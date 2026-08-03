Η πτώση της παραγωγής φρούτων αυξάνει την αβεβαιότητα εν όψει της ελαιοσυγκομιδής στη Σλοβενική Ίστρια

Η θερμική καταπόνηση, ο ξηρός καιρός, τα παράσιτα και η διαχείριση των οπωρώνων αποτελούν αντικείμενο εξέτασης, καθώς οι καλλιεργητές αξιολογούν την πρόωρη πτώση των καρπών πριν από τη συγκομιδή.

Οι ελαιοκαλλιεργητές της Σλοβενικής Ίστριας αναφέρουν πρόωρη πτώση των καρπών μετά από μια περίοδο έντονης ζέστης και ξηρασίας, γεγονός που προκαλεί ανησυχίες για την επικείμενη συγκομιδή της περιοχής.

Χιλιάδες μικρές πράσινες ελιές έχουν πέσει από τα δέντρα στους αναβαθμιδωτούς λόφους πίσω από το Κόπερ και την Ίζολα. Ερευνητές και καλλιεργητές δήλωσαν ότι οι απώλειες πιθανότατα προκλήθηκαν από έναν συνδυασμό θερμικού στρες, ξηρασίας, ζημιών από παράσιτα και πρακτικών διαχείρισης των ελαιώνων, και όχι από κάποια νέα ασθένεια.

«Είναι επίσης προς όφελός μας το γεγονός ότι οι ελιές προσαρμόζονται σταδιακά στις κλιματικές αλλαγές που ξεκίνησαν εδώ πριν από αρκετά χρόνια», δήλωσε στην Olive Oil Times η Μάγια Ποντγκόρνικ, διευθύντρια του Ινστιτούτου Ελαιοκαλλιέργειας στο Κέντρο Επιστήμης και Έρευνας του Κόπερ.

Ζέστη, ξηρασία και πίεση από παράσιτα

Η Ποντγκόρνικ ανέφερε ότι η εκτεταμένη πτώση των καρπών συνδέεται με έναν συνδυασμό ακραίας ζέστης και ξηρασίας που ξεκίνησε τον Ιούνιο.

Η ζέστη και το υδατικό στρες μπορούν να αποδυναμώσουν τα δέντρα, καθιστώντας τα πιο ευάλωτα σε ευκαιριακές μυκητιασικές λοιμώξεις και παράσιτα, συμπεριλαμβανομένου του καφέ μαρμαρωμένου κοριού.

Αν και οι ειδικοί συνιστούν μέτρα όπως η προσεκτικά διαχειριζόμενη άρδευση, οι καλλιεργητές στη Σλοβενική Ίστρια αντιμετωπίζουν περιορισμένη δημόσια υδραυλική υποδομή, υψηλό κόστος μεταφοράς νερού με βυτιοφόρα και χρονοβόρες διαδικασίες για την απόκτηση αδειών άντλησης νερού.

Ο Rok Babič, ερευνητής στο ινστιτούτο, επιβεβαίωσε ότι τα φρούτα έπεφταν ραγδαία σε ορισμένους οπωρώνες, αλλά ανέφερε ότι οι τοπικές συνθήκες διέφεραν σημαντικά.

«Έχουμε αγρότες που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα και εκφράζουν έντονα τις ανησυχίες τους, ενώ εκείνοι που έχουν άφθονα φρούτα δεν παραπονιούνται και παραμένουν σιωπηλοί», είπε.

Ο Babič υποστήριξε ότι η ξηρασία από μόνη της δεν εξηγεί τις απώλειες, καθώς οι ελιές είναι γενικά καλά προσαρμοσμένες σε ξηρές συνθήκες. Ανέφερε ότι το καθυστερημένο κλάδεμα και η ανεπαρκής προληπτική αγωγή ενδέχεται να συνέβαλαν στο πρόβλημα σε ορισμένους ελαιώνες.

