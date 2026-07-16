Η Βραζιλία εισάγει σήμα ποιότητας για τη διάκριση των ελαιολάδων κορυφαίας ποιότητας

Ένα νέο πρόγραμμα πιστοποίησης στη Βραζιλία θέτει πρότυπα ποιότητας που υπερβαίνουν κατά πολύ τα όρια της κατηγορίας «εξαιρετικό παρθένο», καθώς οι παραγωγοί επιδιώκουν να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και να διαφοροποιήσουν τα εγχώρια ελαιόλαδα από τα εισαγόμενα ανταγωνιστικά προϊόντα.

«Σήμερα, μεγάλο μέρος των προϊόντων που προέρχονται από το εξωτερικό δύσκολα μπορεί να χαρακτηριστεί ως εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. «Ο στόχος είναι να παρουσιάσουμε στην αγορά εξαιρετικά υψηλής ποιότητας εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα και να βοηθήσουμε τους Βραζιλιάνους καταναλωτές να κατανοήσουν πώς είναι η γεύση ενός ελαιολάδου πολύ υψηλής ποιότητας», δήλωσε ο Φλάβιο Ομπίνο, πρόεδρος της Ibraoliva, της βραζιλιάνικης ένωσης παραγωγών ελαιολάδου, στην Olive Oil Times.

Στο Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, την κορυφαία ελαιοπαραγωγική πολιτεία της Βραζιλίας, η Ibraoliva έχει αναπτύξει το «Selo Premium Origem e Qualidade RS», ένα πρόγραμμα πιστοποίησης που θεωρεί το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ως βάση αναφοράς, ενώ ταυτόχρονα αναγνωρίζει τα ελαιόλαδα που πληρούν σημαντικά αυστηρότερα πρότυπα ποιότητας.

Το πρόγραμμα, το οποίο βρίσκεται πλέον στη δεύτερη χρονιά εφαρμογής του, πιστοποιεί μεμονωμένες παρτίδες εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου που παράγονται από ελιές που καλλιεργούνται και ελαιοποιούνται εντός της πολιτείας και πληρούν παραμέτρους ποιότητας που υπερβαίνουν εκείνες που απαιτούνται παραδοσιακά για την κατηγορία αυτή.

Σύμφωνα με τους κανόνες του προγράμματος, τα ελαιοτριβεία πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στο Υπουργείο Γεωργίας της Βραζιλίας και στο «Produtos Premium», το κρατικό πρόγραμμα που αναγνωρίζει τοπικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη την προέλευση των ελιών, τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά και την οργανοληπτική ποιότητα. Ενώ το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο μπορεί να έχει ελεύθερη οξύτητα έως 0,8%, τα ελαιόλαδα που διεκδικούν τη Σφραγίδα «Premium» δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 0,3%.

Ο κ. Obino ανέφερε επίσης αυστηρότερες παραμέτρους απορρόφησης υπεριώδους ακτινοβολίας, συμπεριλαμβανομένων των K232, K270 και ΔK, μαζί με την οργανοληπτική απαίτηση για μηδενικά ελαττώματα και μέση βαθμολογία φρουτώδους χαρακτήρα τουλάχιστον τρία, είτε πρόκειται για πράσινα είτε για ώριμα ελαιόκαρπα, γεγονός που υποδηλώνει φρεσκάδα και συμμόρφωση με τα πρότυπα υψηλής ποιότητας του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου.

Για να υποβάλουν αίτηση, οι παραγωγοί υποβάλλουν δύο φιάλες των 250 χιλιοστόλιτρων από κάθε παρτίδα, χρησιμοποιώντας φιάλες Ibraoliva χωρίς εμπορικές ετικέτες, οι οποίες όμως φέρουν την επωνυμία, τον αριθμό παρτίδας και την ένδειξη αν το ελαιόλαδο είναι μονοποικιλιακό ή μείγμα. Η μία φιάλη αναλύεται, ενώ η άλλη διατηρείται ως αντιπαράδειγμα. Οποιοδήποτε οργανοληπτικό ελάττωμα αποκλείει την παρτίδα.

Σύμφωνα με τον Obino, το χαρακτηριστικό γνώρισμα του προγράμματος είναι ότι η σφραγίδα απονέμεται σε μεμονωμένες παρτίδες και όχι στους παραγωγούς στο σύνολό τους.

«Αυτό είναι κρίσιμο, διότι οι μεμονωμένες παρτίδες πρέπει να είναι αναγνωρίσιμες», δήλωσε ο Obino. «Δεν υπάρχει εδώ το θαύμα της πολλαπλασιασμού των σφραγίδων. Έχω μια συγκεκριμένη παρτίδα που υποβάλλεται σε φυσικοχημική και οργανοληπτική ανάλυση, και μόνο αυτή η παρτίδα λαμβάνει τη σφραγίδα ποιότητας. Ο παραγωγός δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή τη σφραγίδα για άλλες παρτίδες ή για ελαιόλαδα που δεν έχουν πιστοποιηθεί. Πρέπει να είναι μια μεμονωμένη, αναγνωρίσιμη παρτίδα».

