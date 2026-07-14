Les drones peuvent-ils sauver les terrasses d'oliviers traditionnelles d'Europe ?

De la cartographie de l'érosion au transport des récoltes, la technologie des drones se développe dans les oliveraies, alors que les producteurs cherchent des solutions concrètes pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre, à la rareté de l'eau et à la hausse des coûts de production.

« Les drones et l’agriculture de précision, qui s’inscrivent dans le cadre de la numérisation de l’agriculture, peuvent constituer un levier décisif pour la compétitivité des oliveraies traditionnelles de montagne », a déclaré Agustín Andreu García, directeur de la Fundación JAV en Espagne, à Olive Oil Times.

Heureusement, l’Europe a enfin pris conscience qu’elle freinait une technologie fondamentale pour la compétitivité de l’agriculture européenne – Agustín Andreu García, Fundación JAV

La Fundación JAV est un pôle d’innovation agritech public à but non lucratif basé à Jaén, dans le sud de l’Espagne, la plus grande région productrice d’huile d’olive d’Europe. Elle promeut les technologies numériques et l’esprit d’entreprise dans l’agriculture traditionnelle.

Des recherches récentes suggèrent que les drones pourraient jouer un rôle crucial dans l’évaluation de la dégradation des sols dans les régions oléicoles méditerranéennes.

D’autres études soulignent l’importance croissante des drones pour surveiller l’état des cultures et faciliter la gestion de précision dans les oliveraies de montagne.

Les agriculteurs recourent de plus en plus à cette technologie pour des opérations concrètes allant de la lutte contre les ravageurs à la fertilisation foliaire, en passant par la gestion de l’irrigation.

Selon Andreu, l’agriculture numérique contribue à résoudre certaines des tâches les plus exigeantes et les plus dangereuses auxquelles sont confrontés les oléiculteurs travaillant sur des pentes raides et des terrains accidentés.

« Dans les oliveraies de montagne, où les pentes et les dénivelés sont importants, les traitements phytosanitaires contre la mouche de l’olivier, la teigne de l’olivier et la tache du paon, ainsi que la fertilisation foliaire, sont particulièrement pénibles, compliqués et parfois même dangereux pour les agriculteurs », a-t-il déclaré.

« Les drones facilitent considérablement ce travail de manière rapide, économique et efficace, car un drone fonctionnant en pilotage automatique est tout aussi performant sur un terrain en pente que sur un terrain plat », a ajouté M. Andreu.

Les drones de pointe peuvent détecter les premiers signes d’infestations de ravageurs et de stress hydrique, ce qui permet aux producteurs d’intervenir plus tôt et d’optimiser l’irrigation dans des régions où les ressources en eau se font de plus en plus rares.

« Grâce à des drones équipés de caméras multispectrales, il est possible de détecter à un stade précoce les infestations potentielles de ravageurs et les situations de stress hydrique, ce qui contribue à optimiser l’utilisation de l’eau d’irrigation, particulièrement limitée dans les oliveraies de montagne », a déclaré Andreu.

Dans une étude récente, des chercheurs ont utilisé la photogrammétrie par drone pour créer des modèles numériques de terrain à haute résolution de zones gérées selon des pratiques durables, notamment l’utilisation de paillis et de biochar.

Les chercheurs ont analysé l’influence des variables topographiques et de gestion sur la dégradation des sols.

Les données issues des drones ont permis d’expliquer jusqu’à 81 % de la variation observée dans l’érosion des sols mesurée. Les chercheurs ont constaté que l’érosion était principalement due à la topographie naturelle, en particulier à la pente et à la longueur des versants, ainsi qu’au couvert végétal, plutôt qu’aux traitements spécifiques à base de paillis ou de biochar.

Des oliveraies en terrasses s’étendent sur les versants escarpés de la Crète, en Grèce.

Dans les paysages agricoles vulnérables, une surveillance fréquente par drone fournit des détails sans précédent pour évaluer les schémas d’érosion et l’état des parcelles.

Andreu a également évoqué des applications émergentes qui sont encore en cours de développement.

« Dans le cas des drones dotés de capacités de transport, tels que les DJI Agras T70 ou T100, ceux-ci peuvent également faciliter le transport de la récolte dans des zones très difficiles d’accès en raison de pentes raides », a-t-il déclaré.

Les start-ups issues du programme de formation des opérateurs de drones de la Fundación JAV mènent déjà un large éventail d’opérations agricoles.

