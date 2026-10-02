Las exportaciones de aceite de oliva de Túnez se disparan, pero las ventas a granel siguen siendo mayoritarias

Túnez está exportando volúmenes récord de aceite de oliva, pero la mayor parte sigue saliendo del país a granel. Los productores afirman que el próximo reto es consolidar las marcas tunecinas en el extranjero.

El aceite de oliva tunecino ha ido ampliando progresivamente su presencia en los mercados internacionales, con un fuerte aumento de las exportaciones, especialmente a España e Italia, dos de sus principales compradores. Las últimas cifras de la campaña agrícola muestran volúmenes de exportación récord, al tiempo que ponen de relieve el predominio continuado de las ventas a granel.

«El negocio a granel va muy bien. Genera ingresos y nos ayuda a hacer crecer la empresa. Pero la diversificación es más importante». – Ahmed Hamza, Olyfo

Túnez exportó 381 200 toneladas de aceite de oliva por un valor de 4 780 millones de dinares tunecinos (1 420 millones de euros) durante los primeros diez meses de la campaña agrícola 2025/2026, según el Observatorio Nacional de Agricultura (ONAGRI).

Los volúmenes de exportación aumentaron un 50,8 % con respecto al mismo periodo de la campaña anterior, mientras que los ingresos crecieron un 41,2 %. Aún quedan dos meses por contabilizar, pero el total de 381 200 toneladas ya había superado las 365 000 toneladas exportadas durante toda la campaña agrícola 2019/2020. Sin embargo, el 85,5 % de esas exportaciones se realizó a granel.

La fuerte demanda internacional es uno de los factores que impulsan la inversión continua en nuevos olivares y la ampliación de la capacidad de producción en todo el país. A pesar de la alternancia natural entre cosechas de mayor y menor rendimiento y las crecientes presiones climáticas, la producción media de Túnez ha seguido aumentando con el tiempo.

«En los últimos diez años, muchos han invertido en nuevos olivares y han ampliado la producción, y se puede observar cómo las cifras básicas de la producción de aceite de oliva tienden a crecer con el paso de los años», declaró a Olive Oil Times Ahmed Hamza, cofundador y director general del galardonado productor Olyfo.

Las cifras del USDA sitúan la superficie plantada en 2,06 millones de hectáreas en 2024/2025 y en 2,10 millones de hectáreas en 2025/2026, con una estimación de 2,15 millones de hectáreas para 2026/2027.

Esa expansión no elimina las fuertes oscilaciones entre las distintas cosechas. Najah Saïdi Hamed, presidenta de la Cámara Nacional de Productores de Aceitunas, declaró a Mosaïque FM que la producción podría caer hasta unas 300 000 toneladas en 2026/2027 desde las aproximadamente 500 000 toneladas de la campaña anterior, lo que supone un descenso de alrededor del 40 por ciento.

Atribuyó la caída prevista principalmente al ciclo de alternancia de la producción del olivo y señaló que los precios internacionales más elevados podrían mantener los ingresos por exportación en niveles similares a los de la temporada anterior, a pesar de la menor producción.

Las condiciones climáticas pueden amplificar esas oscilaciones en la producción. En Susa, Hassen Latif, presidente de la Unión Regional de Agricultura y Pesca, señaló que una estimación inicial de 100 000 toneladas de aceitunas se redujo en un 10 %, hasta las 90 000 toneladas, tras unas temperaturas estivales excepcionalmente altas.

«El mayor reto es el clima», afirmó Hamza. En Kairuán, donde reside, las temperaturas superaron los 50 grados centígrados en algunos días de verano. «No creo que tenga un impacto inmediato», señaló. «Pero a medio y largo plazo, eso nos pondrá a prueba a todos».

Con la producción de aceite de oliva en expansión y las exportaciones alcanzando nuevos máximos, los productores tunecinos buscan formas de obtener un mayor valor añadido vendiendo bajo sus propias marcas. (Foto: Olyfo)

Durante los primeros diez meses de la campaña agrícola 2025/2026, el aceite de oliva a granel representó el 80,7 % de los ingresos por exportación, frente al 85,5 % de su cuota en el volumen de exportación. El aceite de oliva envasado representó el 14,5 % del volumen, pero generó el 19,3 % de los ingresos.

Estas cifras se traducen en un valor medio de exportación de aproximadamente 16,7 TND por kilogramo para el aceite de oliva envasado, frente a los 11,8 TND del aceite a granel. Sin embargo, las exportaciones de aceite envasado no representan necesariamente productos vendidos a nivel internacional bajo marcas de consumo tunecinas.

Al mismo tiempo, los volúmenes de exportación han crecido más rápidamente que los ingresos. El aumento del 50,8 % en volumen, frente a un incremento del 41,2 % en valor, implica que el valor medio de exportación por kilogramo durante el periodo de diez meses se redujo en torno a un 6 % interanual.

Esto se produce tras una corrección de precios mucho más acusada durante la campaña anterior. Los datos de la ONAGRI mostraron que, a finales de febrero de 2025, el precio medio de exportación había caído un 48 % con respecto al año anterior, pasando de 26,41 TND a 13,73 TND por kilogramo. El descenso del mercado también suscitó polémica en torno a supuestas irregularidades financieras que, según algunos representantes del sector, contribuyeron a la presión sobre los precios nacionales e internacionales.

Más recientemente, los precios han mostrado signos de estabilización. La ONAGRI informó de que el precio medio de exportación en agosto de 2026 era un 7,1 % superior al de agosto de 2025.

«Las exportaciones a granel benefician a los agricultores, a los exportadores, a los molineros… A todo el mundo», afirmó Hamza. «Debemos aprovechar eso, pero también tenemos que salir al mercado e intentar impulsar los productos de marca».