Ο Obino ανέφερε ότι η προσέγγιση αυτή αποτρέπει τη σύγχυση που δημιουργείται όταν οι διακρίσεις εφαρμόζονται ευρέως σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο ενός παραγωγού. «Μερικές φορές οι άνθρωποι στέλνουν το καλύτερο ελαιόλαδό τους σε έναν διεθνή διαγωνισμό, κερδίζουν και στη συνέχεια χρησιμοποιούν αυτό το μετάλλιο για οποιοδήποτε ελαιόλαδο παράγουν. Στο σύστημά μας, η σφραγίδα συνδέεται αυστηρά με αναγνωρίσιμες παρτίδες», είπε.

Για τον Obino, η σφραγίδα είναι κάτι περισσότερο από ένα εργαλείο μάρκετινγκ. Αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στο εγχώριο ελαιόλαδο και την ενημέρωση των καταναλωτών σε μια αγορά που εξακολουθεί να κυριαρχείται από τις εισαγωγές. Δεδομένου ότι οι Βραζιλιάνοι παραγωγοί δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τους μεγάλους ξένους προμηθευτές σε επίπεδο τιμής ή όγκου, ανέφερε ότι ο κλάδος πρέπει να διαφοροποιηθεί μέσω της ποιότητας, της ιχνηλασιμότητας και της ενημέρωσης των καταναλωτών.

«Η εστίασή μας είναι εξ ολοκλήρου στην κατηγορία super-premium», δήλωσε ο Obino. «Προς το παρόν, εστιάζουμε αυστηρά στους καταναλωτές με υψηλότερη αγοραστική δύναμη, εκείνους που μπορούν να πληρώσουν για ένα διαφοροποιημένο ελαιόλαδο».

Η στρατηγική αυτή βρήκε απήχηση σε παραγωγούς όπως η Capolivo. Η Carolina Capoani, διευθύντρια μάρκετινγκ και επικοινωνίας της εταιρείας, δήλωσε ότι η πιστοποίηση αντιπροσωπεύει «πολύ περισσότερα από μια σφραγίδα» για τους παραγωγούς που επιδιώκουν να διακρίνουν τα υψηλής ποιότητας βραζιλιάνικα ελαιόλαδα.

«Πρόκειται για μια τεχνική αναγνώριση που πιστοποιεί την αριστεία του ελαιολάδου που παράγεται στο Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, αναδεικνύοντας την αξία της εργασίας που πραγματοποιείται από τη διαχείριση των ελαιώνων έως την εκχύλιση και την εμφιάλωση», δήλωσε στην Olive Oil Times.

Η Capoani ανέφερε ότι η διαδικασία της οργανοληπτικής αξιολόγησης αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του προγράμματος. «Τα ελαιόλαδα υποβάλλονται σε ανάλυση από εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες, οι οποίοι επαληθεύουν θετικά χαρακτηριστικά όπως το φρουτώδες, την πικράδα και την πικάντικη γεύση, καθώς και την απουσία ελαττωμάτων», εξήγησε. «Αυτό προσφέρει στους καταναλωτές μια επιπλέον εγγύηση ότι αγοράζουν ένα προϊόν που πληροί αυστηρά κριτήρια ποιότητας».

Πρόσθεσε ότι η σφραγίδα θα μπορούσε επίσης να συμβάλει στην αλλαγή της μακροχρόνιας αντίληψης ότι τα εισαγόμενα ελαιόλαδα είναι εγγενώς ανώτερα.

«Αν και εξακολουθεί να υπάρχει μια ιστορική αντίληψη ότι τα εισαγόμενα ελαιόλαδα είναι ανώτερα, αυτή η άποψη αλλάζει καθώς τα βραζιλιάνικα ελαιόλαδα κερδίζουν αναγνώριση σε διεθνείς διαγωνισμούς και αποδεικνύουν ποιότητα συγκρίσιμη με τα καλύτερα στον κόσμο», δήλωσε η Capoani. «Οι πιστοποιήσεις παρέχουν αξιοπιστία, προσφέρουν ένα αξιόπιστο σημείο αναφοράς για τους καταναλωτές και ενισχύουν την εμπιστοσύνη στην τοπική παραγωγή».

Η τοπική παραγωγή παραμένει περιορισμένη, αλλά η σεζόν του 2026 αναμένεται να καταγράψει ρεκόρ. «Απλά δεν διαθέτουμε κανένα μέσο για να παράγουμε σε μεγάλη βιομηχανική κλίμακα», δήλωσε ο Obino. «Ωστόσο, είμαστε σε καλό δρόμο για να σπάσουμε το ιστορικό ρεκόρ της Βραζιλίας φέτος. Αναμένεται να φτάσουμε περίπου τα 1,5 εκατομμύρια λίτρα σε ολόκληρη τη Βραζιλία, ξεπερνώντας την αρχική μας πρόβλεψη του ενός εκατομμυρίου».

