Die Olive Oil Academy weitet ihr Schulungsangebot in Nordeuropa aus

Christianne Noordermeer Van Loo setzt sich dafür ein, das Wissen über Olivenöl und die sensorische Schulung in ganz Nordeuropa zu fördern.

Christianne Noordermeer Van Loos Interesse an Olivenöl begann, nachdem sie und ihr Mann in Umbrien ein Haus mit einem vernachlässigten Olivenhain gekauft hatten.

„Wir wussten überhaupt nichts über Olivenbäume“, sagte sie. „Wir wollten das Haus und das umliegende Grundstück, wussten aber nicht, was wir mit dem Olivenhain anfangen sollten.“

Nachdem der Hain gerodet und wieder in Betrieb genommen worden war, begann sie mit der Olivenernte und lernte mehr über Anbau, Ölgewinnung und sensorische Bewertung.

Später absolvierte Noordermeer Van Loo das Sommelier-Zertifizierungsprogramm der „Olive Oil Times“ in London und absolvierte weitere sensorische Fortbildungen in Spanien und Italien.

Heute ist sie zertifizierte Olivenöl-Sommelière, professionelle Verkosterin für Olivenöl und Tafeloliven sowie Geschäftsführerin der Olive Oil Academy in den Niederlanden.

Ihre Arbeit konzentriert sich vor allem darauf, dem ihrer Meinung nach mangelnden Wissen über natives Olivenöl extra bei Verbrauchern und Fachleuten der Lebensmittelbranche in Nordeuropa entgegenzuwirken.

Sie erklärte, dass viele Verbraucher die sensorischen Referenzwerte, die üblicherweise mit Olivenöl produzierenden Ländern assoziiert werden, nicht entwickelt haben und Bitterkeit sowie Schärfe möglicherweise als unerwünscht empfinden.

„Eine der größten Wissenslücken ist die Vorstellung, dass ‚mildes‘ Olivenöl das beste Olivenöl ist, das man bekommen kann“, sagte Noordermeer Van Loo. „Die Menschen wissen nicht, dass Bitterkeit und Schärfe keine Mängel, sondern positive Eigenschaften sind.“

Weitere häufige Wissenslücken betreffen Frische, Lagerung, die Kombination mit Speisen sowie die Gründe für erhebliche Preisunterschiede zwischen verschiedenen Olivenölen.

„Olivenöl ist ein Saft, genau wie Orangensaft“, sagte sie. „Es wird durch Licht, Wärme und Sauerstoff beeinflusst, aber die Menschen wissen das nicht.“

Noordermeer Van Loo ist der Ansicht, dass Verbraucher Olivenöl eher zu schätzen wissen, wenn sie dessen Erzeuger, Sorte, Herkunft, Herstellungsmethoden und sensorische Eigenschaften verstehen.

Sie vergleicht die Entwicklung der Branche in Nordeuropa mit dem allmählichen Wissenszuwachs der Verbraucher in Bezug auf Wein und Kaffee.

Dieser Ansatz prägt die von der Olive Oil Academy entwickelten Programme, darunter auch die Zusammenarbeit mit dem Olive Oil Times Education Lab.

Die zweite europäische Ausgabe des Zertifizierungsprogramms zum Olivenöl-Sommelier findet vom 14. bis 18. September 2026 in der Jamfabriek in ’s-Hertogenbosch, Niederlande, statt.

Der fünftägige Kurs, der auf 30 Teilnehmer begrenzt ist, umfasst sensorische Bewertung, Olivenanbau und -verarbeitung, Gesundheit und Ernährung, kulinarische Anwendungen, Qualitätskontrolle, Verpackung, Kennzeichnung sowie europäische Vorschriften.

Die Teilnehmer verkosten mehr als 100 Olivenöle aus Anbauregionen weltweit und nehmen in einer professionellen Küche an praktischen Übungen zur Speisenbegleitung teil.

Auf dem Programm steht außerdem ein Aromatisch-Tisch mit Zutaten wie reifen Bananen, Avocados, Artischocken, Pfeffer und Rosmarin, der den Teilnehmern helfen soll, ihr sensorisches Vokabular zu erweitern.

Die Akademie ermutigt die Teilnehmer zudem, nach Abschluss des Kurses durch jährliche Treffen und den Zugang zu einem Netzwerk aus Ausbildern und anderen Fachleuten weiter zu üben.

Ein Online-„Taster’s Club“ ermöglicht es ausgebildeten Sommeliers, dieselben Proben während von erfahrenen Panel-Leitern und Dozenten geleiteten Sitzungen zu bewerten.

Noordermeer Van Loo erklärte, dass kontinuierliches Üben wichtig sei, da sensorische Wahrnehmung und Vokabular nachlassen können, wenn sie nicht regelmäßig angewendet werden. Gruppenverkostungen zeigen zudem, wie kulturelle Erfahrungen die Wahrnehmung eines Olivenöls beeinflussen können.

Für Teilnehmer, die eine Weiterbildung anstreben, veranstaltet die Akademie am 12. und 13. September 2026 in der Jamfabriek die „Curator’s Tasting“.

Das zweitägige Programm befasst sich mit den Faktoren, die für hochwertiges natives Olivenöl extra ausschlaggebend sind, und umfasst Sitzungen zu Laboranalysen, Mahltechnologie, flüchtigen Verbindungen, Speisenbegleitung und der Vermittlung gesundheitlicher Eigenschaften.

Die Akademie hat zudem einen Online-Kurs zur Struktur und Wirtschaftlichkeit des Olivenölsektors sowie Schulungen für Köche, Restaurants und Kochschulen entwickelt.

„Gourmetrestaurants wissen im Allgemeinen mehr über Olivenöl und dessen Verwendung“, sagte Noordermeer Van Loo. „In den gängigen Restaurants herrscht nach wie vor ein echter Wissensmangel.“

Sie erklärte, dass ähnliche Herausforderungen im Einzelhandel bestehen bleiben, wo als „mild“ beworbene Produkte weiterhin viele Supermarktregale dominieren und hochwertigere Öle eher in Fachgeschäften und bei Online-Händlern zu finden sind.

Noordermeer Van Loo geht davon aus, dass das Interesse an Olivenöl in Nordeuropa weiter zunehmen wird, betonte jedoch, dass Aufklärung notwendig sei, um den gestiegenen Konsum in eine größere Wertschätzung der Qualität umzusetzen.

„Das Problem ist die Kommunikation und die Information“, sagte sie. „Wir müssen Verbraucher, Einzelhändler und alle Beteiligten aufklären.“