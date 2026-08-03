Der Olivenrat überarbeitet die Norm, um das natürliche Sterolprofil der Sorte Coratina anzuerkennen

Die Coratina-Erzeuger begrüßten eine Änderung der IOC-Regeln, durch die verhindert wird, dass authentische sortenreine Öle wegen ihrer von Natur aus niedrigen Sterolkonzentrationen benachteiligt werden.

Der Internationale Olivenrat hat die neueste Fassung seiner Handelsnorm veröffentlicht und damit offiziell anerkannt, dass sortenreine native Olivenöle extra aus der Sorte Coratina von Natur aus geringere Gesamtsterolkonzentrationen aufweisen können.

Gemäß der überarbeiteten Norm COI/T.15/NC Nr. 3/Rev. 22 können native Olivenöle extra aus der Sorte Coratina den Anforderungen entsprechen, selbst wenn ihre Gesamtsterolkonzentration unter dem für native Olivenöle festgelegten allgemeinen Mindestwert liegt.

Diese Ausnahme galt bisher nur für zwei weitere bekannte Sorten, Koroneiki und Nocellara del Belice.

Der Mindestgehalt an Gesamtsterolen für natives Olivenöl extra, das ausschließlich aus den drei Sorten hergestellt wird, ist nun auf 800 Milligramm pro Kilogramm festgelegt, verglichen mit dem allgemeinen Mindestwert von 1.000 Milligramm pro Kilogramm für natives Olivenöl.

Sterole sind natürlich vorkommende Verbindungen, deren Zusammensetzung und Konzentration bei chemischen Untersuchungen zur Beurteilung der Identität und Echtheit von Olivenöl herangezogen werden.

Öle aus bestimmten Sorten können jedoch von Natur aus unter dem festgelegten Schwellenwert liegen. Bei diesen Sorten deutet ein Gesamtsterolgehalt unter 1.000 Milligramm pro Kilogramm für sich genommen nicht auf eine Verfälschung oder die Nichteinhaltung anderer Qualitäts- und Reinheitsanforderungen hin.

Der endgültige Wortlaut besagt, dass „bis zum Vorliegen weiterer wissenschaftlicher Studien und in Ausnahmefällen“ der niedrigere Schwellenwert für native Olivenöle extra gilt, die ausschließlich aus den drei Sorten hergestellt werden.

In einem früheren Vorschlag der Europäischen Kommission vom Januar wäre die Sterol-Ausnahmeregelung für Coratina zum Ende des Erntejahres 2026/27 ausgelaufen.

Die Überarbeitung durch das IOC enthält kein Ablaufdatum, was den Erzeugern größere Rechtssicherheit verschafft. Der Verweis auf weitere wissenschaftliche Studien lässt jedoch die Möglichkeit künftiger Änderungen offen.

Das IOC hat zudem ergänzende Tests gefordert, um Laboren dabei zu helfen, zu überprüfen, ob Öle, für die der niedrigere Grenzwert gilt, echte sortenreine Olivenöle sind, die aus Coratina, Koroneiki oder Nocellara del Belice hergestellt wurden.

Experten werden prüfen, ob verschiedene analytische Parameter zusätzliche Hinweise auf die Echtheit liefern können. Dazu gehören das Verhältnis zwischen freier Säure und Gesamtdiacylglycerolen sowie das Verhältnis zwischen freien und veresterten Sterolen.

Diacylglycerine sind Fettmoleküle, die auf natürliche Weise im Olivenöl und beim Abbau von Triglyceriden entstehen. Ihre Konzentration und Zusammensetzung können Aufschluss über die Frische und den Verarbeitungsverlauf eines Öls geben.

Veresterte Sterole sind Sterole, die chemisch an Fettsäuren gebunden sind. Ihr Anteil im Verhältnis zu freien Sterolen kann weitere Informationen über die Sortenherkunft, den Verarbeitungsverlauf und die Echtheit eines Öls liefern.

Der Gesamtphenolgehalt könnte ebenfalls in den vorgeschlagenen Entscheidungsbaum aufgenommen werden.

Die IOC-Arbeitsgruppe wird die Methoden testen und validieren und feststellen, ob ihre Ergebnisse in einem Entscheidungsbaum zusammengefasst werden können – einer Abfolge von analytischen Prüfungen, mit denen Labore feststellen könnten, ob das Profil eines Öls mit den Sorten Coratina, Koroneiki oder Nocellara del Belice übereinstimmt.

Sollte sich der Ansatz als zuverlässig erweisen, könnte er später auf andere Sorten angepasst werden.

Die Überarbeitung folgt auf jahrelange wissenschaftliche und regulatorische Arbeit von Forschern, staatlichen Laboren und landwirtschaftlichen Organisationen, die nachweisen wollten, dass niedrige Gesamtsterolkonzentrationen eher ein natürliches Sortenmerkmal als ein Hinweis auf Verfälschung sein können.

Das Thema war für Coratina-Erzeuger von besonderer Bedeutung. Authentische native Olivenöle extra der Sorte Coratina können unter dem allgemeinen Mindestwert liegen und dennoch alle anderen analytischen und sensorischen Anforderungen für diese Kategorie erfüllen.

Der italienische Landwirtschaftsminister Francesco Lollobrigida begrüßte die Entscheidung des IOC und erklärte, italienische Olivensorten seien „ein authentischer Ausdruck der Natur und unseres Territoriums, keine Anomalie, die korrigiert werden muss“.

Auch mehrere italienische Landwirtschafts- und Erzeugerorganisationen begrüßten die Überarbeitung. Confagricoltura und Unapol erklärten, dies würde verhindern, dass authentische sortenreine Öle durch einen allgemeinen Grenzwert benachteiligt würden, der ihre natürliche Zusammensetzung nicht widerspiegele.

Die CIA-Agricoltori Italiani führte das Ergebnis auf die Zusammenarbeit zwischen italienischen Institutionen, Forschern und Vertretern der Landwirtschaft zurück.

Neben der Überarbeitung der Sterol-Vorschriften führt die aktualisierte Handelsnorm zwei Änderungen an den vom IOC anerkannten Analysemethoden ein.

Eine betrifft das Verfahren zur Bestimmung des Peroxidwerts, mit dem Verbindungen gemessen werden, die in den frühen Stadien der Oxidation von Olivenöl entstehen.

Zusammen mit anderen chemischen und sensorischen Indikatoren wird der Peroxidwert herangezogen, um zu beurteilen, ob ein Olivenöl bereits zu verderben begonnen hat. Die Überarbeitung fügt ein anerkanntes Verfahren zur Messung dieses Parameters hinzu, ändert jedoch nichts an den bestehenden Grenzwerten.

Die Überarbeitung führt außerdem einen Abschnitt ein, der die Bestimmung flüchtiger Verbindungen in nativen Olivenölen mittels Festphasen-Mikroextraktion mit anschließender Gaschromatographie mit Flammenionisations- oder massenspektrometrischer Detektion behandelt.

Flüchtige Verbindungen tragen zum Aroma eines Olivenöls bei und können sowohl mit positiven sensorischen Eigenschaften als auch mit Mängeln in Verbindung gebracht werden.

Die Methode war in der bisherigen Handelsnorm nicht enthalten. Durch ihre Aufnahme werden die international anerkannten Referenzmethoden des IOC erweitert, ohne dass sich die sensorischen Klassifizierungskriterien für native Olivenöle ändern.