«Για εμάς, αυτό είναι τεράστιο, καθώς το προηγούμενο ρεκόρ μας ήταν 640.000 λίτρα», πρόσθεσε. «Αυξανόμαστε κατά περισσότερο από 100 τοις εκατό σε σύγκριση με το προηγούμενο καλύτερό μας αποτέλεσμα, αλλά ακόμα και έτσι, θα αντιπροσωπεύουμε το πολύ το 2 τοις εκατό της κατανάλωσης ελαιολάδου της χώρας».

Αυτό το περιορισμένο μερίδιο αγοράς, υποστήριξε, ενισχύει τη λογική πίσω από τη Σφραγίδα Premium. «Αν καταφέρουμε να φτάσουμε το 2% της κατανάλωσης στη Βραζιλία για αυτό το συγκεκριμένο κοινό, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να αφήσουμε το υπόλοιπο 98% στα συνηθισμένα ελαιόλαδα των ραφιών των σούπερ μάρκετ», είπε ο Obino.

Πρόσθεσε ότι η ανταπόκριση των καταναλωτών είναι ενθαρρυντική, ακόμη και αν οι λιανοπωλητές εξακολουθούν να εστιάζουν στον όγκο. «Η αξιολόγησή μας δείχνει ότι οι καταναλωτές ανταποκρίνονται πολύ θετικά στην αναγνώριση της σφραγίδας Premium», είπε. «Οι λιανοπωλητές, ωστόσο, εξακολουθούν να εστιάζουν στον όγκο των πωλήσεων, κάτι που δεν μπορούμε να προσφέρουμε».

«Ευτυχώς, οι καταναλωτές μας ενημερώνονται, και αυτή η στροφή είναι σημείο χωρίς επιστροφή. Όσοι δοκιμάζουν πραγματικό, αυθεντικό ελαιόλαδο δεν επιστρέφουν στην κατανάλωση εμπορικών εισαγωγών από τα σούπερ μάρκετ», δήλωσε ο Obino.

Παρόμοιες συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ευρώπη, όπου οι παραγωγοί και οι οργανώσεις του κλάδου διερευνούν τρόπους για να διακρίνουν τα ελαιόλαδα εξαιρετικής ποιότητας από την ευρύτερη κατηγορία του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου.

«Η Ibraoliva ενδιαφέρεται πολύ να προσεγγίσει αυτό το κίνημα στην Ευρώπη για το ελαιόλαδο εξαιρετικής ποιότητας, ώστε να διαφοροποιηθεί σαφώς από τα ελαιόλαδα πολύ χαμηλής ποιότητας που φτάνουν στη Βραζιλία και εμποδίζουν κατά κάποιον τρόπο την τοπική αγορά εξαιρετικής ποιότητας», δήλωσε ο Obino.

Ο Ομπίνο χαρακτήρισε την κλιματική αλλαγή ως «τεράστια πρόκληση», επισημαίνοντας ότι «η Βραζιλία έχει εντελώς δυσμενείς συνθήκες για την παραγωγή ελιών».

«Στη νότια περιοχή, όπου συγκεντρώνεται ο μεγαλύτερος αριθμός παραγωγών, έχουμε υψηλή υγρασία και έλλειψη σταθερού χειμερινού ψύχους», ανέφερε.

Ο Obino ανέφερε ότι οι Βραζιλιάνοι παραγωγοί έχουν ήδη καλές επιδόσεις στο στάδιο της ελαιοτριβής, με τη μεγαλύτερη πρόκληση να είναι η επίτευξη σταθερών αποτελεσμάτων στους ελαιώνες υπό δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες. «Όσον αφορά το δεύτερο στάδιο, τη διαδικασία μεταποίησης, τα αποτελέσματά μας είναι ήδη εξαιρετικά», είπε. «Οι ελιές μας συγκομίζονται πολύ νωρίτερα από το συνηθισμένο· αυτό συνεπάγεται μικρότερες αποδόσεις ελαιολάδου, αλλά εξασφαλίζει στο ελαιόλαδο μεγαλύτερη σταθερότητα, ανθεκτικότητα και χημική ποιότητα».

Επίσης, υπογράμμισε τις προσπάθειες ενίσχυσης της επιστημονικής και τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης μέσω συνεργασιών με τον Ουρουγουανικό Σύλλογο Ελαιοκαλλιεργητών, της υποστήριξης από την CAF, την Τράπεζα Ανάπτυξης της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, καθώς και της πιθανής συνεργασίας με ερευνητές του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου.

«Η στρατηγική μας δεν είναι να είμαστε τα πάντα για όλους», κατέληξε ο Obino. «Είναι να δείξουμε ότι η Βραζιλία μπορεί να παράγει ελαιόλαδο εξαιρετικής ποιότητας και ότι οι καταναλωτές έχουν τον τρόπο να το αναγνωρίσουν.»