España adquirió el 31,9 % de las exportaciones tunecinas de aceite de oliva en volumen entre noviembre de 2025 y agosto de 2026, seguida de Italia con un 19,8 %. Juntos, ambos países absorbieron más de la mitad de las exportaciones de Túnez.

La concentración es aún mayor en el caso del aceite de oliva ecológico. Italia representó el 39 % del volumen de exportaciones ecológicas durante ese mismo periodo de diez meses, y España, otro 26 %. Solo el 6,3 % del volumen de las exportaciones tunecinas de aceite de oliva ecológico se comercializó envasado.

Un análisis del Banco Mundial de 2020 sobre la cadena de valor del aceite de oliva de Túnez, basado en patrones comerciales anteriores, reveló que España e Italia importaban aceite de oliva tunecino a granel principalmente para reexportarlo bajo sus propias marcas o para mezclarlo con aceites nacionales.

Faouzi Zayani, presidente de la asociación Zitouna, afirmó en septiembre que la persistencia de las exportaciones a granel priva al aceite de oliva tunecino de parte del valor generado en etapas posteriores de la cadena de suministro.

Zayani señaló que el aceite de oliva tunecino enviado a compradores europeos puede mezclarse con otros aceites y comercializarse con indicaciones de origen genéricas, como «fuera de la Unión Europea», sin identificar de forma destacada a Túnez como origen.

También señaló el aceite de oliva ecológico como ejemplo del problema, argumentando que la producción ecológica sigue saliendo del país a granel sin beneficiarse plenamente de sus credenciales de origen y calidad.

Los olivares se extienden por el árido interior de Túnez, donde los productores han seguido invirtiendo en nuevas plantaciones y han ampliado la capacidad de producción. (Foto: Olyfo)

«La venta a granel es un buen negocio», afirmó Hamza. «Pero creo que, a medida que nuestras cantidades siguen creciendo y que más gente invierte en la plantación de olivos, no deberíamos depender únicamente de los compradores tradicionales».

Vender bajo una marca tunecina requiere establecer una red logística y de distribución, encontrar compradores y crear demanda en cada mercado extranjero. Las nuevas iniciativas cooperativas y las de productores galardonados ilustran ese esfuerzo.

«El principal reto es tener la capacidad de ir al país concreto en el que quieres vender, abrir una entidad jurídica, disponer de un almacén, formar un equipo e ir llamando a todas las puertas», explicó Hamza. «Hace dos años, alquilé una furgoneta, la llené de botellas y cajas de aceite de oliva y recorrí Estados Unidos en coche, desde Nueva York hasta Los Ángeles, llamando a todas las puertas», añadió.

Olyfo siguió un enfoque similar en el Reino Unido: estableció una asociación local, importó existencias y se dirigió directamente a tiendas, chefs y eventos gastronómicos. Tardó aproximadamente un año en poner en marcha la logística, llegar a docenas de tiendas y empezar a ganarse el reconocimiento entre los chefs.

«Hay que hacer un inventario, ir a ese país, hablar su idioma, aprender su cultura y establecer contacto con las personas adecuadas», explicó Hamza. «No hay ninguna fórmula mágica ni truco secreto. No es algo que vaya a suceder de la noche a la mañana».

Los exportadores a granel, en comparación, cuentan con décadas de relaciones comerciales a sus espaldas. «Es un negocio tradicional que lleva establecido al menos 30 años», señaló Hamza.

Zayani ha pedido una representación comercial tunecina más permanente en el extranjero para ayudar a los productores a acceder a los mercados en desarrollo y promover los productos envasados y las marcas tunecinas.

Hamza también considera que la identidad internacional del aceite de oliva tunecino es una pieza que falta en el rompecabezas.

«Italia ha construido una marca a lo largo de los años», señaló. «La música ha contribuido, la moda ha contribuido, la industria cinematográfica ha contribuido. Los italianos han construido la marca de la dolce vita, la buena mesa y los negocios familiares. Cuando compras un producto italiano, no compras solo el aceite de oliva; es la nonna, es el amor familiar».

Los esfuerzos promocionales coordinados de España incluyen una campaña de tres años que el Interprofesional del Aceite de Oliva Español puso en marcha en Estados Unidos en julio de 2026 con un presupuesto de 22 millones de euros, la mayor inversión de la organización en un único mercado extranjero.

Túnez también ha intensificado su actividad promocional. Mourad Ben Hassine, director general del Centro de Promoción de las Exportaciones (CEPEX), afirmó que la agencia tenía previsto al menos duplicar el número de iniciativas promocionales del aceite de oliva en 2026 hasta alcanzar las 50 o más, con especial atención al aceite de oliva envasado y al desarrollo de nuevos mercados.

Hamza cree que gran parte de la labor de construir la identidad de Túnez en el extranjero sigue recayendo en los productores individuales. «Veo muchos esfuerzos a través de las embajadas, pero no están al nivel que deberían», afirmó. «La mayor parte de lo que ocurre es, en realidad, fruto del esfuerzo del sector privado».

Hamza señaló que los esfuerzos de Olyfo en los mercados extranjeros no solo tienen como objetivo promocionar la empresa, sino también dar a conocer Túnez como país productor de aceite de oliva.

«Antes de vendernos a nosotros mismos, tenemos que vender el país, y el país nos venderá a nosotros», afirmó.

«El negocio a granel es estupendo. Genera ingresos y nos ayuda a hacer crecer la empresa», añadió Hamza. «Pero la diversificación es más importante».

«El aceite de oliva de Túnez merece que se hable de él por su nombre», afirmó. «Y creo que debería tener su propia bandera».