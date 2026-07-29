Damals und heute: Spaniens Suche nach einem Test zur Aufdeckung von Olivenölbetrug im Jahr 1930

Die Terminologie und die wissenschaftlichen Erkenntnisse haben sich seit 1930 grundlegend verändert. Der Kampf darum, dass Olivenöl den Angaben auf dem Etikett entspricht, ist jedoch derselbe geblieben.

„Damals und heute“ greift Geschichten rund um Olivenöl aus den Archiven wieder auf und untersucht, wie sich die Branche verändert hat und welche Herausforderungen weiterhin bestehen.

Vor fast einem Jahrhundert setzte Spanien eine beträchtliche Belohnung für eine Methode aus, mit der sich die Vermischung von raffiniertem Öl mit hochwertigerem Olivenöl nachweisen ließ. Die Wissenschaft hat sich dramatisch weiterentwickelt, doch der Anreiz, den Inhalt der Flasche falsch darzustellen, besteht nach wie vor.

Im Jahr 1930 setzte Spanien eine stattliche Belohnung für den Nachweis von gefälschtem Olivenöl aus.

Am 12. Oktober 1930 berichtete die „New York Times“, dass die spanische Regierung 50.000 Peseten (umgerechnet etwa 110.000 US-Dollar nach heutigem Kurs) für eine zuverlässige Methode zur Aufdeckung von raffiniertem Olivenöl auslobte, das mit dem von der Zeitung als „reines“ Öl bezeichneten Öl vermischt war.

Der kurze Artikel mit der Überschrift „Kampf gegen Olivenölbetrug“ beschrieb ein Problem, das auch heute noch bekannt ist: Öl minderer Qualität konnte verarbeitet, mit besserem Öl vermischt und verkauft werden, ohne dass die Käufer genau wussten, was sie erhielten.

Ein fast ein Jahrhundert alter Bericht bietet einen aufschlussreichen Einblick in die Probleme, die die moderne Prüfung und Klassifizierung von Olivenöl geprägt haben. (Illustration: Olive Oil Times)

Dem Bericht zufolge blieben bei reichlichen Ernten in Südspanien heruntergefallene Oliven manchmal tagelang auf dem Boden liegen, bevor sie eingesammelt werden konnten. Aus verdorbenen Früchten gewonnenes Öl wies einen hohen Säuregehalt und andere Mängel auf, wodurch es ohne Raffinierung für den Verkauf ungeeignet war.

Durch die Raffination wurde ein Großteil der freien Fettsäure aus dem Öl entfernt und unerwünschte Geschmacksnoten beseitigt, doch dadurch ließ sich das Öl nach dem Mischen nur schwer von Öl besserer Qualität unterscheiden. Die spanische Regierung strebte einen Test an, mit dem sich dieser Unterschied nachweisen ließ.

Der Artikel behauptete, dass ein Teil des in den Vereinigten Staaten als „rein“ verkauften Olivenöls zwischen 40 und 50 Prozent raffiniertes Öl enthielt. Es wurden zwar keine Belege für diese Schätzung geliefert, doch die Behauptung zeigt, dass Bedenken hinsichtlich der Echtheit auf dem amerikanischen Markt bereits vor fast einem Jahrhundert im Vordergrund standen.

Die Terminologie zur Klassifizierung von Olivenöl ist inzwischen weitaus präziser geworden.

Der Begriff „reines Olivenöl“ wurde in dem Bericht von 1930 anders verwendet als heute. Heute bezeichnet er ein Öl der Raffinierklasse, das in der Regel durch Mischen von raffiniertem Olivenöl mit nativem Olivenöl hergestellt wird.

Auch die Prüfverfahren sind weit über die Messung des Säuregehalts hinausgegangen. Moderne Labore untersuchen eine Reihe von Verbindungen und Eigenschaften, die auf eine Raffinierung, Verfälschung oder das Vorhandensein von Ölen hinweisen können, die nicht der auf dem Etikett angegebenen Kategorie entsprechen.

Natives Olivenöl wird zudem von geschulten Verkostungsgremien bewertet, die Mängel erkennen können, die bei einfachen chemischen Messungen möglicherweise nicht festgestellt werden.

In dem Artikel aus dem Jahr 1930 hieß es zudem, dass durch die Raffination der gesamte Nährwert des Öls verloren ginge und seine Vitamine „abgetötet“ würden. Das war eine Übertreibung. Durch die Raffination gehen zwar Aromen, Geschmacksstoffe und viele natürlich vorkommende Nebenverbindungen verloren, doch das resultierende Öl besteht weiterhin größtenteils aus Fettsäuren, darunter Ölsäure.

Raffiniertes Olivenöl ist an sich kein Betrug. Eine Täuschung liegt vor, wenn seine Verwendung in einem als „nativ“ oder „extra nativ“ verkauften Produkt verschleiert wird oder wenn die Güteklasse, die Herkunft oder die Zusammensetzung eines Öls falsch dargestellt wird.

Der finanzielle Anreiz ist nicht verschwunden.

Hochwertiges Olivenöl erzielt einen höheren Preis, was Möglichkeiten eröffnet, durch den Austausch, das Mischen oder die Umetikettierung billigerer Produkte Gewinne zu erzielen. Die Methoden zur Aufdeckung von Olivenölbetrug sind mittlerweile weitaus ausgefeilter geworden, doch das gilt auch für die Praktiken, die sie aufdecken sollen.

Die 50.000-Peseten-Herausforderung der spanischen Regierung gehört einer anderen Ära an. Die Frage dahinter jedoch nicht: Wie können Käufer sicher sein, dass das Olivenöl in einer Verpackung tatsächlich das ist, was auf dem Etikett steht?

Fast ein Jahrhundert später verstärkt Spanien seine Maßnahmen weiterhin. Im Jahr 2026 kündigte die Regierung erweiterte Betrugsbekämpfungskontrollen entlang der gesamten Lieferkette für Olivenöl und Tresterprodukte an, darunter umfassendere Inspektionen, digitale Rückverfolgungssysteme und risikobasierte Kontrollen.

Die Mittel haben sich geändert. Der Wettstreit zwischen Echtheit und Täuschung geht weiter.

Archiv: „Aims at Olive Oil Fraud“, The New York Times, 12. Oktober 1930.