« Il s’agit notamment de traitements phytosanitaires, de fertilisation foliaire liquide et granulaire, de pollinisation, de lutte biologique contre les ravageurs par lâcher de chrysopes et de mâles stériles, ainsi que de surveillance multispectrale et de suivi des ravageurs », a précisé M. Andreu. « Les opérations de transport des récoltes font actuellement l’objet d’études. »

Selon Miguel Córdoba, de xFarm Technologies, ces opportunités ne se limitent plus aux grandes entreprises agricoles.

S’exprimant lors du récent Congrès mondial de l’huile d’olive, M. Córdoba a déclaré que les plateformes numériques permettent désormais aux producteurs de taille moyenne de surveiller leurs parcelles en temps réel, d’optimiser l’irrigation et la fertilisation, de détecter les infestations de mouches de l’olivier et de planifier les opérations sur le terrain avec un niveau de précision jusqu’alors inaccessible à la plupart des agriculteurs.

L’utilisation croissante des systèmes de précision aériens dans les oliveraies s’inscrit dans une évolution plus large vers l’agriculture numérique.

Les données présentées lors du congrès ont montré que les investissements mondiaux dans l’innovation numérique pour le secteur agroalimentaire ont augmenté de 21 % en 2025 pour atteindre 11,5 milliards de dollars.

Selon M. Andreu, toutefois, des obstacles importants subsistent.

« Le principal défi réside dans la réglementation », a-t-il déclaré. « Malheureusement, la législation européenne ne fait toujours pas la distinction entre les traitements aériens effectués par des drones et ceux effectués par des avions, alors même que la dérive de pulvérisation des drones est extrêmement précise. »

M. Andreu a précisé que le nuage de pulvérisation d’un drone ne s’étendait qu’à environ 10 mètres, contre environ 40 mètres pour un pulvérisateur monté sur tracteur et environ 150 mètres pour un avion.

Selon lui, le cadre réglementaire actuel freine l’adoption d’une technologie qui pourrait s’avérer particulièrement utile là où l’utilisation de machines au sol est difficile, voire dangereuse.

« Heureusement, l’Europe a enfin pris conscience qu’elle freinait une technologie fondamentale pour la compétitivité de l’agriculture européenne », a déclaré M. Andreu.

Il faisait référence aux modifications réglementaires approuvées fin 2025, destinées à harmoniser davantage les règles nationales entre les traitements phytosanitaires au sol et ceux effectués par drone.

Parmi les autres obstacles à l’adoption figurent la mauvaise connectivité en milieu rural, l’interopérabilité limitée entre les plateformes numériques et la résistance culturelle des agriculteurs.

Les images multispectrales et thermiques recueillies par drone peuvent également aider les producteurs à surveiller la santé du feuillage et le développement des fruits, ce qui leur permet de prendre des décisions plus éclairées quant au moment de la récolte.

Cependant, la collecte de données aériennes ne constitue qu’une partie du processus. Les producteurs ont souvent besoin d’agronomes et de prestataires de services spécialisés pour traduire ces images en décisions pratiques sur le terrain.

Selon la Fundación JAV, cette approche technologique représente une étape importante pour relever les multiples défis auxquels sont confrontées les oliveraies traditionnelles.

« L’agriculture numérique, incarnée par les drones et l’agriculture de précision, est essentielle à cet objectif, mais nous pensons que la défense de la compétitivité des oliveraies traditionnelles nécessite des solutions multidisciplinaires couvrant plusieurs domaines », a déclaré M. Andreu.

Parmi celles-ci figurent des réformes de la Politique agricole commune de l’Union européenne visant à apporter un soutien accru aux oliveraies traditionnelles, ainsi qu’une différenciation plus marquée des produits, un étiquetage éthique, des programmes de crédits carbone, l’agriculture régénérative, l’agrivoltaïque et des entreprises de services agricoles dotées d’outils numériques.

Les drones s’inscrivent donc dans un effort plus large visant à maintenir la viabilité économique de la culture traditionnelle de l’olivier face au changement climatique, à la pénurie de main-d’œuvre et à la hausse des coûts de production.

M. Andreu a indiqué que l’attitude des agriculteurs vis-à-vis des drones évolue souvent rapidement dès qu’ils ont l’occasion de tester cette technologie par eux-mêmes.

« L’adoption est très rapide en raison du faible coût, de la rapidité d’exécution et de son efficacité avérée », a-t-il déclaré. « C’est également addictif. Une fois qu’un agriculteur l’a essayé, il ne revient plus au tracteur et au pulvérisateur conventionnel. »