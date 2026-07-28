Los olivares tradicionales de España se ven afectados por el aumento de los costes de producción

Los costes de producción superan los precios de mercado en gran parte del sector olivarero español, lo que vuelve a suscitar inquietudes sobre el futuro del cultivo tradicional.

Entre 2020 y 2026, los costes medios de producción del aceite de oliva en España aumentaron casi un 57 por ciento, y los costes en los olivares más tradicionales del país superan ahora con creces los precios de mercado.

Estas conclusiones proceden de la última edición del Estudio sobre los costes de la olivicultura, publicado por la Asociación Española de Municipios Olivícolas (AEMO). El informe se considera ampliamente un referente para el sector del aceite de oliva español.

A diferencia de cálculos anteriores, el estudio tiene en cuenta el contexto económico más amplio al incluir el coste de oportunidad del suelo y la amortización de las inversiones necesarias para el cultivo, incluida la maquinaria.

El valor del suelo suele excluirse de los cálculos de los costes de producción agrícola. Sin embargo, los autores del estudio afirman que es un factor relevante a la hora de comparar la rentabilidad del cultivo del olivo con otros posibles usos del suelo.

Los investigadores asignaron un coste del suelo de 500 € por hectárea para los olivares de secano y de 1 050 € por hectárea para los olivares de regadío.

Excluyeron este coste de los olivares tradicionales no mecanizables, también conocidos como olivares de ladera, ya que el terreno suele tener escaso potencial para un uso agrícola o comercial alternativo.

El estudio analizó siete modelos principales de cultivo del olivo, que abarcan desde el cultivo tradicional hasta la agricultura superintensiva.

Los resultados presentan un panorama desolador para el cultivo tradicional del olivo en España.

En los olivares tradicionales no mecanizables, que representan el 17,7 % de la superficie olivarera de España, el coste total de producción alcanzó los 5,31 € por kilogramo de aceite de oliva.

La situación es menos grave en los olivares tradicionales mecanizados y parcialmente mecanizados, aunque los costes siguen estando por encima del precio medio de mercado, calculado en el momento del estudio en aproximadamente 3,26 € por kilogramo para todas las categorías de aceite de oliva.

Los olivares tradicionales en los que es posible cierto grado de mecanización representan la mayor parte de la superficie olivarera de España, con un 32,6 %.

Aunque la mecanización pueda ser limitada en estos olivares, la reducción de la dependencia de la costosa mano de obra manual tiene un efecto significativo en los costes generales de producción.

La AEMO calculó unos costes de producción de 4,18 € por kilogramo en los olivares tradicionales de regadío y de 4,67 € por kilogramo en los olivares tradicionales de secano.

Aunque el riego aumenta considerablemente los gastos de explotación, el mayor rendimiento compensa con creces los costes adicionales.

El estudio estimó unos rendimientos medios de 6 000 kilogramos de aceitunas por hectárea en los olivares de regadío, frente a los 3 500 kilogramos por hectárea en los de secano, lo que se traduce en un menor coste de producción por kilogramo de aceite.

En el otro extremo del espectro se encuentran los sistemas de cultivo intensivo y superintensivo.

En el caso de los olivares intensivos de secano, el coste medio de producción se calculó en 3,52 € por kilogramo. Aunque sigue estando por encima del precio de mercado vigente, este valor era significativamente inferior al coste del modelo tradicional más eficiente.

Los mayores rendimientos redujeron el coste del cultivo intensivo de regadío a 3,20 € por kilogramo.

Entre los olivares superintensivos, los costes de producción ascendieron a una media de 3,17 € por kilogramo en condiciones de cultivo de secano y a 3,08 € por kilogramo con riego, la cifra más baja registrada en el estudio.

Es probable que estos resultados intensifiquen la preocupación sobre la viabilidad a largo plazo del cultivo tradicional del olivo.

Utilizando datos de la temporada anterior, la delegación de Jaén del sindicato agrario español COAG calculó que los agricultores que explotaban olivares tradicionales de secano asistidos por maquinaria sufrieron pérdidas directas del 7,8 %.

Las pérdidas alcanzaron el 42,6 % en el caso de los agricultores que gestionan olivares tradicionales no mecanizables.

En respuesta a ello, COAG Jaén tomó la medida extraordinaria, el último día del plazo de presentación de declaraciones fiscales en julio, de notificar formalmente al Ministerio de Hacienda que impugnaba los supuestos utilizados para calcular las obligaciones fiscales de los olivareros.

La organización reclamó una revisión en profundidad del sistema para que refleje las nuevas realidades económicas a las que se enfrenta el sector olivarero español.