Πτώση καρπών Η πτώση των καρπών είναι η πρόωρη αποκολλήση των αναπτυσσόμενων ελιών από το δέντρο, που συχνά προκαλείται από τη ζέστη, την ξηρασία, τα παράσιτα, την ανεπαρκή επικονίαση ή άλλες μορφές στρες. Μια ορισμένη πτώση των καρπών αποτελεί φυσιολογικό μέρος της φυσικής προσαρμογής του δέντρου, αλλά οι υπερβολικές απώλειες μπορούν να μειώσουν την τελική συγκομιδή.

«Οι αγρότες δεν φροντίζουν επαρκώς τις ελιές τους, τις κλαδεύουν πολύ αργά και, εκτός από τις θεραπείες κατά της μύγας της ελιάς, δεν τις επεξεργάζονται καθόλου», είπε.

Ο κ. Μπάμπιτς ανέφερε ότι οι ζημιές από τη διατροφή των κοριών, συμπεριλαμβανομένης της καφέ μαρμαρωμένης κοριού, ενδέχεται να αποδυναμώσουν τις ελιές που βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης, οι οποίες στη συνέχεια μπορεί να απορριφθούν κατά τη διάρκεια περιόδων ακραίας ζέστης.

Πρόσθεσε ότι προληπτικά μέτρα περίπου ένα μήνα πριν από την άνθηση, συμπεριλαμβανομένων επεξεργασιών με βάση το θείο ή τη δελταμεθρίνη όπου επιτρέπεται, θα μπορούσαν να μειώσουν τον κίνδυνο. Οι καλλιεργητές πρέπει να τηρούν τους τοπικούς κανονισμούς και τις οδηγίες στις ετικέτες των προϊόντων κατά την εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Διαφορετικά αποτελέσματα στους τοπικούς ελαιώνες

Ο ελαιώνας της οικογένειας Babič στο χωριό Babiči, κοντά στο Marezige, έχει υποστεί συγκριτικά μικρή απώλεια καρπών.

«Ο ελαιώνας μας τα πάει πολύ καλά. Ο πατέρας μου, ο Σάντι, βρίσκεται εκεί κάθε μέρα», δήλωσε ο Ροκ Μπάμπιτς, εκτιμώντας την πτώση των καρπών σε περίπου 5%, κάτι που περιέγραψε ως μια φυσιολογική βιολογική διαδικασία.

Ο καλλιεργητής και ελαιοτριβέας Σάντι Μπάμπιτς δήλωσε ότι οι ελιές φαίνονταν υγιείς μετά από πρόσφατη επιθεώρηση, αν και τα δέντρα παρουσίαζαν κάποια σημάδια υδατικής καταπόνησης.

Απέδωσε τις περιορισμένες απώλειες στα προσεκτικά χρονομετρημένα μέτρα θρέψης και καταπολέμησης παρασίτων.

«Ψεκάζω με Decis, το οποίο περιέχει δελταμεθρίνη, όταν ο καρπός έχει το μέγεθος ενός κόκκου πιπεριού», είπε. «Όταν φτάσει στο μέγεθος ενός μπιζελιού, χρησιμοποιώ Sivanto Prime μαζί με ένα βιοδιεγερτικό, άζωτο, φώσφορο, κάλιο και αμινοξέα».

Ο Babič ανέφερε ότι εφαρμόζει δύο κιλά φυλλώδους λιπάσματος ανά 1.000 έως 1.200 λίτρα νερού και χορηγεί μικροθρεπτικά συστατικά δύο φορές μέσω φυλλώδους λίπανσης.

Πρόσθεσε ότι η θέση του ελαιώνα μπορεί επίσης να προσφέρει κάποια προστασία. Βρίσκεται κοντά σε ένα δάσος και στον Ρούκαβα, έναν παραπόταμο του ποταμού Ντράγκονια, όπου η κυκλοφορία του αέρα συμβάλλει στη μετριασμό των περιόδων ακραίας καλοκαιρινής ζέστης.

Ο Μιράν Αδάμιτς, ιδιοκτήτης του βιολογικού αγροκτήματος «Ρόνκαλντο», ανέφερε παρόμοιες περιορισμένες απώλειες στους ελαιώνες του, οι οποίοι βρίσκονται περίπου 100 μέτρα πάνω από τη στάθμη της θάλασσας κοντά στην Ίζολα.

