《纽约时报》报道称，西班牙政府悬赏5万比塞塔（按今日美元汇率约合11万美元），征集一种可靠的方法，用于检测精炼橄榄油与该报所称的“纯”橄榄油的混合情况。

这篇题为《打击橄榄油欺诈》的简短报道，描述了一个至今仍令人熟悉的问题：劣质橄榄油可能经过加工，与优质橄榄油混合后出售，而买家却无法确切知晓自己购买的是什么。

这份近一个世纪前的报道，生动地揭示了那些塑造了现代橄榄油检测与分级体系的问题。（《橄榄油时报》插图）

据该报道称，西班牙南部的丰收有时会导致掉落的橄榄在地面上放置数日才被收集。用变质果实压榨出的橄榄油酸度高且存在其他缺陷，未经精炼处理便不适合销售。

精炼过程虽然去除了橄榄油中大部分游离脂肪酸并消除了不良风味，但这也导致混合后的油难以与优质橄榄油区分开来。西班牙政府希望制定一种能够揭示这种差异的检测方法。

该文章称，在美国以“纯”名义销售的某些橄榄油中，精炼油的含量在40%至50%之间。虽然该估计未提供任何证据，但这一指控表明，近一个世纪前，美国市场对橄榄油真伪的担忧已十分突出。

如今，用于分类橄榄油的术语已变得精准得多。

1930年的报告中，“纯橄榄油”一词的含义与现代不同。如今，它指代精炼级橄榄油，通常由精炼橄榄油与初榨橄榄油混合而成。

检测技术也已远远超越了单纯测量酸度的阶段。现代实验室会检测一系列化合物和特性，从而揭示精炼、掺假情况，或发现油品与标签上标注的类别不符。

初榨橄榄油还会由受过专业训练的品鉴小组进行评估，他们能够识别出基础化学检测可能无法察觉的缺陷。

那篇1930年的文章还称，精炼会去除橄榄油的所有营养价值，并“摧毁”其中的维生素。这是一种夸大其词。精炼过程确实会去除香气、风味以及许多天然存在的微量化合物，但最终得到的橄榄油主要仍由脂肪酸（包括油酸）组成。

精炼橄榄油本身并非欺诈行为。欺诈行为发生在：将其隐瞒在标榜为初榨或特级初榨的产品中，或者对橄榄油的等级、产地或成分进行虚假宣传时。

经济动机依然存在。

高品质橄榄油价格更高，这为通过替换、混合或重新贴标廉价产品牟利创造了机会。用于检测橄榄油欺诈的方法已变得极为精密，但那些被旨在揭露的欺诈手段同样日益精进。

西班牙政府当年推出的“5万比塞塔挑战”已属于另一个时代，但其背后的问题依然存在：买家如何才能确信容器中的橄榄油确实与标签所示一致？

近一个世纪过去了，西班牙仍在加强应对措施。2026年，政府宣布在橄榄油及橄榄渣产品产业链全环节扩大反欺诈管控，包括更广泛的检查、数字化可追溯系统以及基于风险的抽查。

手段虽已改变，但真实性与欺诈之间的较量仍在继续。

档案资料：《打击橄榄油欺诈》，《纽约时报》，1930年10月12日。