«Δεν θα έλεγα ότι συμβαίνει κάτι ιδιαίτερα κακό στους ελαιώνες», είπε. «Η πτώση των καρπών στον ελαιώνα μου είναι κάτω από το 5%».

Ο Μάρτιν Αδάμιτς στον οικογενειακό ελαιώνα στο Ρόνκαλντο, κοντά στην Ίζολα. (Φωτογραφία: Γιάκα Ιβάντσιτς)

Σε αντίθεση με ορισμένους καλλιεργητές, ο Adamič δήλωσε ότι δεν χρησιμοποιεί πηλό καολίνης, καθώς δεν τον έχει βρει οικονομικά ή πρακτικά αποτελεσματικό στον ελαιώνα του.

«Η προστασία με καολίνη είναι δαπανηρή και προκαλεί ακαταστασία», είπε. «Κάθε φορά που βρέχει, η εφαρμογή πρέπει να επαναλαμβάνεται, και αφού την δοκίμασα, δεν παρατήρησα καμία διαφορά. Επίσης, κάποτε προκάλεσα βλάβη στον ψεκαστήρα μου και χρειάστηκε να πληρώσω 150 ευρώ για την επισκευή του».

Αντ’ αυτού, ο Adamič βασίζεται σε εντομοκτόνα που επιτρέπονται σύμφωνα με τους κανόνες της βιολογικής παραγωγής. Μαζί με τον γιο του, Martin, διαχειρίζονται επίσης μια επιχείρηση ελαιολάδου και αναπτύσσουν τουριστικές δραστηριότητες σχετικές με την ελιά, παρακολουθώντας παράλληλα στενά το κόστος παραγωγής, τη θρέψη των δέντρων και την προστασία των καλλιεργειών.

Οι προοπτικές για τη συγκομιδή παραμένουν αβέβαιες

Μέχρι πρόσφατα, οι καλλιεργητές ανέμεναν ότι τα ελαιοτριβεία στη Σλοβενική Ίστρια θα επεξεργάζονταν σημαντικά περισσότερες ελιές από πέρυσι. Οι αναφορές για πτώση καρπών έχουν εισάγει έκτοτε μεγαλύτερη αβεβαιότητα, αν και οι παραγωγοί προειδοποίησαν ότι οι συνθήκες διαφέρουν από ελαιώνα σε ελαιώνα.

Ο Σάντι Μπάμπιτς δήλωσε ότι η τρέχουσα σεζόν φαίνεται γενικά παρόμοια με την προηγούμενη. Χρησιμοποιεί μια απλή οπτική εκτίμηση για να υπολογίσει την αναμενόμενη σοδειά.

«Αν μπορείς να δεις 20 έως 30 ελιές ταυτόχρονα σε ένα τμήμα του δέντρου, η σοδειά είναι καλή», είπε.

Ο Adamič προειδοποίησε επίσης να μην βγάζουμε συμπεράσματα πριν από τη συγκομιδή.

«Τα πραγματικά αποτελέσματα θα φανούν μόνο στο τέλος της περιόδου, όταν θα έχουν συγκομιστεί οι ελιές και θα έχει παραχθεί το ελαιόλαδο», είπε. «Μόνο τότε μπορείς να δεις τι έχεις πραγματικά επιτύχει. Όλα τα άλλα είναι εικασίες».

Εν τω μεταξύ, το ινστιτούτο εξετάζει νέες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένου αυτόνομου εξοπλισμού για απότομες αναβαθμίδες και μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης που έχουν σχεδιαστεί για την πρόβλεψη της θερμικής καταπόνησης.

Παρά τις αναφορές για πρόωρη πτώση των καρπών, οι καλλιεργητές δήλωσαν ότι η τελική επίδραση στην παραγωγή θα εξαρτηθεί από τη θέση του ελαιώνα, την πίεση από τα παράσιτα, τις βροχοπτώσεις και τη διαχείριση κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου μέρους της σεζόν.